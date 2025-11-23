Cum arată mașina tunată cu 1.236.548 de cristale. Imaginile îți vor „fura” ochii cu siguranță!

Venim cu un articol dedicat iubitorilor de mașini! Dar nu orice mașini, ci vă arătăm una dintre cele pe lângă care nu ai cum să treci fără să te uiți lung și să o studiezi. Cum arată o mașină tunată cu peste 1 milion de cristale? Vezi mai jos bijuteria pe patru roți!

Bolidul spectaculos a făcut valuri pe rețelele de socializare, iar filmarea a făcut sute de mii de vizualizări în câteva ore. Oamenii sunt fascinați de modul în care arată bolidul înfrumusețat cu nici mai mult, nici mai puțin de 1.236.548 cristale, potrivit lui Zed, care a făcut postarea.

Oamenii au luat cu asalt secțiunea de comentarii, captivați de design-ul unic al mașinii.

Cine este ZED, românul care a ridicat un imperiu din vânzarea jantelor auto

Acum poate vă întrebați cine este românul care deține această bijuterie? Pe numele din buletin Silviu Zaharia, ZED a reușit, potrivit unor surse, să facă peste 600 de milioane de euro prin crearea și vânzarea de jante auto. Zedsly, așa cum îi spun apropiații, și-a rotunjit bine sumele de bani pe care le are la bancă și din cariera de model în Austria, conform informațiilor apărute pe un site specializat. Tânărul provine dintr-o familie înstărită care deține mai multe afaceri în zona Moldovei, iar flacăra pasiunii pentru mașini s-a aprins în urmă cu mai bine de zece ani, după cum chiar el a dezvăluit. (VEZI CONTINUAREA AICI).

VEZI ȘI:

Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi! Ce mașină i s-ar potrivi „Regelui fotbalului”: „Foarte talentat, dar și foarte calculat”

Ce telefon a primit Ion Țiriac, după ce s-a dus vestea că și-a mărit colecția auto: „Sunt mașini pe care s-au plătit 2-4 milioane de euro”