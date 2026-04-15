Detalii explozive despre furtul Coifului de la Coțofenești. Capcana ca în filme pusă la cale de polițiști pentru suspecți

Jaful care a șocat lumea artei internaționale capătă accente de thriller, iar procesul furtului de la Drents Museum scoate la iveală cum anchetatorii au refăcut traseul comorilor dispărute și au reușit o recuperare spectaculoasă. După o cursă contra-cronometru, autoritățile au pus mâna pe o parte importantă din tezaurul dacic furat, inclusiv celebrul Coif de aur de la Coțofenești și două brățări din aur.

Detaliile incredibile ale operațiunii au ieșit la iveală în sala de judecată, unde procurorii au explicat pas cu pas cum au reușit să intre pe fir și să recupereze o parte din tezaurul dacic. Potrivit informațiilor apărute în presa olandeză, anchetatorii au mizat pe o strategie riscantă, dar eficientă, care i-a adus față în față cu unul dintre suspecți.

Atac fulger la Muzeul din Drents

Procurorii olandezi descriu cazul drept unul „de natură excepțională” și cer pedepse dure, între 44 de luni și 5 ani și 6 luni de închisoare pentru cei trei suspecți, potrivit presei internaționale. În fața instanței au fost dezvăluite detalii șocante despre jaful de la muzeu, un atac care a părut desprins dintr-un film de acțiune și care s-a desfășurat cu o precizie alarmantă.

Potrivit probelor prezentate, trei indivizi mascați au pătruns în clădire în urma unei explozii, acționând rapid și extrem de coordonat. În mai puțin de un minut, aceștia au spart vitrinele cu ciocane, au smuls obiectele de patrimoniu și au dispărut înainte ca autoritățile să poată interveni.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere întregesc tabloul jafului: hoții poartă lumini montate pe cap, se deplasează cu pași rapizi direct spre vitrine și lovesc violent geamurile de protecție, într-o acțiune care a lăsat în urmă haos și a șocat anchetatorii prin viteza și organizarea ei.

Semnele rămase după jaful spectaculos

Anchetatorii au ajuns rapid pe urmele suspecților după jaful de la muzeu, descoperind o serie de probe decisive. Haine și o geantă folosită în timpul operațiunii au fost găsite abandonate într-un container, în apropierea unei locuințe din Assen, iar analizele ADN au confirmat implicarea a doi dintre suspecți. Alte indicii au fost descoperite într-o casă de vacanță din parcul Lunsbergen, în zona Borger, unde cei trei ar fi stat chiar în perioada jafului.

În plus, ancheta a stabilit că unul dintre bănuiți a achiziționat uneltele folosite la spargere de la o firmă de construcții, cu puțin timp înainte de comiterea furtului, întărind astfel suspiciunile procurorilor.

Un rol decisiv în desfășurarea cazului l-a avut însă o operațiune sub acoperire pusă la cale de poliția olandeză. Trei ofițeri s-au dat drept comercianți de artă și au intrat în contact cu intermediari ai suspecților, încercând să obțină confirmarea că obiectele furate inclusiv coiful dacic și brățările de aur – se aflau încă în posesia grupării. Strategia a dat rezultate, ducând în final la recuperarea a două brățări și a celebrului coif.

Anchetatorii susțin că suspecții au fost „prinși în capcană” fără să realizeze că negociază cu ofițeri sub acoperire. În urma discuțiilor și a cooperării parțiale a doi inculpați, autoritățile au recuperat majoritatea pieselor furate, însă o brățară rămâne în continuare dispărută.

Pentru doi dintre suspecți, care au colaborat cu ancheta, procurorii au cerut câte 44 de luni de închisoare, în timp ce al treilea, care neagă faptele, riscă până la 5 ani și 6 luni. Instanța urmează să decidă pedepsele finale într-un dosar considerat unul dintre cele mai importante cazuri recente de furt de patrimoniu european.

