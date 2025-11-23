Ion Țiriac a primit un cadou rar: „Vestea proastă e că de la mine nu o mai ia înapoi.” Cine a făcut acest gest admirabil?

Pasiunea pentru mașini a celebrului Ion Țiriac este cunoscută de toată lumea. Fostul tenismen a primit de curând o Dacia model 1300 din anul 1973. Acest model are o semnificație deosebită pentru istoria auto din țara noastră. Află toate detaliile în articol!

Cu toate că deține bolizi de sute de milioane de euro, Ion Țiriac s-a bucurat de cadoul primit și a inclus mașina în colecția lui extrem de valoroasă. Astfel, aceasta este prima mașină Dacia care poate fi văzută în galeria extinsă Țiriac Collection din Otopeni.

Ion Țiriac a primit un cadou rar

Ceremonia de inaugurare a avut loc în prezența domnului Ion Țiriac și a invitaților săi, într-un eveniment ce a dezvăluit în premieră luxul și rafinamentul celor aproximativ 300 de exemplare auto din galerie.

Având în posesie unele dintre cele mai rare modele auto, precum un Ferrari de 3.000.000 de dolari și o gamă unică de Rolls-Royce Phantom, Ion Țiriac a fost uimit, dar și încântat să primească un cadou rar: o Dacia din 1973, model 1300. Deși mașina poate părea lipsită de valoare, ea are o semnificație aparte pentru istoria României. Automobilul a fost dăruit de Radu Merica, absolvent al Facultății de Chimie și Fizică din Iași și fost Director General, CEO al întregului Grup Țiriac.

Astfel, Ion Țiriac a plasat-o alături de bijuteriile sale și poate fi admirată în galeria Țiriac Collection.

„I-am mulțumit mult și vestea proastă este că de la mine nu o mai ia înapoi. Am primit, e prima dată când primesc un cadou de la un prieten, după cea din Formula 1. Am căutat o Dacie originală. Asta e din 1973, vă dați seama cum este, și o apreciez extraordinar de mult. Îmi e prieten de foarte, foarte mulți ani de zile. A fost și șeful meu (n.r. – șef în cadrul companiei lui), de altfel, domnul Merica. I-am mulțumit mult și da, vestea proastă e că de la mine nu o mai ia înapoi”, a declarat Ion Țiriac, potrivit Prosport.

Mașinile din cadrul galeriei extinse Țiriac Collection pot fi admirate pe bază de bilet. Programul de funcționare este de vineri până duminică, între orele 10:00–19:00. Locația exactă se află în Otopeni, pe Calea Bucureștilor nr. 289.

