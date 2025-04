A sărit să-l bată? Ioana State, totul despre relația cu Bordea, după ce pus-o la punct și pe fosta lui soție: ”Înainte de a-i fi prietenă, i-am fost …”

Cătălin Bordea s-a jucat cu focul! Într-un podcast recent, comediantul a povestit cum o glumă despre formele Ioanei State aproape că i-a adus un pumn în față! Dacă el s-a amuzat, ea nu a fost deloc încântată și ar fi reacționat pe măsură! Ioana a dezvăluit pentru CANCAN.RO care este, de fapt, istoria relației ei cu Bordea! Mai ales că aceasta a fost una dintre cele mai acide voci atunci când Livia l-a părăsit pe Cătălin pentru cel mai bun prieten al lui! Ea și fosta soție a comediantului și-au aruncat vorbe dure!

Glumele între comedianți sau roasturile – cum sunt ele cunoscute – sunt des întâlnite, dar iată că unul era să degenereze într-o bătaie! Și nu între doi bărbați, ci între un bărbat și o femeie!

Protagoniștii acestui episod tensionat sunt nimeni alții decât Cătălin Bordea și Ioana State. Momentul s-ar fi petrecut chiar în fața publicului, la un show de stand-up la Sala Palatului! Bordea a făcut dezvăluirea în podcastul ”Vreau să știu”, al lui Cătălin Oprișan, unde a povestit râzând că a fost la un pas să fie bătut din cauza unei glume despre formele colegei sale. Nu înainte de a o lăuda că este una dintre puținele femei care au avut curaj să facă stand up și care ”a dat lovitura” în această industrie.

„Gagicile trebuie să vină mai tare un pic din urmă, e lipsă de gagici în stand-up. Eu și Cortea încercăm în fiecare an, în fiecare turneu, să luăm o fată cu noi. O fată care a lovit.. două sunt de fapt, Ioana State… Am făcut o glumă, a sărit să mă bată. Vorbesc serios. Pe scenă, a tras de microfon.. Era vară și avea o rochie pe ea, vaporoasă, și m-am urcat eu pe scenă și am zis: Să-mi dai și mie rochia la iarnă să-mi acopăr motorul (râde). Mamă, și s-a enervaaaat…„, a spus Cătălin Bordea în podcastul lui Oprișan.

Dacă Bordea s-a amuzat, Ioana nu a gustat deloc remarca și ar fi reacționat pe măsură! Dar între cei doi există o istorie mai lungă decât un simplu schimb de replici pe scenă.

Ioana State, printre puținii care au spus lucrurilor pe nume despre divorțul lui Bordea!

Relația profesională dintre cei doi nu este de ieri, de azi. Ioana a fost una dintre cele mai necenzurate voci atunci când Cătălin Bordea a fost părăsit de Livia, iar aceasta s-a cuplat cu cel mai bun prieten al lui, Spike. Comedianta nu s-a sfiit să-i ia apărarea lui Bordea și a spus clar ce crede despre modul în care Livia s-a victimizat.

„Atât a mințit Livia (a lu’ Spike) și s-a victimizat în «varianta ei» de mai aveam puțin și credeam că Bordea i-a aruncat de fapt pisicii Biancăi de la balcon. Bordea era plecat la Craiova după pisici când s-a combinat ea cu Spike. Sau să fi fost America Express”, a scris Ioana State, în mediul online.

Replica Liviei nu a întârziat să apară: „Du-te repede nervoasă la club, la clubul unde am muncit de mi-au sărit capacele. Vorbește despre zdreanța de Livia public, așa cum vrei. Îmi pare rău că n-am contat deloc, Ioana. Că tu cu asta ai rămas. Să fii bine”, i-a transmis aceasta.

Însă Ioana a continuat disputa și i-a pasat o nouă replică tăioasă: „Chestia e că ai contat foarte mult pentru mulți dintre noi de acolo, poate de aici și reacția și dezamăgirea. Nu că ai plecat, ci cum ai făcut-o. Iar acum știi bine că adevărul tău e diferit de realitate… am vorbit poate înaintea altora care ar trebui să spună că nu după divorț ai început altă relație, ci cu mult înainte. Nu poți să te miri acum că oamenii reacționează”, a mai spus Ioana.

Ce spune Ioana State despre relația ei cu Bordea

În ciuda schimbului de replici acide și a momentului tensionat de pe scenă, Ioana a clarificat în exclusivitate pentru CANCAN că între ea și Bordea există o relație bazată pe respect și prietenie.

„Noi, comedianții, facem glume și între noi, nu doar pe scenă. Indiferent ce sau cum s-a văzut în vreun podcast, vă asigur că nu există nicidecum vreo bază conflictuală a acelor înțepături. De Bordea mă leagă o prietenie bazată pe respect, suntem și colegi, nu doar prieteni. Ba chiar, mă bucur dacă mă menționează, pentru că înainte de a-i fi prietenă, i-am fost fan„, a declarat Ioana State pentru CANCAN.RO.

