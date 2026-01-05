Moarte misterioasă în Călărași! Un stomatolog în vârstă de 35 de ani a fost găsit decedat în cabinetul său. Ce au văzut polițiștii când au intrat

Un stomatolog în vârstă de 35 de ani a fost descoperit decedat în propriul cabinet, într-un caz care ridică semne de întrebare. Incidentul a fost semnalat duminică dimineață, în jurul orei 07:20, iar primele informații sugerează că ar fi vorba despre o posibilă sinucidere.

Surse apropiate medicului susțin că acesta nu avea probleme financiare, conflicte sau antecedente care să indice o situație tensionată și că în ultimele zile nu dăduse niciun semn că ar trece printr-o dramă personală, conform publicației Călărași Press.

Zona a fost imediat izolată, iar polițiștii au demarat o anchetă complexă pentru a stabili circumstanțele tragice și ce evenimente au condus la acest deznodământ. Examinarea preliminară a cadavrului nu a relevat urme vizibile de violență, cu excepția semnelor asociate spânzurării. Corpul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Călărași pentru efectuarea necropsiei și determinarea cauzei exacte a decesului.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, pentru a clarifica toate circumstanțele tragice care au condus la pierderea prematură a medicului.

„La data de 04 ianuarie a.c., ora 07:20, am fost sesizați cu privire la faptul că o persoană de sex masculin a fost găsită decedată, prin spânzurare, într-un imobil situat în municipiul Călărași. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu specialiști criminaliști, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă. În urma examinării preliminare a cadavrului, nu au fost identificate urme sau semne vizibile de violență, cu excepția șanțului de spânzurare. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Călărași, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași”, au transmis polițiștii.

