Luvrul surprinde lumea modei: „Mona Lisa” apare pe o rochie realizată din puzzle

De: Diana Cernea 17/03/2026 | 22:10
Luvrul surprinde lumea modei: „Mona Lisa” apare pe o rochie realizată din puzzle
Rochia Gioconda, sursa- captură social mediamarineserre_official

Muzeul Luvru intră tot mai puternic în lumea modei prin colaborări cu designeri contemporani. În timpul Paris Fashion Week, instituția a prezentat o colecție spectaculoasă realizată de Marine Serre, în care celebra „Mona Lisa” apare reinterpretată pe o rochie creată din mii de piese de puzzle.

Pentru Muzeul Luvru, ultimele luni au fost marcate de mai multe controverse: de la furtul bijuteriilor coroanei, petrecut în octombrie anul trecut, până la greve ale angajaților, probleme de infrastructură și descoperirea recentă a unei fraude de aproximativ 12 milioane de dolari legată de bilete. În plus, conducerea instituției a trecut recent prin schimbări importante.

În ciuda acestor turbulențe, cel mai vizitat muzeu din lume își extinde activitatea într-un domeniu surprinzător: moda.

În cadrul Paris Fashion Week, muzeul a găzduit aproximativ 300 de invitați și sponsori la cea de-a doua ediție a evenimentului caritabil Grand Dîner du Louvre. Gala a avut loc în galeria Daru, unde este expusă celebra sculptură „Victoria înaripată din Samotrace”.

Evenimentul, la care au participat reprezentanți ai unor mari grupuri de lux precum LVMH, Kering, Chanel și Richemont, a reușit să strângă 1,6 milioane de euro pentru conservarea patrimoniului muzeului.

Gala a fost și momentul în care Luvrul a prezentat discret prima sa colaborare de haute couture, realizată împreună cu designerul francez Marine Serre. Creatoarea este cunoscută pentru logo-ul său în formă de semilună și pentru filosofia bazată pe upcycling, adică reutilizarea creativă a materialelor.

Pentru acest proiect, Marine Serre a creat cinci rochii unice, realizate din obiecte care, în mod normal, nu au legătură cu moda: piese de puzzle, pensule de machiaj, tuburi goale de vopsea sau carcase de ceasuri. Printr-un proces atent de lucru manual, aceste elemente au fost transformate în piese de couture.

Potrivit lui Pierre-Emmanuel Fournier, director adjunct pentru dezvoltare, filantropie și branding la Luvru, ideea proiectului a pornit de la succesul expoziției „Louvre Couture”, organizată anul trecut – prima expoziție de modă din istoria muzeului.

În atelierul său din Paris, Marine Serre a prezentat aceste creații alături de colecția sa pentru sezonul de toamnă.

Una dintre rochii a fost realizată din aproximativ 850 de pensule de machiaj, desprinse de pe mânere, perforate și cusute manual pe o bază elastică, creând un efect asemănător unei armuri fine. O altă piesă este o rochie bustier realizată din aproape 500 de tuburi de vopsea aplatizate, montate pe plasă.

Inspirată de modul în care maeștrii flamandi reprezentau textilele în pictură, designerul a creat și o rochie voluminoasă realizată din 18 cămăși albe din bumbac reciclate, desfăcute, plisate și reconstruite pe un material tehnic negru.

Potrivit creatoarei, publicul ar trebui să vadă în primul rând frumusețea pieselor, nu procesul de reciclare din spatele lor.

Conform New York Times, cea mai spectaculoasă creație a colecției este inspirată de „La Joconde”, numele sub care este cunoscută „Mona Lisa” în Franța. Imaginea celebrului tablou apare pe o rochie realizată din aproape 3.000 de piese de puzzle, cusute pe plasă și acoperite cu mai multe straturi de lac pentru pictură.

Designerul a primit de la muzeu și aproximativ 100 de tricouri cu Mona Lisa, provenite din stocuri pe care instituția intenționa să le retragă. Acestea au fost reinterpretate și transformate în piese noi decorate cu simbolul semilunii, specific brandului Marine Serre.

Tricourile din ediție limitată, cu prețuri de 410 euro și 150 de euro, vor fi disponibile începând din mijlocul lunii aprilie, atât pe site-ul designerului, cât și în magazinul modernizat al muzeului situat sub Piramida Luvrului.

Aceasta nu este prima colaborare a muzeului cu industria modei. În 2019, designerul Virgil Abloh a lansat prin brandul său Off-White o colecție dedicată expoziției organizate cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la moartea lui Leonardo da Vinci.

