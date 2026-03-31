Noi detalii despre moartea lui Charlie Kirk. Avocații atacatorului spun că glonțul nu ar fi fost tras din arma acestuia

Glonțul care l-a ucis pe Charlie Kirk s-ar putea să nu corespundă puștii folosite de presupusul ucigaș, Tyler Robinson, potrivit unui nou document depus la instanță de avocații acestuia din urmă.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, se confruntă cu acuzații de omor calificat și riscă pedeapsa cu moartea pentru uciderea lui Charlie Kirk, la Utah Valley University, pe 10 septembrie, scrie MSN.

Noi detalii despre moartea lui Charlie Kirk

Însă avocații apărării susțin acum că Biroul pentru Controlul Alcoolului, Tutunului, Armelor de Foc și Explozivilor (ATF) „nu a reușit să identifice glonțul recuperat la autopsie ca provenind din pușca presupus legată de domnul Robinson”.

Echipa de apărare ar putea folosi mărturia expertului balistic al ATF ca probă, se arată într-o cerere depusă vineri pentru amânarea audierii preliminare cu cel puțin șase luni.

Documentul mai precizează că rapoartele ADN întocmite de FBI și ATF vor necesita timp pentru analiză din partea apărării, întrucât acestea indică prezența mai multor mostre de ADN diferite pe unele dintre probe.

„Așa cum arată aceste cazuri, determinarea numărului de contributori la un amestec de ADN și stabilirea dacă FBI și ATF au aplicat în mod corect proceduri științifice validate reprezintă un proces complicat, care necesită implicarea mai multor tipuri de experți, inclusiv biologi criminaliști, geneticieni, ingineri de sistem și statisticieni, toți fiind nevoiți să revizuiască și să evalueze diverse categorii de probe”, se arată în document.

Glonțul nu a fost tras din arma lui Tyler Robinson?

Avocații lui Robinson au adăugat că au primit aproximativ 20.000 de fișiere electronice – înregistrări audio, materiale video și documente scrise – prezentate de procurori ca dovezi în acest caz.

Asasinarea lui Charlie Kirk a avut loc în plină zi, în timpul unui eveniment public desfășurat într-un campus universitar, în fața unui număr mare de participanți. Cazul a generat un val puternic de reacții la nivel național, fiind considerat un act de violență cu potențiale implicații politice.

Moartea lui Kirk, o voce cunoscută în spațiul public conservator, a reaprins dezbaterea privind securitatea în campusuri și climatul tensionat din societatea americană, ancheta fiind urmărită îndeaproape atât de autorități, cât și de opinia publică.

