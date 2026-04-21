Coiful de la Coțofenești revine în România: Când și unde poate fi văzut artefactul getic

De: Denisa Crăciun 21/04/2026 | 13:47
Coiful de la Coțofenești ajunge azi în România

Coiful de la Coțofenești a fost recuperat și urmează să fie adus în România. Obiectul istoric va ajunge marți, 21 aprilie, sub pază strictă la Aeroportul Otopeni. După ce va ateriza în țara noastră va fi depus la muzeu. 

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări furate anul trecut de la muzeul Drents din Assen au fost găsite și recuperate. Acestea vor fi aduse din nou în țara noastră, astfel că marți, 21 aprilie, vor ajunge în siguranță pe Aeroportul Otopeni. Vor fi depuse la Muzeul Național de Istorie al României. În plus, ele vor putea fi admirate de români pentru o perioadă limitată de timp.

Când și unde va putea fi văzut coiful

La începutul lunii aprilie, reprezentanții muzeului Drents din Assen au informat prin intermediul unei conferințe de presă că cele două brățări de aur și coiful au fost găsite și recuperate. Ele au fost evaluate, iar în afară de o ușoară lovitură de pe suprafața coifului, obiectele istorice sunt în stare bună. Ele vor fi aduse în țara noastră marți, 21 aprilie, sub pază strictă. Pe seară, vor fi depuse la Muzeul Național de Istorie al României, acolo unde vor putea fi admirate de doritori. Cu toate acestea, oamenii vor avea posibilitatea să le vadă doar o perioadă limitată, adică începând de mâine, 22 aprilie, până pe data de 3 mai. Programul de vizitare al muzeului este de miercuri până duminică, între orele 10 și 18.

Un lucru important de menționat este că cea de-a treia brățară de aur nu a fost găsită, așadar nu se cunosc detalii despre ce s-a întâmplat cu ea. Imediat după recuperarea obiectelor dacice, fostul director al Muzeului Național de Istorie a avut o reacție inedită. Acesta a explicat că se simte ușurat și se bucură să afle că au fost găsite și vor fi aduse în România.

O veste remarcabilă. Sunt foarte ușurat, mai mult decât fericit și le mulțumesc celor care au ajutat la găsirea coifului. Aceasta este o piesă unică în patrimoniul cultural european și chiar mondial. Coiful este un simbol social și politic important al civilizației dacă. A fost prezentată în numeroase documentare și expoziții și apare chiar și pe coperțile manualelor școlare, a spus Ernest Oberländer-Târnoveanu, directorul demis al Muzeului de Istorie Națională.

VEZI ȘI: Coiful dacic de la Coțofenești a fost găsit! Informații de ultimă oră din Olanda

România a fost despăgubită pentru furtul aurului dacic. Câte milioane de euro am primit de la Olanda

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O avere pentru un apartament. Rinat Akhmetov a plătit 471 de milioane de euro pentru o proprietate în Monaco
Știri
O avere pentru un apartament. Rinat Akhmetov a plătit 471 de milioane de euro pentru o proprietate în…
Românii care nu vor mai plăti impozit pe casă! Proiectul care schimbă regulile
Știri
Românii care nu vor mai plăti impozit pe casă! Proiectul care schimbă regulile
Matematica, reinventată. Un cercetător spune că o singură operație le înlocuiește pe toate
Mediafax
Matematica, reinventată. Un cercetător spune că o singură operație le înlocuiește pe toate
Ironii în ședința tensionată a PNL. Gigel Știrbu către Rareș Bogdan: „Ziua ta de pensat e marțea”
Gandul.ro
Ironii în ședința tensionată a PNL. Gigel Știrbu către Rareș Bogdan: „Ziua ta...
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al...
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în...
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My Way!
Mediafax
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență”
Click.ro
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare...
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică „umbrela nucleară” la inițiativa Franței
Digi 24
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la...
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
go4it.ro
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Descopera.ro
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Ironii în ședința tensionată a PNL. Gigel Știrbu către Rareș Bogdan: „Ziua ta de pensat e marțea”
Gandul.ro
Ironii în ședința tensionată a PNL. Gigel Știrbu către Rareș Bogdan: „Ziua ta de pensat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O avere pentru un apartament. Rinat Akhmetov a plătit 471 de milioane de euro pentru o proprietate în ...
O avere pentru un apartament. Rinat Akhmetov a plătit 471 de milioane de euro pentru o proprietate în Monaco
Românii care nu vor mai plăti impozit pe casă! Proiectul care schimbă regulile
Românii care nu vor mai plăti impozit pe casă! Proiectul care schimbă regulile
Anunțul făcut de Andreea Bălan la scurt timp după cununia civilă. Vedeta a vorbit despre ziua nunții
Anunțul făcut de Andreea Bălan la scurt timp după cununia civilă. Vedeta a vorbit despre ziua nunții
Episod ciudat trăit de Gabriela Cristea pe stradă! Ce a pățit vedeta: „Eram leșinată”
Episod ciudat trăit de Gabriela Cristea pe stradă! Ce a pățit vedeta: „Eram leșinată”
Un turist român a avut surpriza vieții: A găsit sarmale și mici într-un restaurant din Filipine! ...
Un turist român a avut surpriza vieții: A găsit sarmale și mici într-un restaurant din Filipine! Cât costă
Cât a ajuns darul de nuntă. Ce sumă trebuie să scoată din buzunar un cuplu care se duce la eveniment ...
Cât a ajuns darul de nuntă. Ce sumă trebuie să scoată din buzunar un cuplu care se duce la eveniment în 2026
Vezi toate știrile