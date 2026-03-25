Erika Kirk, acuzată că ar fi mers la cumpărături la mai puțin de 24 de ore de la moartea soțului ei. Cum răspund reprezentanții săi

De: Daniel Matei 25/03/2026 | 11:04
Reprezentanții Erikăi Kirk au respins cu tărie afirmațiile conform cărora aceasta nu a arătat niciun semn de durere în orele de după asasinarea soțului ei, Charlie Kirk, și că ar fi mers la cumpărături la scurt timp după tragedie.

Pe internet au apărut zvonuri potrivit cărora Erika Kirk, care a devenit mamă singură a doi copii după uciderea lui Charlie, ar fi cheltuit 1.000 de dolari pe îmbrăcăminte sport în dimineața de după ce soțul ei a fost împușcat, scrie MSN.

Afirmația, făcută de utilizatorul TikTok markosbits, care le spune celor 900.000 de urmăritori ai săi că „cineva care lucrează la un magazin Alo” i-a trimis prin e-mail o chitanță din contul Erikăi, cu data și ora la care a fost înregistrată, la mai puțin de 24 de ore după asasinarea lui Charlie Kirk.

„Nu așa funcționează șocul. Nu așa funcționează durerea pentru o persoană normală”, a spus acesta, care o acuză pe Erika Kirk că nu ar fi simțit deloc durere după moartea soțului său.

Cum comentează reprezentanții văduvei lui Charlie Kirk

Pe măsură ce postarea a acumulat vizualizări, afirmația a fost tranșată de un membru al personalului Turning Point USA (TPUSA), care a ținut să clarifice întreaga poveste.

Elizabeth McCoy, angajată a TPUSA, a respins acuzația, explicând că Erika și echipa ei au urcat imediat într-un avion spre Utah după ce au primit apelul referitor la asasinarea lui Charlie Kirk și nu au adus niciun obiect cu ei în avion.

„Ne-am grăbit de la birou și am urcat în avion. Am ajuns în Utah fără nimic altceva decât hainele pe care le purtam. Am fost îmbrăcați în acele haine toată ziua la spital și am dormit în ele în noaptea aceea. A doua zi dimineață, prietena noastră Stacy mi-a dat cardul ei, iar eu am ieșit să cumpăr niște produse pentru diverși membri ai echipei și pentru Erika. Alo era la capătul străzii”, a scris McCoy pe X.

McCoy a adăugat că în videoclipul utilizatorului, fotografia chitanței avea un timestamp propriu, datat 10 martie, adică cu aproximativ o săptămână înainte de publicarea acuzației pe TikTok.

„Nu este o coincidență. Este un semn clar că acesta a fost un atac planificat și fabricat. A o acuza pe Erika sau pe oricine altcineva că ar fi făcut o «sesiune de cumpărături» la doar câteva ore după ce soțul ei a fost ucis brutal este crud și răuvoitor”, a mai scris ea.

