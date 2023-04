Mara Ognean, dezvăluiri despre postările cu multă piele de pe Instagram: „Lumea își imaginează alte lucruri!”

Mara Ognean face parte din noul val de influenceri, tineri, al căror conținut se viralizează rapid. Nu este mai puțin drept că postările influenceriței atrag atenția masculilor, datorită formelor pe care creatoarea le expune în mediul public. Mara este conștientă de atuurile sale și le folosește la maximum, însă mai multe detalii despre succesul de pe internet a oferit într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO!

Chiar dacă publicul poate oferi anumite conotații imaginilor postate pe internet, Mara Ognean ține partea influencerițelor și le încurajează să se posteze în ipostazele care le avantajează. Mai mult, notorietatea și aspectul i-au adus creatoarei de conținut și un partener, pe care momentan îl ține ascuns.

Mara Ognean face dezvăluiri despre postările HOT de pe Instagram: „Lumea își imaginează alte lucruri!”

CANCAN.RO: Când ți-ai dat seama că ai „bubuit-o” cu influencereala?

Mara Ognean: De când fac online, de acum doi ani și jumătate, de atunci am tot crescut. Pe Instagram se crește mai greu decât pe TikTok, logic, dar mereu am bubuit. Acum am stat într-o pauză, mai pe repaus, dar o să fim bine înapoi. Am vrut să iau o pauză, să mă concentrez puțin pe mine și pe chestiile pe care le am de făcut. Am zis că de doi ani n-am luat nicio pauză și că ar fi cazul.

CANCAN.RO: Ultima dată când am vorbit, erai într-un status relațional solo. Tot așa?

Mara Ognean: Nu neapărat solo, este o situație acolo.

CANCAN.RO: Eu am văzut că tu ai și poze mai sexy. Real vorbind, o fată, când îi scade numărul de like-uri, face chestia asta dinadins?

Mara Ognean: Nu cred că o face dinadins. Eu când mă postez în costum de baie, o fac pentru că așa simt sau sunt în situația respectivă, adică sunt la mare, fac poză în costum de baie. Sau sunt la piscină și pur si simplu fac conținut. Plus că eu vreau să arăt exact așa cum sunt, chiar dacă iarna nu am cel mai «summer body», vreau să fiu așa cum sunt pe internet.

CANCAN.RO: Deci e o linie subțire între a fi asumată și feminină și a fi vulgară?!

Mara Ognean: Mie nu mi se pare că sunt vulgară. Sunt asumată și mi se pare că și o fată dacă se postează în costum de baie, se postează pentru că așa vrea ea. Nu înseamnă că e vulgară sau atrage atenția sau vrea like-uri. Da, e logic că o să existe mai multe like-uri dacă ești în costum de baie, pentru că lumea își imaginează alte lucruri.

CANCAN.RO: Care este cea mai mare calitate a ta? Dar cel mai mare defect?

Mara Ognean: Cel mai mare defect este că mă enervez foarte repede și sunt foarte recalcitrantă. Îmi iau filme proaste și mă duc în altă direcție când mă enervez. Niciodată nu se adeverește, sunt eu paranoia. Și cea mai mare calitate a mea este că am foarte multă încredere în oameni.

