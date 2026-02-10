Gabriela Firea a atras toate privirile la botezul nepoatei sale. Ce ținută rafinată a ales soția lui Florentin Pandele

Gabriela Firea a atras toate privirile la botezul nepoatei sale, unde a apărut într-o ținută elegantă și rafinată, perfectă pentru un eveniment de familie cu o încărcătură emoțională aparte. Vizibil emoționată și extrem de fericită, fosta primăriță a Capitalei a trăit din plin acest moment special, bucurându-se de noul rol din viața ei: cel de bunică.

Gabriela Firea a devenit bunică pentru prima dată în octombrie anul trecut, când fiul ei cel mare, Tudor, a devenit tată. Micuța poartă numele Emily-Victoria, iar nașterea ei a fost unul dintre cele mai frumoase evenimente din familia lor.

Tudor este fiul pe care fosta primăriță a Capitalei îl are din prima căsătorie, cu Răsvan Firea, bărbatul care i-a fost soț timp de aproape 17 ani și care a murit în 2010.

Botezul micuței a avut loc la începutul lunii februarie, într-un cadru elegant din București, iar Gabriela Firea a fost în centrul atenției nu doar prin emoția momentului, ci și prin apariția sa impecabilă, într-o rochie vișinie, lungă. Zâmbetul constant și starea de liniște au trădat faptul că trăiește una dintre cele mai frumoase etape din viața ei.

„Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria! Îți dorim o viață plină de sănătate, zile senine, bucuria de a trăi și a explora lumea. Felicitări, norei mele dragi Eva și primului meu fiu Tudor! Sigur veți fi părinți iubitori și grijulii. Să fiți binecuvântați! Vă iubim! «Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu»’, a scris fostul primar al Capitalei pe Instagram.

Mesajul Mirelei Vaida despre botez

La eveniment a fost prezentă și Mirela Vaida, care a avut rol de gazdă și artist al serii. Prezentatoarea TV a vorbit deschis despre legătura ei cu Gabriela Firea și despre transformarea pe care a observat-o în viața acesteia.

Vedeta a subliniat că, dincolo de carieră și de toate rolurile publice pe care le-a avut, abia acum o vede cu adevărat împlinită, pentru că rolul de bunică i-a adus o seninătate aparte.

„Aseară am prezentat și am cântat la petrecerea de botez a primei nepoate a prietenei mele Gabriela Firea, micuța Emily Victoria. Fiica băiatului ei celui mare, Tudor… O seară cu lumină, cu emoție și cu oameni veseli! O știu pe Gabi de mulți ani. Ne-am cunoscut în televiziune, apoi drumurile noastre au mers diferit. Nu ușor. Nici pentru una, nici pentru cealaltă. Dar viața are felul ei de a așeza lucrurile exact atunci când ești pregătit să le primești. Și cred, cu toată sinceritatea, că abia acum o văd cu adevărat împlinită. Pentru că, oricâte «roluri» are de jucat o femeie în viață – personale, profesionale, publice, grele – singurul care îi lipsea Gabrielei era cel de bunică. Iar acum îl poartă cu o seninătate care spune tot. Dragă Gabi, să te bucuri de Emily Victoria cu sănătate, cu liniște și cu acel timp care nu se măsoară decât în îmbrățișări! Să fie viața ei blândă, cu pași siguri și multă iubire! Iar vouă, ca familie, să vă fie casa plină de râsete, răbdare și binecuvântări! Felicitări pentru tot! A fost un eveniment impecabil, elegant și rafinat, organizat cu tenacitate și atenție la detalii’.

CITEȘTE ȘI: Cum arată acum Lorenzo Lamas, celebrul actor care a cucerit inimile fanelor în anii ’90

Actorul român care a jucat în producția lui Morgan Freeman, dezvăluiri din spatele culiselor: “A fost o mare nebunie!”