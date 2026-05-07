Mesaj RO-ALERT în Tulcea și Galați din cauza războiului din Ucraina. „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”

Este alertă extremă în zona de graniță a României cu Ucraina. Atacurile sângeroase ale Rusiei în zonele sudice ale Ucrainei au declanșat alarma și în țara noastră.

În dimineața zilei de joi, locuitorii din nordul județelor Tulcea și Galați au primit un nou mesaj RO-ALERT de alertă extremă, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

În mesajul transmis cu puțin timp înainte de ora 09:00, oamenii au fost îndrumați „să se adăpostească în locuri ferite, existând posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”. Alerta extremă anunțată de autorități a fost de 90 de minute.

Persoanele din zonele vizate primesc mesaje de tip RO-ALERT săptămânal

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea le recomandă cetățenilor să își păstreze calmul și să respecte măsurile transmise prin mesajele oficiale.

Mesajele din Tulcea și Galați au scopul de a informa și avertiza populația din zonele vizate, cu privire la adoptarea măsurilor de protecție și siguranță.

De la începutul acestui an, românii care locuiesc în zonele de graniță primesc aproape săptămânal astfel de avertizări. Contextul este legat de pericolele asociate conflictului din apropierea frontierelor țării.

Situații asemănătoare au fost raportate și în luna februarie. Atunci, autoritățile au transmis două alerte la un interval scurt de timp.

Locuitorii, luați prin surprindere

Un aspect diferit față de situațiile anterioare constă în faptul că mesajele erau transmise până acum în cursul nopții. De această dată însă, locuitorii au fost luați prin surprindere cu mesajul RO-Alert, în plină dimineață.

Autoritățile monitorizează situația și le recomandă cetățenilor să respecte întocmai indicațiile transmise prin sistemul RO-ALERT. Astfel, li se recomandă să evite deplasările inutile pe durata alertei.

Atacurile continuă la gurile Dunării

Avertizarea vine în urma unor posibile atacuri asupra infrastructurii din zona ucraineană aflată de-a lungul brațului Chilia al Dunării, precum și în perimetrul fluviului, pe direcția Chilia – Galați.

Anterior, Kremlinul a lansat un avertisment dur la adresa Kievului, susținând că orice tentativă de perturbare a festivităților ar putea atrage represalii militare.

„Dacă regimul de la Kiev încearcă să perturbe celebrarea Zilei Victoriei, forțele armate ruse vor răspunde cu un atac masiv cu rachete asupra centrului Kievului”, se arată într-un comunicat de la Moscova.

Rusia a îndemnat miercuri ambasadele străine să asigure “evacuarea la timp” a personalului şi a cetăţenilor lor din Kiev înaintea unor “lovituri de represalii” inevitabile în cazul în care Ucraina ar perturba sărbătoarea Zilei Victoriei pe 9 mai.

