Acasă » Știri » Ion Țiriac a primit un cadou rar: „Vestea proastă e că de la mine nu o mai ia înapoi.” Cine a făcut acest gest admirabil?

Ion Țiriac a primit un cadou rar: „Vestea proastă e că de la mine nu o mai ia înapoi.” Cine a făcut acest gest admirabil?

De: Denisa Iordache 23/11/2025 | 20:43
Ion Țiriac a primit un cadou rar: Vestea proastă e că de la mine nu o mai ia înapoi. Cine a făcut acest gest admirabil?
Sursa foto Mediafax
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

Pasiunea pentru mașini a celebrului Ion Țiriac este cunoscută de toată lumea. Fostul tenismen a primit de curând o Dacia model 1300 din anul 1973. Acest model are o semnificație deosebită pentru istoria auto din țara noastră. Află toate detaliile în articol! 

Cu toate că deține bolizi de sute de milioane de euro, Ion Țiriac s-a bucurat de cadoul primit și a inclus mașina în colecția lui extrem de valoroasă. Astfel, aceasta este prima mașină Dacia care poate fi văzută în galeria extinsă Țiriac Collection din Otopeni. 

Ion Țiriac a primit un cadou rar

Ceremonia de inaugurare a avut loc în prezența domnului Ion Țiriac și a invitaților săi, într-un eveniment ce a dezvăluit în premieră luxul și rafinamentul celor aproximativ 300 de exemplare auto din galerie. 

Având în posesie unele dintre cele mai rare modele auto, precum un Ferrari de 3.000.000 de dolari și o gamă unică de Rolls-Royce Phantom, Ion Țiriac a fost uimit, dar și încântat să primească un cadou rar: o Dacia din 1973, model 1300. Deși mașina poate părea lipsită de valoare, ea are o semnificație aparte pentru istoria României. Automobilul a fost dăruit de Radu Merica, absolvent al Facultății de Chimie și Fizică din Iași și fost Director General, CEO al întregului Grup Țiriac.

Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Astfel, Ion Țiriac a plasat-o alături de bijuteriile sale și poate fi admirată în galeria Țiriac Collection. 

„I-am mulțumit mult și vestea proastă este că de la mine nu o mai ia înapoi. Am primit, e prima dată când primesc un cadou de la un prieten, după cea din Formula 1. Am căutat o Dacie originală. Asta e din 1973, vă dați seama cum este, și o apreciez extraordinar de mult. Îmi e prieten de foarte, foarte mulți ani de zile. A fost și șeful meu (n.r. – șef în cadrul companiei lui), de altfel, domnul Merica. I-am mulțumit mult și da, vestea proastă e că de la mine nu o mai ia înapoi”, a declarat Ion Țiriac, potrivit Prosport.

Mașinile din cadrul galeriei extinse Țiriac Collection pot fi admirate pe bază de bilet. Programul de funcționare este de vineri până duminică, între orele 10:00–19:00. Locația exactă se află în Otopeni, pe Calea Bucureștilor nr. 289. 

CITEȘTE ȘI:

Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi! Ce mașină i s-ar potrivi „Regelui fotbalului”: „Foarte talentat, dar și foarte calculat”

Moment istoric pentru Țiriac Collection! Galeria s-a redeschis și are noi surprize pentru pasionații de automobile

Tags:
Iți recomandăm
Daniela Iliescu, debusolată total după interviurile cu bonele filipineze! Soția lui Culiță Sterp s-a revoltat: „Nu pot să văd altfel lucrurile”
Știri
Daniela Iliescu, debusolată total după interviurile cu bonele filipineze! Soția lui Culiță Sterp s-a revoltat: „Nu pot să…
Dana Roba are iubit nou! Cum arată bărbatul de culoare care i-a cucerit inima: „O relație din care nu mai vreau să ies niciodată”
Știri
Dana Roba are iubit nou! Cum arată bărbatul de culoare care i-a cucerit inima: „O relație din care…
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit...
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
Digi 24
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” /...
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul....
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Daniela Iliescu, debusolată total după interviurile cu bonele filipineze! Soția lui Culiță Sterp ...
Daniela Iliescu, debusolată total după interviurile cu bonele filipineze! Soția lui Culiță Sterp s-a revoltat: „Nu pot să văd altfel lucrurile”
Dana Roba are iubit nou! Cum arată bărbatul de culoare care i-a cucerit inima: „O relație din ...
Dana Roba are iubit nou! Cum arată bărbatul de culoare care i-a cucerit inima: „O relație din care nu mai vreau să ies niciodată”
Marius Tucă Show începe luni, 24 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 24 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Ella Vișan primește lovitură după lovitură de când a fost dată afară de la Antena Stars! Ce a ...
Ella Vișan primește lovitură după lovitură de când a fost dată afară de la Antena Stars! Ce a pățit fosta concurentă de la Insula Iubirii
Ce telefon a primit Ion Țiriac, după ce s-a dus vestea că și-a mărit colecția auto: „Sunt mașini ...
Ce telefon a primit Ion Țiriac, după ce s-a dus vestea că și-a mărit colecția auto: „Sunt mașini pe care s-au plătit 2-4 milioane de euro”
Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi! Ce mașină i s-ar potrivi „Regelui fotbalului”: ...
Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi! Ce mașină i s-ar potrivi „Regelui fotbalului”: „Foarte talentat, dar și foarte calculat”
Vezi toate știrile
×