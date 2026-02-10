Acasă » Știri » Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore

Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore

De: Andreea Stăncescu 10/02/2026 | 12:16
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap / Sursa foto: Facebook

Guvernul României pregătește o revizuire importantă a certificatelor de handicap, într-o măsură menită să clarifice cine beneficiază cu adevărat de facilități și să limiteze abuzurile. Decizia vine după ce autoritățile au constatat că numărul persoanelor scutite de taxe și impozite s-a extins semnificativ, ceea ce a pus presiune pe buget.

Un motiv pentru revizuirea acestor certificate este că o parte importantă dintre ele ar fi fost acordate necorespunzător. Acest lucru a dus la situații în care persoane care nu ar fi trebuit să beneficieze de anumite drepturi au avut acces la scutiri de taxe locale, afectând resursele disponibile pentru cei care au nevoie reală de sprijin.

Statul român vrea astfel să se asigure că ajutorul social și fiscal ajunge doar la cei care într-adevăr au nevoie de el, limitând abuzurile.

„Aveau şi alte drepturi, scutirea de impozite pe proprietate, în totalitate, ceea ce, datorită numărului foarte mare, 957.000 de persoane din această situație, ne-a dus la un efect în care o bună parte, aproape 10% din fondul imobiliar al României, nu plătea impozite pe proprietate”, a spus llie Bolojan.

Sursa foto: Facebook

Verificări la persoanele care beneficiază de ajutor de handicap

Verificările certificateleor de handicap se vor desfășura gradual și vor acoperi documentele eliberate în trecut pentru diverse tipuri de boli. Autoritățile își propun să identifice cazurile suspecte și să ajusteze sistemul, astfel încât numărul beneficiarilor să fie realist și sustenabil pentru bugetul țării.

De asemenea, se analizează dacă anumite scutiri de taxe locale, cum ar fi impozitul pe locuință sau pe autoturisme, ar trebui să fie acordate doar celor care au nevoie veritabilă de acestea. Această măsură vine ca răspuns la extinderea excesivă a bazei de beneficiari, care a afectat eficiența sistemului social și fiscal în România.

„Eu voi fi întotdeauna foarte precaut să generez niște așteptări care nu pot fi onorate și aş vrea să mai punctez un lucru: în această perioadă ceea ce trebuie să facă statul român este să verifice treptat, treptat certificatele care au fost date de-a lungul anilor pentru anumite tipuri de boli. Din verificările care au fost făcute cel puțin acum a rezultat că există un număr, din păcate, destul de important de certificate care nu au fost eliberate în bună regulă. Și atunci, în loc să poți să dai un sprijin direct celor care într-adevăr sunt netransportabili, care au probleme foarte grave, dar care ar fi într-un număr suportabil pentru România, plaja de beneficiari s-a extins foarte mult și oameni care în condiții normale n-ar trebui să beneficieze de aceste drepturi practic le consumă rezerva pe care ţara asta o are pentru această categorie”, a mai spus premierul.

CITEȘTE ȘI:  Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro

De ce se închid multe fabrici în România, în 2026. Care este motivul real, de fapt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă și a luat pastilă de-aia”
Știri
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă și…
Mulți copii sunt mutați la școlile de stat din România. Motivul pentru care părinții aleg să renunțe la cele private
Știri
Mulți copii sunt mutați la școlile de stat din România. Motivul pentru care părinții aleg să renunțe la…
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Mediafax
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Gandul.ro
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel...
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea de Nord, susține Amnesty International
Digi24
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea...
Medicii amenință cu greva generală
Mediafax
Medicii amenință cu greva generală
Parteneri
Imagini uitate cu Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Cum arăta înainte de operația de micșorare a stomacului
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Cum arăta înainte de operația...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate...
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
Promotor.ro
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
go4it.ro
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Gandul.ro
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă ...
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă și a luat pastilă de-aia”
Mulți copii sunt mutați la școlile de stat din România. Motivul pentru care părinții aleg să renunțe ...
Mulți copii sunt mutați la școlile de stat din România. Motivul pentru care părinții aleg să renunțe la cele private
Gabriela Oțil a explicat motivul pentru care toată familia s-a mutat la bloc: „Este foarte periculos, ...
Gabriela Oțil a explicat motivul pentru care toată familia s-a mutat la bloc: „Este foarte periculos, nu știu ce se întâmplă”
Francesca și TJ Miles au devenit părinți! Artista nu s-a putut opri din plâns înainte de a naște. ...
Francesca și TJ Miles au devenit părinți! Artista nu s-a putut opri din plâns înainte de a naște. Avem imaginile
De la hiturile clasice la „The Sun”: Haddaway revine cu forță și ajunge pentru prima dată la ...
De la hiturile clasice la „The Sun”: Haddaway revine cu forță și ajunge pentru prima dată la București în 2026
Cât costă un apartament în Spania, la malul Mediteranei. Se vând cu miile
Cât costă un apartament în Spania, la malul Mediteranei. Se vând cu miile
Vezi toate știrile
×