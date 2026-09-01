Gheorghe Neagos, un român de 52 de ani, a murit după ce a fost lovit de o betonieră. Ar fi traversat pe roșu

Tragedie românească în Italia! Gheorghe Neagos, un român în vârstă de 52 de ani, a murit în urma unui grav accident rutier. Bărbatul a fost lovit de o betonieră pe trecerea de pietoni. Din primele informații, se pare că românul ar fi traversat pe roșu, iar șoferul betonierei nu a mai putut face nimic pentru a evita impactul.

Cumplitul accident s-a produs luni, 31 august, în jurul orei 17, la intersecția dintre Corso Lodi și Viale Bacchiglione, în Milano. Românul a fost lovit în plin de betonieră și târât câțiva metri. În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat, iar echipajele de salvare au intervenit de urgență la fața locului.

Tragedie românească în Italia

Din primele informații, betoniera se deplasa dinspre Piazzale Corvetto către Piazzale Lodi și se oprise la semafor. Atunci când semaforul a arătat culoarea verde pentru vehicul, șoferul a pornit betoniera. În același timp, Gheorghe Neagos ar fi început să traverseze strada, de pe partea opusă.

Conform primelor verificări făcute de anchetatori, românul ar fi traversat pe culoarea roșie a semaforului pentru pietoni. De asemenea, un martor ocular ar fi confirmat această variantă, iar polițiștii urmează să analizeze și imaginile camerelor de supraveghere din zonă.

Românul a fost lovit în plin de betonieră și târât câțiva metri. În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat, iar la fața locului au intervenit echipajele medicale, dar și pompierii. Însă, din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru Gheorghe Neagos și au declarat decesul la fața locului.

Șoferul betonierei, un cetățean de origine marocană în vârstă de aproximativ 33 de ani, nu a mai putut face nimic pentru a evita impactul. Se pare că acesta a fost puternic afectat de cele întâmplate. A fost testat și pentru consumul de alcool, rezultatul fiind negativ.

Gheorghe Neagos s-a stins din viață la 52 de ani și trăia de multă vreme în Milano. Conform presei din Italia, acesta era fără adăpost și trăia în zona Brenta, unde era cunoscut de localnici. În acest caz, parchetul din Milano a deschis un dosar sub suspiciunea de omor rutier.

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