Cariera pe care Iuliana Beregoi și-a construit-o până la vârsta majoratului este una de succes! Fiind considerată „idolul adolescenților”, face senzație în mediul online, iar videoclipurile ei muzicale însumează milioane de vizualizări! Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, printre altele, Iuliana Beregoi a mărturisit cum reușește să își stăpânească emoțiile, ținând cont de faptul că, în doar câteva zile, urmează să împlinească 18 ani și a decis să își sărbătorească ziua pe scenă!

Numărătoarea inversă a început pentru Iuliana Beregoi, căci artista a hotărât ca, în data de 10 iulie, să țină un concert la Arenele Romane, cu doar trei zile înainte de a împlini vârsta majoratului.

Performanța pe care a reușit să o atingă în ani de muncă este una de invidiat dacă ne luăm după faptul că mii de oameni s-au grăbit să epuizeze biletele la concertul unde „puștoaica momentului” va întreține atmosfera!

„Am o energie și mi-e frică să n-o pierd”

După cum recunoaște chiar ea, emoțiile și-au intrat în drepturi și nu îi dau pace, așteptând cu nerăbdare ziua cea mare!

„Eu nu mai dorm de două săptămâni deloc. Am o energie și mi-e frică să n-o pierd până la concert, dar n-o pierd, știți ce zic!

E sold out, o să fie foarte frumos!”, a spus Iuliana Beregoi, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Eu nu sunt pregătită să fiu adult”

Iuliana Beregoi a reușit să strângă o comunitate destul de mare în mediul online! Urmărită de sute de mii de copii, se poate lăuda cu faptul că umple săli întregi de spectacole, ba chiar are propriul ei serial pe YouTube, care ulterior a ajuns pe Netflix.

A cucerit inimile adolescenţilor din România, Republica Moldova şi Rusia, iar, pe când avea doar 12 ani, Iuliana Beregoi a ajuns în finala „Vocea Rusiei Junior” și a reușit să impresioneze juriul interpretând piesa „Lupii”, a cântăreței Adda.

Totuși, viața de artist nu este una ușoară și, deși are o vârstă destul de fragedă, are în spatele ei o echipă care o ajută să nu își uite îndatoririle. Printre altele, Iuliana recunoaște faptul că nu este pregătită pentru viața de adult și, mai mult decât atât, speră să fie percepută în continuare drept o copilă, chiar dacă în perioada următare va ajunge la vârsta majoratului.

„Nu mă oblig eu singură pe mine. Mă mai ajută managerii, mama… Ei sunt oamenii care mă susțin și care mă ajută să nu uit că am și treabă, nu sunt doar copil… și nu mai sunt copil într-o săptămână!

Oricum, acum eu nu sunt pregătită să fiu adult și să vin cu niște mesaje mult mai…

Sunt OK așa cum sunt eu și oricum mesajele pe care le dau eu sunt și pentru adulți și pentru copii, adică mi se pare super OK și sper toată viața să fiu văzută ca pe un copil!”, a mărturisit Iuliana Beregoi, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Știu că foarte mulți copii nu sunt susținuți de părinții lor”

Cântăreața Iuliana Beregoi se poate mândri cu faptul că părinții au susținut-o și au lăsat-o să își ia propriile decizii.

Iuliana a mai vorbit și despre faptul că destul de mulți copii nu sunt atât de norocoși, adică nu primesc sprijin și susținere din partea părinților pentru a realiza în viață ceea ce își doresc.

„Știu că foarte mulți copii nu sunt susținuți de părinții lor și de oamenii din jurul lor și eu prin piesele mele chiar îmi doresc să fiu cât mai aproape de ei pentru că fiecare dintre noi avem un vis.

Copiilor li se pare totul imposibil și nu doar copiilor, probabil vine și din partea părinților care le induc chestia asta în creier.

Eu am apreciat foarte mult la părinții mei că ei m-au lăsat să aleg să fac ceea ce îmi doresc eu!„, a continuat cântăreața.

„Încerc să mă inspir de la fiecare artist diferit de afară”

Probabil, despre Iuliana Beregoi am putea spune că este completă, iar acest lucru nu este întâmplător! Reușește să îmbine de minune actoria cu muzica și nu rămâne niciodată în pană de idei, fiindcă, după cum spune chiar ea, urmărește artiști internaționali și se inspiră, aducând trenduri noi în atenția internauților din România.

„Mie îmi place foarte mult să vin prima cu o idee nouă, să fiu prima din România care a adus un trend și de aia încerc să mă inspir de la fiecare artist diferit de afară, să îi urmăresc pe mai mulți și să fac o chestie mai specială care mă reprezintă pe mine și să vin cu ceva nou”, mai spune Iuliana.

Ce s-ar face Iuliana Beregoi dacă nu ar mai fi în atenția publicului? Ne-am întrebat și noi același lucru și am primit un răspuns pe măsură!

După cum mărturisește, și-a dorit din tot sufletul să intre pe piața muzicală internațională pentru că ajunsese într-un punct în care oamenii nu se mai opreau pentru fotografii!

„Eu am simțit că o iau razna când am început să merg prin vacanțe cu ai mei după un concert.

Am simțit că o iau razna pentru că mă plimbam pe stradă și nu venea nimeni la mine să mai facă o poză cu mine.

M-au luat toți nervii și atunci am zis: «Peste câțiva ani o să ajung și pe internațional, pentru că eu nu pot să trăiesc fără atenție!»”, a mai adăugat Iuliana Beregoi.

