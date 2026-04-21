Coiful de la Coțofenești revine în România: Când și unde poate fi văzut artefactul getic

Coiful de la Coțofenești a fost recuperat și urmează să fie adus în România. Obiectul istoric va ajunge marți, 21 aprilie, sub pază strictă la Aeroportul Otopeni. După ce va ateriza în țara noastră va fi depus la muzeu.

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări furate anul trecut de la muzeul Drents din Assen au fost găsite și recuperate. Acestea vor fi aduse din nou în țara noastră, astfel că marți, 21 aprilie, vor ajunge în siguranță pe Aeroportul Otopeni. Vor fi depuse la Muzeul Național de Istorie al României. În plus, ele vor putea fi admirate de români pentru o perioadă limitată de timp.

Când și unde va putea fi văzut coiful

La începutul lunii aprilie, reprezentanții muzeului Drents din Assen au informat prin intermediul unei conferințe de presă că cele două brățări de aur și coiful au fost găsite și recuperate. Ele au fost evaluate, iar în afară de o ușoară lovitură de pe suprafața coifului, obiectele istorice sunt în stare bună. Ele vor fi aduse în țara noastră marți, 21 aprilie, sub pază strictă. Pe seară, vor fi depuse la Muzeul Național de Istorie al României, acolo unde vor putea fi admirate de doritori. Cu toate acestea, oamenii vor avea posibilitatea să le vadă doar o perioadă limitată, adică începând de mâine, 22 aprilie, până pe data de 3 mai. Programul de vizitare al muzeului este de miercuri până duminică, între orele 10 și 18.

Un lucru important de menționat este că cea de-a treia brățară de aur nu a fost găsită, așadar nu se cunosc detalii despre ce s-a întâmplat cu ea. Imediat după recuperarea obiectelor dacice, fostul director al Muzeului Național de Istorie a avut o reacție inedită. Acesta a explicat că se simte ușurat și se bucură să afle că au fost găsite și vor fi aduse în România.

O veste remarcabilă. Sunt foarte ușurat, mai mult decât fericit și le mulțumesc celor care au ajutat la găsirea coifului. Aceasta este o piesă unică în patrimoniul cultural european și chiar mondial. Coiful este un simbol social și politic important al civilizației dacă. A fost prezentată în numeroase documentare și expoziții și apare chiar și pe coperțile manualelor școlare, a spus Ernest Oberländer-Târnoveanu, directorul demis al Muzeului de Istorie Națională.

