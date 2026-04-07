Jessie Baneș lansează un nou format media! Cine va fi prima invitată

După mai multe proiecte jurnalistice, precum „Golden Hour cu Jessie”, „Dosar de candidat” sau podcast-ul „România nefardată”, moderatoarea GOLD FM Jessie Baneș lansează un nou format: „România fără filtru – cu „”, care va debuta joi, 9 aprilie 2026, de la ora 18:00. Emisiunea, cu durata de o oră, va fi disponibilă pe noul canal de YouTube Fără Filtru cu Jessie Baneș și pe toate platformele de streaming și social media, în fiecare joi, la aceeași oră.

Primul episod îl va avea ca invitată pe Viorica Dăncilă, ex-prim-ministră a României și membră activă a Partidului Național Conservator Român. Fiecare emisiune va include segmentul „10 întrebări pentru România”, care explorează poveștile de viață și carieră ale invitaților și analizează teme relevante pentru societatea românească.

Formatul va include provocări și jocuri psihologice menite să scoată la lumină personalitatea invitaților și să ofere perspective autentice asupra evenimentelor și deciziilor importante din România.

Moderatoarea Jessie Baneș își propune ca prin intermediul a „10 întrebări pentru România” să sondeze cele mai adânc îngropate adevăruri din diferite medii de activitate, să reliefeze profunzimile de caracter, poveștile de viață și de carieră ale invitaților săi din domenii diferite și să aducă mai multă lumină în arii de interes pentru români.

„Fără Filtru cu Jessie Baneș – 10 întrebări pentru România, este o emisiune de conversații sincere cu oameni care influențează România: lideri politici, jurnaliști, antreprenori și personalități publice. În fiecare emisiune mergem dincolo de imaginea publică și descoperim omul din spatele funcției: valorile, fricile, credințele și filozofia de viață care le-au modelat deciziile. Dar această emisiune nu este doar despre invitați. Este și despre România. Prin 10 întrebări esențiale analizăm problemele reale ale țării — de la crizele momentului până la deciziile istorice care ne-au adus aici. Fără filtre, fără PR, fără răspunsuri pregătite. Este o conversație despre oameni, putere, responsabilitate și viitorul României. Uneori serioasă, alteori personală, uneori filozofică. Dar întotdeauna sinceră.”

Pe lângă cele 10 întrebări „Fără Filtru”, moderatoarea Jessie Baneș pregătește surprize inedite la fiecare emisiune, atât pentru invitați, cât și pentru audiență, ce vor consta în provocări îndrăznețe lansate invitaților, întrebări complexe despre evenimente controversate din istoria recentă a României, ori jocuri psihologice, pentru a cunoaște omul de dincolo de masca impusă de conduita carierei.