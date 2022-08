Mara Ognean atentează la iubitul Iulianei Beregoi: „Eu l-am învățat pe Ceanu să iubească!”

Ceanu Zheng, singurul vlogger chinez din România, a dat iama printre creatoarele de conținut de la noi. Actualul partener al Iulianei Beregoi s-a iubit pasional, în trecut, cu nimeni alta decât prietena cântăreței. Despărțirea dintre ei a fost una cu scandal, însă acum, blonda o dă „cotită” și recunoaște faptul că ar repeta istoria dragostei dintre ei, fără să o intereseze de Iuliana. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Mara Ognean și vă prezintă dezvăluirile picante, în exclusivitate.

Încurcate sunt căile iubirii, iar Ceanu Zheng le încurcă și mai tare. O pasională poveste de dragoste a trăit alături de Mara Ognean, o tânără blondă cu un conținut de viral pe rețelele de socializare. Totuși, iubirea lor a fost în atenția publicului, la fel cum a fost și despărțirea. O separare cu scandal, de altfel.

Imediat după, vloggerul chinez a ținut „aproape”, așa că s-a combinat cu prietena fostei. Site-ul nostru dezvăluind luna trecută idila pe care Ceanu Zheng, dar și Iuliana Beregoi o voiau secretă. (Vezi AICI detalii)

„Nu pot să zic că suntem cei mai buni prieteni”

În aceeași măsură, Mara Ognean a mărturisit în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, faptul că în acest moment, tensiunile dintre ea și Ceanu s-au diminuat. Mai mult decât atât, aceasta a dezvăluit că a purtat o discuție-minune cu fostul său iubit, prin care și-au rezolvat problemele din trecut.

„Nu știu cum să zic, adică noi suntem OK, nu pot să zic că suntem cei mai buni prieteni, am rămas în relații OK după tot ce s-a întâmplat, am avut o discuție în care am rezolvat lucrurile, a fost și el la ziua mea… adică pot să zic că suntem bine, dar nu mai e ce a fost”, a spus Mara Ognean.

„El m-a modelat pe mine”

Atât de tare s-a lăsat convinsă de discuția purtată încât acum, Mara Ognean ar vrea să retrăiască momentele din trecut. De altfel, aceasta a mărturisit, printre altele, faptul că ea l-a învățat pe vlogger să iubească, așa cum el a modelat-o pe parcursul relației.

În aceeași măsură, Mara a spus un „DA” răspicat în momentul în care a fost întrebată de reporterul CANCAN.RO dacă ar reintra într-o relație cu Ceanu, fostul său iubit, în cazul în care ar putea da timpul înapoi.

„Da (n.r. ar mai intra într-o relație cu Ceanu), pentru că am învățat amândoi foarte multe chestii. Eu l-am învățat pe el să iubească, el m-a învățat pe mine să fiu o persoană mult mai calmă, mult mai rațională. El, fiind mai mare decât mine, m-a potolit și mi-a arătat că viața nu înseamnă numai petreceri și cluburi și distracții. El m-a modelat pe mine și eu l-am făcut pe el să fie mai extrovertit. Ne-am ajutat unul pe altul și am crescut împreună și ca oameni și ca tot”, a explicat Mara Ognean, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Nu vreau să mai expun partea asta din mine”

La rândul ei, pentru că în acest moment este și ea într-o relație, Mara Ognean a mărturisit faptul că își dorește să țină ascunsă povestea de dragoste pe care o trăiește, din cauza relației anterioare, dar și din cauza modului în care aceasta s-a sfârștit.

„Având în vedere ultima mea relație și scandalul pe care l-am avut, am decis că e mult mai bine și mai safe pentru mine să am ceva personal și lumea judecă în general și nu vreau să mai expun partea asta din mine. Momentan nu sunt pregătită. La un moment dat, probabil o să o expun, dar momentan nu este cazul. Plus că el este în lumea business-ului și nu vrea neapărat să apară în lumina reflectoarelor”, a mărturisit Mara Ognean, despre iubitul misterios din prezent, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

