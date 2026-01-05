Acasă » Știri » Moarte misterioasă în Călărași! Un stomatolog în vârstă de 35 de ani a fost găsit decedat în cabinetul său. Ce au văzut polițiștii când au intrat

Moarte misterioasă în Călărași! Un stomatolog în vârstă de 35 de ani a fost găsit decedat în cabinetul său. Ce au văzut polițiștii când au intrat

De: Andreea Stăncescu 05/01/2026 | 19:17
Sursa foto: Romania TV / Freepik

Un stomatolog în vârstă de 35 de ani a fost descoperit decedat în propriul cabinet, într-un caz care ridică semne de întrebare. Incidentul a fost semnalat duminică dimineață, în jurul orei 07:20, iar primele informații sugerează că ar fi vorba despre o posibilă sinucidere.

Surse apropiate medicului susțin că acesta nu avea probleme financiare, conflicte sau antecedente care să indice o situație tensionată și că în ultimele zile nu dăduse niciun semn că ar trece printr-o dramă personală, conform publicației Călărași Press.

Zona a fost imediat izolată, iar polițiștii au demarat o anchetă complexă pentru a stabili circumstanțele tragice și ce evenimente au condus la acest deznodământ. Examinarea preliminară a cadavrului nu a relevat urme vizibile de violență, cu excepția semnelor asociate spânzurării. Corpul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Călărași pentru efectuarea necropsiei și determinarea cauzei exacte a decesului.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, pentru a clarifica toate circumstanțele tragice care au condus la pierderea prematură a medicului.

Sursa foto: România TV

„La data de 04 ianuarie a.c., ora 07:20, am fost sesizați cu privire la faptul că o persoană de sex masculin a fost găsită decedată, prin spânzurare, într-un imobil situat în municipiul Călărași.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu specialiști criminaliști, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

În urma examinării preliminare a cadavrului, nu au fost identificate urme sau semne vizibile de violență, cu excepția șanțului de spânzurare.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Călărași, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași”, au transmis polițiștii.

CITEȘTE ȘI: Doliu în rugby-ul românesc! Virgil Bălaşa a murit la vârsta de 72 de ani, după o lungă suferință

Un român de 18 ani a murit în incendiul din Crans-Montana. Anunțul făcut de MAE

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la canoe a fost găsit mort în casă. Avea doar 34 de ani
Știri
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la canoe a fost găsit mort în casă. Avea doar 34 de…
Acuzații grave la adresa Marinei Almășan, după ce a recunoscut că se iubește cu Sorin Mărcuș. Vedeta a răbufnit: „Să-i toc banii, să-l jecmănesc”
Știri
Acuzații grave la adresa Marinei Almășan, după ce a recunoscut că se iubește cu Sorin Mărcuș. Vedeta a…
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Mediafax
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul „Vietnamului sovietic”
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în...
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează
Digi24
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova...
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie, ziua când CCR se pronunță pe pensiile magistraților
Mediafax
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie,...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Click.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
Digi24
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de...
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
go4it.ro
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la canoe a fost găsit mort în casă. Avea doar 34 de ani
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la canoe a fost găsit mort în casă. Avea doar 34 de ani
Acuzații grave la adresa Marinei Almășan, după ce a recunoscut că se iubește cu Sorin Mărcuș. ...
Acuzații grave la adresa Marinei Almășan, după ce a recunoscut că se iubește cu Sorin Mărcuș. Vedeta a răbufnit: „Să-i toc banii, să-l jecmănesc”
Împăcare surprinzătoare în showbizul românesc! Și-au mai dat o șansa în 2026 și au fugit în ...
Împăcare surprinzătoare în showbizul românesc! Și-au mai dat o șansa în 2026 și au fugit în vacanță: „Nimic schimbat”
Durere pentru o celebră cântăreață. Diagnosticul crunt primit de fiicele sale: „Probabil nu vor ...
Durere pentru o celebră cântăreață. Diagnosticul crunt primit de fiicele sale: „Probabil nu vor putea să meargă vreodată”
Incendiul de la Crans-Montana, descris ca un atentat terorist: Șeful pompierilor rupe tăcerea!
Incendiul de la Crans-Montana, descris ca un atentat terorist: Șeful pompierilor rupe tăcerea!
Regulile Feng Shui pentru 2026. Ce trebuie să faci pentru a avea noroc la bani
Regulile Feng Shui pentru 2026. Ce trebuie să faci pentru a avea noroc la bani
Vezi toate știrile
×