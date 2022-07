Fostul “Burlac” asistă la propria “decădere”! Vladimir Drăghia: “Nici nevastă-mea nu mă mai vede sexy, iar când am chelit…”.

Vladimir Drăghia se poate declara un bărbat împlinit. Recunoaște că a și umblat din floare în floare, pe timpuri de tinerețe, dar situația s-a modificat dramatic în ultimii ani, de când a cunoscut-o pe cea care i-a pus capac. A apărut Alice Cavaleru, a terminat și fostul „Burlac” cu „golăneala”! În interviul acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, Vladimir Drăghia a vorbit despre momentele sale de glorie bărbătească, dar și despre episoadele masculine mai puțin plăcute, când una dintre cele mai mari temeri pusese stăpânire pe „Don Juan-ul” cumințit.

Sportiv de performanță la bază, bărbat curtat, cu viață tumultoasă înainte de căsnicia cu Alice, actualmente antreprenor și prezentator în cel mai nou proiect de la Pro TV, Vladimir Drăghia revine și în atenția consumatorilor de producții cinematice. După rolul din „Narcisa sălbatică”, actorul se ține de pasiunea lui și va apărea în serialul „Clanul”, marcă proprie a trustului din Pache Protopopescu.

„Nici nevastă-mea nu mă mai vede sexy!”

Încă din anul 2006, Vladimir Drăghia și-a făcut apariția în mass-media prin debutul din „Vocea Inimii”, proiect realizat și distribuit de către Antena 1. La doar 20 de ani, actorul cucerea publicul feminin, lucru care s-a perpetuat, odată cu propunerea aceluiași trust de a-i atribui lui Drăghia titulatura de „Burlac”. La momentul respectiv, Vladimir nu s-a putut conforma cerințelor, iar producția a ajuns la un final prematur. Dragostea pentru sexul frumos a continuat, și a ajuns la o încununare odată cu apariția soției Alice în viața „băiatului rău”.

După Zora, prima fetiță a cuplului, familia lui Vladimir Drăghia așteaptă acum al doilea copil. Actorul admite, însă, că aceste schimbări au amprentat mentalitatea de mascul feroce a lui Drăghia: „Nu mai sunt de mult, nu mai sunt de mult nici văzut, nici sexy. Nici măcar nu mai primesc mesaje pe social media. Gata, e închis capitolul! Poate nevastă-mea, dar nici nevastă-mea nu mă mai vede sexy. Îți dai seama, de 7 ani în aceeași casă, al doilea copil. Ideea e să nu o deranjez prea tare, mă mulțumesc cu atât! Mai țin minte, dar nu chiar tot, că a fost o perioadă îmbibată de alcool și de tot felul de activități.

(N.r „Un băiat rău se cumințește”) Dacă dă de cineva care îl cumințește, sau le face cam toate tâmpeniile posibile, astfel încât să nu prea mai rămână de făcut și se satură. Îmi pare bine că am trecut prin perioada aia, pentru că acum nu prea mai am prea multe semne de întrebare!”, ne-a declarat Vladimir Drăghia.

„Tot aștept criza vârstei a doua!”

În vârstă de 36 de ani, actorul continuă șirul destăinuirilor într-o manieră extrem de jovială, punctând la capitolul temerilor pentru cei mai mulți dintre bărbați: „Am avut golăneală maximă, cred că vreo doi-trei ani, pe la vreo 27, 28. Alice a venit la timp, chiar în vârf, de acolo nu știu unde mă puteam duce, clar doar în jos. A venit, m-a cumințit și bine a făcut. Bine, acum tot aștept criza vârstei a doua, că cică pe la 37-40 de ani vine.

Sper (n.r „să se manifeste”) doar printr-o decapotabilă roșie, adică să schimb doar culoarea mașinii și chelie. Lucrez mult la asta. Începusem să chelesc acum vreo doi ani și eram pe ideea că dacă chelesc nu e chiar așa de grav, că bărbatul mai e și chel, nu e nicio problemă. Până am început să chelesc. Și am văzut că nu e chiar atât de plăcut. Am făcut niște analize de sânge, mi-a dat doctorul să iau un tratament și a funcționat!”, a mai adăugat noul actor din „Clanul”, serial difuzat din toamnă la Pro Tv.

