Gestul sfâșietor făcut de mama Victoriei Ionescu, după ce și-a îngropat fiica: „Ce cauți tu, mamă, aici?”

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Pentru familia Victoriei-Maria Ionescu, ziua în care tânăra de 22 de ani a fost condusă pe ultimul drum a fost una dintre cele mai grele pe care le-ar putea trăi un părinte. La Cimitirul Bellu din București, rude, prieteni și oameni care au cunoscut-o s-au adunat pentru a-și lua rămas-bun de la tânăra actriță. 

Ceremonia a fost una încărcată de emoție, iar în jurul sicriului s-au strâns numeroase coroane și buchete de flori albe. Printre cei prezenți s-au aflat, bineînțeles, și părinții Victoriei, Mihaela și Cazimir Ionescu, pentru care despărțirea de fiica lor a însemnat un moment imposibil de pus în cuvinte.

CANCAN.RO a surprins imagini de la ceremonia de înmormântare (VEZI AICI), dar și momentele de după plecarea celor care au venit să-i aducă un ultim omagiu tinerei.

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După înmormântare, lângă mormânt au rămas doar părinții

Unul dintre cele mai emoționante momente a venit după încheierea ceremoniei, când majoritatea celor care au participat la înmormântare au plecat. Mihaela și Cazimir Ionescu au rămas lângă mormântul fiicei lor.

Pentru câteva clipe, nu au mai fost înconjurați de oameni, de coroane sau de cei veniți să le fie alături. Au rămas doar ei doi, în fața mormântului în care fusese depus copilul lor. Mama Victoriei s-a apropiat de fotografia fiicei sale și a mângâiat-o.

Mama Victoriei

„Ce cauți tu, mamă, aici?” , a spus mama Victoriei în timp ce mângâia tabloul cu fiica sa.

Întrebarea pare să exprime, în doar câteva cuvinte, neputința unui părinte în fața unei realități pe care nu o poate accepta. Pentru o mamă, locul în care își găsește copilul nu ar trebui să fie niciodată un cimitir. Astfel cuvintele pe care le rostește femeia par a fi de o durere de nedescris.

Dintre toate momentele surprinse la Cimitirul Bellu, imaginea mamei care își mângâie fotografia fiicei și îi vorbește rămâne una dintre cele mai greu de privit.

O mare de flori albe a înconjurat sicriul Victoriei

Sicriul Victoriei-Maria Ionescu a fost depus, cu o zi înaintea ceremoniei, la Capela Cimitirului Bellu. Cei apropiați au venit rând pe rând pentru a-i fi alături familiei și pentru a-și lua rămas-bun.

Astăzi, la ora 12:00, ceremonia religioasă a avut loc în prezența familiei, a prietenilor și a celor care au cunoscut-o pe Victoria. Atmosfera a fost una apăsătoare. Numeroase coroane cu flori albe au fost așezate în jurul sicriului. Albul florilor a contrastat puternic cu hainele negre purtate de cei veniți să-i aducă un ultim omagiu. (VEZI AICI CUM ARĂTA SICRIUL VICTORIEI)

Pentru mulți dintre cei prezenți, Victoria era o tânără aflată la începutul vieții, cu planuri și visuri înainte. La doar 22 de ani, destinul ei s-a încheiat mult prea devreme, lăsând în urmă o familie care trebuie acum să învețe să trăiască cu o absență greu de acceptat.

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