Ce telefon a primit Ion Țiriac, după ce s-a dus vestea că și-a mărit colecția auto: „Sunt mașini pe care s-au plătit 2-4 milioane de euro”

De: Denisa Iordache 23/11/2025 | 21:16
Ce telefon a primit Ion Țiriac după ce s-a dus vestea că și-a mărit colecția auto.
Ion Țiriac a făcut o mărturisire total neașteptată! Fostul tenismen a primit o ofertă colosală, de ordinul sutelor de milioane de euro, legată de colecția lui impresionantă de 300 de bolizi de lux. Despre ce este vorba? Află în articol toate detaliile! 

Ceremonia de inaugurare a „Țiriac Collection” a avut loc în prezența domnului Ion Țiriac și a invitaților săi, într-un eveniment ce a dezvăluit în premieră luxul și rafinamentul celor aproximativ 300 de exemplare auto din galerie. 

Ion Țiriac a inaugurat galeria extinsă din Otopeni

“Cred că nu greșesc spunând că ceea ce avem aici este cea mai mare colecție de acest fel din Europa. Avem piese care datează de la sfârșitul anilor 1800, precum acest Hurtu, până la modele intrate în colecție chiar săptămâna trecută. De la cele 180 de mașini câte ați vazut înainte aici, am ajuns astăzi la 300 de exponate. Fiecare piesă are o poveste și un motiv pentru care se află aici. Nu colecționez doar automobile, ci istorie, inovație și momente care merită păstrate. Îmi doresc ca lumea să vină să le vadă și să înțeleagă ce reprezintă. Deschidem acest loc pentru toți vizitatorii și mai ales pentru copii, pentru că entuziasmul lor când descoperă aceste mașini face ca tot efortul să merite.

Aș vrea să mulțumesc în mod special Bentley, care a realizat câteva exemplare unice pentru România, unicate dedicate Ateneului Român. Fiecare dintre cele trei mașini care au intrat acum în colecție este un unicat. Mai mult decât atât, și Porsche a creat zece mașini special pentru România, denumite Transfăgărășan. Ne-au onorat pe noi, românii, și m-au onorat personal, oferindu-mi modelul cu numărul 01 din această serie. Ce va urma de acum înainte… va fi o surpriză ”, a declarat domnul Ion Țiriac în cadrul cermoniei de inaugurare a noului spațiu expozițional.

Ce ofertă a primit Ion Țiriac

În cadrul evenimentului grandios, celebrul tenismen a vorbit despre o propunere care i s-a părut ieșită din comun și pe care a refuzat-o. Miliardarul a mărturisit că a primit o ofertă de vânzare a mașinilor din întreaga sa colecție, dar nu a acceptat-o. Cel care a luat decizia de a nu vinde exponatele a fost chiar „șeful” lui, fiul Alexandru Țiriac.

„La suficient de mult încât să te gândești două-trei minute (n.r. s-a ridicat oferta), dar mai mult nu m-am gândit pentru că, pentru mine, nu a fost de vânzare. Am transmis-o șefului meu, feciorul meu, care a spus «Țiriac, uită! Să nu mai dea telefon, deoarece această colecție nu e de vânzare». E foarte dificil să socotești cât valorează. Sunt mașini pe care s-au plătit două, trei, patru milioane de euro. Colecția nu e de vânzare. Au fost bani mulți. Însă eu, la vârsta mea, nu mai am nevoie de bani”, a spus Ion Țiriac. 

Mașinile din cadrul galeriei extinse Țiriac Collection pot fi admirate pe bază de bilet. Programul de funcționare este de vineri până duminică, între orele 10:00–19:00. Locația exactă se află în Otopeni, pe Calea Bucureștilor nr. 289. 

