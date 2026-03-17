Luvrul surprinde lumea modei: „Mona Lisa” apare pe o rochie realizată din puzzle

Muzeul Luvru intră tot mai puternic în lumea modei prin colaborări cu designeri contemporani. În timpul Paris Fashion Week, instituția a prezentat o colecție spectaculoasă realizată de Marine Serre, în care celebra „Mona Lisa” apare reinterpretată pe o rochie creată din mii de piese de puzzle.

Pentru Muzeul Luvru, ultimele luni au fost marcate de mai multe controverse: de la furtul bijuteriilor coroanei, petrecut în octombrie anul trecut, până la greve ale angajaților, probleme de infrastructură și descoperirea recentă a unei fraude de aproximativ 12 milioane de dolari legată de bilete. În plus, conducerea instituției a trecut recent prin schimbări importante.

Luvrul, între controverse și noi proiecte

În ciuda acestor turbulențe, cel mai vizitat muzeu din lume își extinde activitatea într-un domeniu surprinzător: moda.

În cadrul Paris Fashion Week, muzeul a găzduit aproximativ 300 de invitați și sponsori la cea de-a doua ediție a evenimentului caritabil Grand Dîner du Louvre. Gala a avut loc în galeria Daru, unde este expusă celebra sculptură „Victoria înaripată din Samotrace”.

Evenimentul, la care au participat reprezentanți ai unor mari grupuri de lux precum LVMH, Kering, Chanel și Richemont, a reușit să strângă 1,6 milioane de euro pentru conservarea patrimoniului muzeului.

Prima colaborare de haute couture a muzeului

Gala a fost și momentul în care Luvrul a prezentat discret prima sa colaborare de haute couture, realizată împreună cu designerul francez Marine Serre. Creatoarea este cunoscută pentru logo-ul său în formă de semilună și pentru filosofia bazată pe upcycling, adică reutilizarea creativă a materialelor.

Pentru acest proiect, Marine Serre a creat cinci rochii unice, realizate din obiecte care, în mod normal, nu au legătură cu moda: piese de puzzle, pensule de machiaj, tuburi goale de vopsea sau carcase de ceasuri. Printr-un proces atent de lucru manual, aceste elemente au fost transformate în piese de couture.

Potrivit lui Pierre-Emmanuel Fournier, director adjunct pentru dezvoltare, filantropie și branding la Luvru, ideea proiectului a pornit de la succesul expoziției „Louvre Couture”, organizată anul trecut – prima expoziție de modă din istoria muzeului.

Rochii realizate din obiecte neașteptate

În atelierul său din Paris, Marine Serre a prezentat aceste creații alături de colecția sa pentru sezonul de toamnă.

Una dintre rochii a fost realizată din aproximativ 850 de pensule de machiaj, desprinse de pe mânere, perforate și cusute manual pe o bază elastică, creând un efect asemănător unei armuri fine. O altă piesă este o rochie bustier realizată din aproape 500 de tuburi de vopsea aplatizate, montate pe plasă.

Inspirată de modul în care maeștrii flamandi reprezentau textilele în pictură, designerul a creat și o rochie voluminoasă realizată din 18 cămăși albe din bumbac reciclate, desfăcute, plisate și reconstruite pe un material tehnic negru.

Potrivit creatoarei, publicul ar trebui să vadă în primul rând frumusețea pieselor, nu procesul de reciclare din spatele lor.

„Mona Lisa” apare pe o rochie realizată din puzzle

Conform New York Times, cea mai spectaculoasă creație a colecției este inspirată de „La Joconde”, numele sub care este cunoscută „Mona Lisa” în Franța. Imaginea celebrului tablou apare pe o rochie realizată din aproape 3.000 de piese de puzzle, cusute pe plasă și acoperite cu mai multe straturi de lac pentru pictură.

Designerul a primit de la muzeu și aproximativ 100 de tricouri cu Mona Lisa, provenite din stocuri pe care instituția intenționa să le retragă. Acestea au fost reinterpretate și transformate în piese noi decorate cu simbolul semilunii, specific brandului Marine Serre.

Tricourile din ediție limitată, cu prețuri de 410 euro și 150 de euro, vor fi disponibile începând din mijlocul lunii aprilie, atât pe site-ul designerului, cât și în magazinul modernizat al muzeului situat sub Piramida Luvrului.

Luvrul își extinde prezența în lumea modei

Aceasta nu este prima colaborare a muzeului cu industria modei. În 2019, designerul Virgil Abloh a lansat prin brandul său Off-White o colecție dedicată expoziției organizate cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la moartea lui Leonardo da Vinci.

De-a lungul timpului, Luvrul a colaborat și cu brandul de cosmetice Buly, cu artiști precum Harry Nuriev și Luke Edward Hall, dar și cu casa de modă Agnès b. Totuși, până la acest proiect, nimeni nu reinterpretase celebrul portret al Monei Lisa într-o colecție de modă.

Proiecte viitoare inspirate de patrimoniul muzeului

Planurile muzeului merg însă mult mai departe. În viitor, instituția intenționează să dezvolte proiecte variate, de la eșarfe inspirate de hărți istorice și accesorii pentru smartphone până la reproduceri miniaturale ale unor opere de artă sau bijuterii.

Atelierele muzeului au colaborat deja cu producătorul de ceasuri Vacheron Constantin pentru realizarea unor modele unice inspirate din colecțiile Luvrului.

În același timp, experiența vizitatorilor a fost extinsă și dincolo de expoziții. Muzeul include acum o librărie modernă, un atelier de reproduceri artistice și chiar o brutărie deschisă în colaborare cu celebrul chef Alain Ducasse, unde sunt produse zilnic pâine cu maia, croissante cu ciocolată și sute de sandvișuri.

Potrivit reprezentanților muzeului, obiectivul este dezvoltarea unor proiecte inspirate de patrimoniu, care să combine exclusivitatea specifică marilor case de lux cu accesibilitatea pentru publicul larg.

