Iuliana Beregoi face senzație atât în mediul online, cât și în viața de zi cu zi! La cei 17 ani ai săi, „idolul adolescenților” arată din ce în ce mai bine, iar cei peste un milion de urmăritori din mediul online observă acest lucru pe zi ce trece. Însă, ca orice domnișoară, își dorește, probabil, să facă unele mici modificări. Iar dacă până acum s-a folosit de celebrele filtre de pe Instagram, imaginile suprinse de paparazzii CANCAN.RO lasă de înțeles că artista s-ar îndrepta și către ajutorul medicilor esteticieni. Sau, măcar ar fi o variantă de luat în calcul!

Puține sunt artistele din showbiz-ul autohton care sunt mulțumite de frumusețea cu care au fost înzestrate de natură. Nu e nimic greșit! Atunci când ai un complex sau poate simți că în felul acesta îți poți crește stima de sine, medicul estetician pare să fie varianta cea mai bună. Au făcut-o în trecut și o fac și în prezent numeroase vedete! Vorbim de doamnele sau domnișoarele care sunt celebre atât pe TV, cât și pe rețelele de socializare.

Iuliana Beregoi vrea să se „tuneze”?

Una dintre prezențele diafane din industria muzicală, Iuliana Beregoi a fost surprinsă de paparazzii CANCAN.RO la clinica unui renumit doctor estetician.

Clinica doctorului Constantin Stan a fost principala destinație pe care Iuliana Beregoi a „bifat-o” zilele trecute. Însoțită de impresara ei, artista a mers în cabinetul medicului estetician și a petrecut minute bune. Și, din ceea ce a și postat pe contul de Instagram, toate indiciile duc la ideea că „idolul adolescenților” s-ar gândi să-și facă o mică „îmbunătățire”, în zona bustului. Deocamdată, artista nu a oferit prea multe detalii și nu ne rămâne decât să vedem dacă va avea curajul să facă acest pas sau se mai gândește.

Iuliana Beregoi, tur de forță prin oraș

După ce a ieșit, ce-i drept, destul de încântată, din cabinetul soțului Andreei Berecleanu, Iuliana Beregoi s-a urcat în mașină și a plecat. Nu acasă, ci la mall. Avea să facă unele cumpărături, în centrul comercial.

Nu a zăbovit prea mult, iar apoi s-a îndreptat cu pași repezi spre parcarea complexului, unde avea mașina, semn că mai avea și alte locații de vizitat.

Iuliana Beregoi este idolul a sute de mii de copii, umple săli întregi de spectacole și are propriul ei serial pe YouTube. A cucerit inimile adolescenţilor din România, Republica Moldova şi Rusia. Are peste un milion de abonaţi la canalul ei de YouTube. Cântă, dansează, joacă şi este unul dintre cei mai cunoscuţi vloggeri.

Adolescenta este originară din Republica Moldova și cântă de la patru ani.

„De-atunci mama a observat că mie îmi place să cânt și eu o rugam pe mama să mă dea undeva, la un studio de muzică și dans, și am început să merg la diferite concursuri, la festivaluri, până am ajuns la un festival, la Music for Kids, unde l-am cunoscut pe Cătălin Dascălu, și de aici am început mai mult să muncesc”, a povestit adolescenta.