De-a lungul timpului, Luvrul a colaborat și cu brandul de cosmetice Buly, cu artiști precum Harry Nuriev și Luke Edward Hall, dar și cu casa de modă Agnès b. Totuși, până la acest proiect, nimeni nu reinterpretase celebrul portret al Monei Lisa într-o colecție de modă.

Planurile muzeului merg însă mult mai departe. În viitor, instituția intenționează să dezvolte proiecte variate, de la eșarfe inspirate de hărți istorice și accesorii pentru smartphone până la reproduceri miniaturale ale unor opere de artă sau bijuterii.

Atelierele muzeului au colaborat deja cu producătorul de ceasuri Vacheron Constantin pentru realizarea unor modele unice inspirate din colecțiile Luvrului.

În același timp, experiența vizitatorilor a fost extinsă și dincolo de expoziții. Muzeul include acum o librărie modernă, un atelier de reproduceri artistice și chiar o brutărie deschisă în colaborare cu celebrul chef Alain Ducasse, unde sunt produse zilnic pâine cu maia, croissante cu ciocolată și sute de sandvișuri.

Potrivit reprezentanților muzeului, obiectivul este dezvoltarea unor proiecte inspirate de patrimoniu, care să combine exclusivitatea specifică marilor case de lux cu accesibilitatea pentru publicul larg.

CITEȘTE ȘI:

Hoții de la Luvru au furat coroana împărătesei Eugénie. Cum arată bijuteria cu 1.354 de diamante

Cuvintele țipate de cele două femei care au atacat cu supă celebra pictură “Mona Lisa”. Vizatorii se uitau uimiți

Iți recomandăm
Zodia care începe primăvara cu probleme serioase de sănătate. Nativul lovit de ghinion
Știri
Zodia care începe primăvara cu probleme serioase de sănătate. Nativul lovit de ghinion
Prietenele Alettei au fost și ele la un pas să își piardă viața în accidentul din centrul Clujului. Tinerele au scăpat în ultima secundă
Știri
Prietenele Alettei au fost și ele la un pas să își piardă viața în accidentul din centrul Clujului.…
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Mediafax
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde...
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și teroriști ar putea fi cazați în paradis
Gandul.ro
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în Ucraina. Zelenski, cu lacrimi în ochi, ilustrat mâncând borș
Adevarul
„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
„NATO face o greșeală foarte prostească, acesta a fost un test important”. Trump este furios și pe Macron, pe Starmer și pe Kent
Mediafax
„NATO face o greșeală foarte prostească, acesta a fost un test important”. Trump...
Parteneri
Anunț dureros al vedetei tv! Boala i s-a extins la creier, cu metastaze: „Dacă simțiți că ceva nu este în regulă, mergeți la medic”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anunț dureros al vedetei tv! Boala i s-a extins la creier, cu metastaze: „Dacă simțiți...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
Click.ro
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un...
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea...
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
Digi24
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta...
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
De ce Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett Johansson
go4it.ro
De ce Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett...
Care este cea mai veche meserie din lume?
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și teroriști ar putea fi cazați în paradis
Gandul.ro
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și teroriști ar...
ULTIMA ORĂ
Cum arată geanta lui Jaden Smith în valoare de 47.000 de dolari. Este în formă de casă și are un ...
Cum arată geanta lui Jaden Smith în valoare de 47.000 de dolari. Este în formă de casă și are un interior inedit
Zodia care începe primăvara cu probleme serioase de sănătate. Nativul lovit de ghinion
Zodia care începe primăvara cu probleme serioase de sănătate. Nativul lovit de ghinion
Prietenele Alettei au fost și ele la un pas să își piardă viața în accidentul din centrul Clujului. ...
Prietenele Alettei au fost și ele la un pas să își piardă viața în accidentul din centrul Clujului. Tinerele au scăpat în ultima secundă
Ilan Laufer, pus la zid după ce a fost accidentat de o mașină: ”E ilegal să traversezi pe trecerea ...
Ilan Laufer, pus la zid după ce a fost accidentat de o mașină: ”E ilegal să traversezi pe trecerea de pietoni pe trotinetă”
O nouă înșelătorie telefonică face zilnic victime. De ce nu e bine să răspundeți la aceste apeluri
O nouă înșelătorie telefonică face zilnic victime. De ce nu e bine să răspundeți la aceste apeluri
Cătălin Vișănescu a combinat-o pe fosta cumnată a lui Betty Salam. Nu a căutat prea departe după ...
Cătălin Vișănescu a combinat-o pe fosta cumnată a lui Betty Salam. Nu a căutat prea departe după divorț
Vezi toate știrile