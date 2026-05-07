Noaptea muzeelor revine! Ce evenimente și expoziții poți vizita în București, pe 23 mai

Noaptea Muzeelor revine și în acest an. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 23 mai și se va desfășura în toată țara. Oamenii pot vizita peste 225 de muzee și instituții culturale din România, iar intrarea este fie gratis, fie la preț redus. Unele dintre ele dispun de tururi ghidate și activități speciale.

Noaptea Muzeelor este un eveniment important așteptat cu nerăbdare de români. Acesta se desfășoară anual și a ajuns la cea de-a 22-a ediție. Proiectul a fost inițiat sub coordonarea Consiliului Europei și de Rețeaua Europeană a Organizațiilor Muzeale. În 2026, organizatorii au propus un program extins, potrivit pentru toate vârstele. Astfel, în București, oamenii sunt așteptați în număr foarte mare pentru a lua parte la diferite activități interesante.

Ce poți vizita în Capitală la Noaptea Muzeelor 2026

Ediția din acest an va avea loc sâmbătă, 23 mai și se va organiza în toată țara. În București, de exemplu, doritorii pot vizita în jur de 10 muzee sau instituții culturale. Printre cele mai importante se numără chiar Muzeul Național Cotroceni. Accesul este permis între orele 17:00 și 23:00, iar vizitatorii pot vedea Saloanele Regale și Spațiile Medievale ale ansamblului Cotroceni. De asemenea, vor fi expuse și galerii temporare dedicate patrimoniului istoric și cultural. Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa oferă oamenilor privilegiul de a vedea expoziția dedicată fluturilor. Intrarea va fi disponibilă de la ora 13:00 și se va închide la 22:00.

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București oferă tururi ghidate gratuite organizate la fiecare 30 de minute, între orele 18:00 și 24:00. Universitatea Națională de Arte din București susține „Noaptea Atelierelor”, care va avea loc între orele 18:00 și 01:00. Vizitatorii vor avea parte și aici de tururi ghidate gratuite și demonstrații artistice live. Muzeul Micul Paris este una dintre atracțiile principale. Va putea fi vizitat între orele 20:00 și 03:00, iar intrarea se face pe baza unui bilet care va fi redus la prețul de 15 lei. Aici, oamenii vor avea parte de un tur organizat la fiecare 20 de minute și vor vedea o parte din Bucureștiul de altă dată.

Celelalte muzee sau instituții culturale disponibile sunt Palatul Șuțu, Muzeul Ororilor Comunismului în România, Casa Universităților București, Reptiland, Muzeul Național al Pompierilor Foișorului de Foc și Arhivele Naționale ale României.

