Acasă » Știri » Mesaj RO-ALERT în Tulcea și Galați din cauza războiului din Ucraina. „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”

Mesaj RO-ALERT în Tulcea și Galați din cauza războiului din Ucraina. „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”

De: Elisa Tîrgovățu 07/05/2026 | 13:12
Mesaj RO-ALERT în Tulcea și Galați din cauza războiului din Ucraina. „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”
Mesaj RO-ALERT în Tulcea și Galați din cauza războiului din Ucraina. „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian” / Sursa foto: Social media

Este alertă extremă în zona de graniță a României cu Ucraina. Atacurile sângeroase ale Rusiei în zonele sudice ale Ucrainei au declanșat alarma și în țara noastră.

În dimineața zilei de joi, locuitorii din nordul județelor Tulcea și Galați au primit un nou mesaj RO-ALERT de alertă extremă, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

În mesajul transmis cu puțin timp înainte de ora 09:00, oamenii au fost îndrumați „să se adăpostească în locuri ferite, existând posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”. Alerta extremă anunțată de autorități a fost de 90 de minute.

Persoanele din zonele vizate primesc mesaje de tip RO-ALERT săptămânal

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea le recomandă cetățenilor să își păstreze calmul și să respecte măsurile transmise prin mesajele oficiale.

Mesajele din Tulcea și Galați au scopul de a informa și avertiza populația din zonele vizate, cu privire la adoptarea măsurilor de protecție și siguranță.

De la începutul acestui an, românii care locuiesc în zonele de graniță primesc aproape săptămânal astfel de avertizări. Contextul este legat de pericolele asociate conflictului din apropierea frontierelor țării.

Situații asemănătoare au fost raportate și în luna februarie. Atunci, autoritățile au transmis două alerte la un interval scurt de timp.

Sursa foto: Social media

Locuitorii, luați prin surprindere

Un aspect diferit față de situațiile anterioare constă în faptul că mesajele erau transmise până acum în cursul nopții. De această dată însă, locuitorii au fost luați prin surprindere cu mesajul RO-Alert, în plină dimineață.

Autoritățile monitorizează situația și le recomandă cetățenilor să respecte întocmai indicațiile transmise prin sistemul RO-ALERT. Astfel, li se recomandă să evite deplasările inutile pe durata alertei.

Atacurile continuă la gurile Dunării

Avertizarea vine în urma unor posibile atacuri asupra infrastructurii din zona ucraineană aflată de-a lungul brațului Chilia al Dunării, precum și în perimetrul fluviului, pe direcția Chilia – Galați.

Anterior, Kremlinul a lansat un avertisment dur la adresa Kievului, susținând că orice tentativă de perturbare a festivităților ar putea atrage represalii militare.

„Dacă regimul de la Kiev încearcă să perturbe celebrarea Zilei Victoriei, forțele armate ruse vor răspunde cu un atac masiv cu rachete asupra centrului Kievului”, se arată într-un comunicat de la Moscova.

Rusia a îndemnat miercuri ambasadele străine să asigure “evacuarea la timp” a personalului şi a cetăţenilor lor din Kiev înaintea unor “lovituri de represalii” inevitabile în cazul în care Ucraina ar perturba sărbătoarea Zilei Victoriei pe 9 mai.

CITEȘTE ȘI: Vladimir Putin se teme pentru viața lui. Ce interdicție majoră au acum bodyguarzii, bucătarii și fotografii lui

Volodimir Zelenski îi critică pe emisarii lui Trump: „Este lipsit de respect să călătoreşti la Moscova şi să nu vii la Kiev”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sebastian Dobrincu, despre Jasmine, fata lui Virgil Ianțu. Cum arată femeia perfectă pentru el
Știri
Sebastian Dobrincu, despre Jasmine, fata lui Virgil Ianțu. Cum arată femeia perfectă pentru el
Tragedie în Spania după ce o româncă a murit în timp ce escalada un munte. A căzut în gol
Știri
Tragedie în Spania după ce o româncă a murit în timp ce escalada un munte. A căzut în…
Ce decide că vei fi avea succes: ADN-ul sau mediul în care ai crescut?
Mediafax
Ce decide că vei fi avea succes: ADN-ul sau mediul în care ai...
Scăderi bruște de temperatură în mai multe regiuni. Meteorologii ANM au schimbat prognoza, detalii exclusive pentru Gândul
Gandul.ro
Scăderi bruște de temperatură în mai multe regiuni. Meteorologii ANM au schimbat prognoza,...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Lupii dau târcoale unui oraș din vestul României. „Animalul de companie al lui Dracula. Își căuta stăpânul”
Adevarul
Lupii dau târcoale unui oraș din vestul României. „Animalul de companie al lui...
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
Digi24
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut...
Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan că a distrus economia: „Nu este un erou, este un călău economic!„
Mediafax
Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan că a distrus economia: „Nu este un...
Parteneri
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut la operații estetice. Fanii nici nu au mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
Click.ro
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
De unde aduc românii cele mai multe mașini SH? Însă aproape 9 din 10 au daune în istoric
Promotor.ro
De unde aduc românii cele mai multe mașini SH? Însă aproape 9 din 10 au...
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la 25 lei atrage atenția în catalog
go4it.ro
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la...
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Scăderi bruște de temperatură în mai multe regiuni. Meteorologii ANM au schimbat prognoza, detalii exclusive pentru Gândul
Gandul.ro
Scăderi bruște de temperatură în mai multe regiuni. Meteorologii ANM au schimbat prognoza, detalii exclusive...
ULTIMA ORĂ
Sebastian Dobrincu, despre Jasmine, fata lui Virgil Ianțu. Cum arată femeia perfectă pentru el
Sebastian Dobrincu, despre Jasmine, fata lui Virgil Ianțu. Cum arată femeia perfectă pentru el
Tragedie în Spania după ce o româncă a murit în timp ce escalada un munte. A căzut în gol
Tragedie în Spania după ce o româncă a murit în timp ce escalada un munte. A căzut în gol
Ioana State a trecut prin 5 operații estetice dintr-un foc. Ce sumă amețitoare a scos din buzunar: ...
Ioana State a trecut prin 5 operații estetice dintr-un foc. Ce sumă amețitoare a scos din buzunar: „Am zis, dacă tot mă apuc, să le rezolv pe toate!”
(P) Off-White Fall / Winter 2026 Collection
(P) Off-White Fall / Winter 2026 Collection
Culiță Sterp, romantic incurabil. Ce surpriză îi pregătește soției sale
Culiță Sterp, romantic incurabil. Ce surpriză îi pregătește soției sale
Noaptea muzeelor revine! Ce evenimente și expoziții poți vizita în București, pe 23 mai
Noaptea muzeelor revine! Ce evenimente și expoziții poți vizita în București, pe 23 mai
Vezi toate știrile