Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în județul Iași. Ce afacere a deținut în Vaslui. Soția lui, în stare gravă la spital

De: Anca Chihaie 10/02/2026 | 12:32
Un grav accident de circulație s-a produs în această dimineață pe raza comunei Ciortești, județul Iași, în care au fost implicate două autoturisme înmatriculate în județul Vaslui. În urma impactului, un bărbat și-a pierdut viața, iar soția sa, însărcinată, a fost transportată în stare gravă la spital.

Potrivit autorităților, evenimentul rutier a avut loc în jurul orei dimineții, pe un drum național care traversează comuna. Din primele verificări, se pare că unul dintre autoturisme a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune frontală cu un alt vehicul care circula din sens opus. Impactul a fost extrem de violent, provocând pagube majore ambelor autoturisme implicate.

Sorin Iacob a murit

Victima care și-a pierdut viața a fost identificată drept Sorin Iacob, un bărbat din Vaslui, cunoscut anterior pentru deținerea clubului „Cuba” din municipiul reședință de județ. Potrivit surselor, leziunile suferite de acesta au fost incompatibile cu viața, astfel că echipajele de intervenție nu au putut decât să constate decesul la fața locului.

Soția bărbatului, aflată în același autoturism și însărcinată, a fost preluată de un echipaj de salvare aeriană și transportată la o unitate medicală de specialitate, fiind conștientă la momentul intervenției. Starea sa este gravă, iar medicii continuă investigațiile și acordarea îngrijirilor necesare.

“La momentul evaluării victimelor, nu au mai fost identificate persoane încarcerate. Din păcate, a fost confirmat decesul unui bărbat, conducător auto al unuia dintre autoturismele implicate, acesta prezentând leziuni incompatibile cu viața. O femeie însărcinată, aflată în același autoturism, conștientă și neîncarcerată, a fost asistată medical la fața locului și preluată de echipajul de salvare aeriană (ESA), în vederea transportului la o unitate medicală de specialitate. Celălalt conducător auto este conștient, stabil, fiind evaluat și preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, cu medic, pentru investigații suplimentare și îngrijiri medicale. Echipajele ISU asigura măsurile specifice de prevenire a incendiilor la locul accidentului, precum și sprijin pentru gestionarea situației operative”, au transmis autoritățile.

Celălalt autoturism implicat în accident era condus de Vlad Ciuburciu, patronul societății Vascar, care a suferit răni în urma coliziunii, însă acestea nu i-au pus viața în pericol. Acesta a fost evaluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament.

