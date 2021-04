Ceanu Zheng, singurul vlogger chinez din România, rămâne și acum o persoană destul de misterioasă pentru mass-media. Tânărul care a adunat aproape 400.000 de abonați pe YouTube și aproximativ 800.000 de urmăritori pe TikTok este într-o relație cu Mara, una dintre cele mai sexy apariții de pe Instagram la ora actuală, din țara noastră. CANCAN.RO vă prezintă imagini exclusive cu ineditul cuplu.

Având în vedere că este originar din China, la începutul pandemiei, Ceanu Zheng a povestit publicului românesc cât de gravă era situaţia în prima țară din lume ameninţată de coronavirus.

Masca e sfântă pentru cuplul Ceanu-Mara

„După cum a spus şi vărul meu, foarte multe familii din China sunt expuse acestui virus din cauza faptului că nu sunt destule măşti pentru toată populaţia.

Singura modalitate prin care aş putea ajuta e să trimit măşti în China la fel cum a făcut şi el, a importat împreună cu prietenii lui 1.000.000 de măşti din Spania, ceea ce înseamnă 0,10% din toată populaţia Chinei şi nu este îndeajuns”, povestea Ceanu la sfârșitul lui ianuarie 2020, într-un vlog care a strâns peste 1,5 milioane de vizualizări.

Respectul pentru masca de protecție manifestat de tânărul care locuiește în Deva se menține și acum. Singurul vlogger chinez din România și iubita sa au fost fotografiați de paparazzi CANCAN.RO înainte să intre într-un centru comercial.

Deși în parcare și mașină nu au purtat mască, odată ajunși la intrare, Ceanu Zheng și Mara și-au luat imediat toate măsurile care le prevede legea actuală. Cei doi tineri s-au „blindat” cu măști de protecție și doar după ce s-au asigurat că le acoperă perfect nasul și gura s-au încumetat să pătrundă în magazin, printre alți oameni.

Cine este Ceanu Zheng

Ceanu s-a născut în România, la Deva. Neoficial, acesta are şi un nume românesc: Lucian. Și totuși, de ce i se spune „Ceanu”?

„Mama ținea foarte mult la chestia asta, să îmi dea un nume mai european, și a ales Lucian. Și în casă tot mă striga Lucianu, Lucianu și am zis că în loc să mai pronunțe și Lu de la început, că era puțin mai greu, am zis Ceanu. Și așa am ajuns la Ceanu. Ceanu Zheng”, a explicat tânărul, citat de A1.ro.

A fost invitat la Măruță

Anul trecut, în iarnă, Ceanu Zheng a fost invitat la Măruță. Tănărul de origine chineză l-a supus pe prezentatorul unei provocări mai puțin obișnuite. Astfel, vedeta ProTV a fost provocată să îl sune pe tatăl lui și să îl salute în chineză. Iată ce a ieșit:

