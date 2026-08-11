Ce s-a întâmplat după ce o badantă româncă de 51 de ani s-a măritat cu italianul de 90 de ani pe care-l îngrijea. Ce au observat rudele pensionarului

O badantă româncă de 51 de ani s-a măritat cu pensionarul italian de 90 de ani pe care îl îngrijea, iar povestea de dragoste a declanșat un adevărat scandal în familie! Rudele bătrânului au refuzat să creadă că totul s-a întâmplat din iubire și au făcut un gest radical: au dus-o pe femeie în fața Poliției, iar cazul a ajuns în instanță.

Rudele italianului au reclamat-o pe femeie, susținând că aceasta ar fi profitat de presupusa vulnerabilitate psihică a bărbatului pentru a-l determina să se căsătorească. Cazul a ajuns astfel în fața judecătorilor, iar românca a trebuit să răspundă acuzațiilor. Numai că, în timpul procesului, lucrurile au început să ia o turnură neașteptată.

Familia a vrut să scape de badantă cu orice preț

Un specialist chemat să evalueze starea psihică a pensionarului a ajuns la o concluzie care a schimbat radical perspectiva asupra întregii povești. Profesorul Renato Ariatti, consultant medical în acest caz, a analizat starea mentală a bărbatului și a susținut în fața instanței că acesta nu suferea de boala psihică pe care rudele sale încercau să o invoce. Mai mult, pensionarul i-ar fi explicat chiar specialistului motivul pentru care a ales să se căsătorească.

„M-am însurat cu ea pentru că m-a făcut să mă simt mai bine. M-a făcut să renasc și voiam să-i asigur un viitor”, i-ar fi spus bătrânul profesorului Ariatti în timpul evaluării.

Potrivit consultantului, perioada în care bărbatul s-a aflat într-o stare dificilă a fost urmată de o îmbunătățire evidentă după ce românca a început să aibă grijă de el.

Prietenii i-au luat apărarea în instanță

Apărarea femeii a primit un sprijin important și din datele medicale ale pensionarului. Rezultatele analizelor efectuate asupra acestuia ar fi indicat o evoluție favorabilă a stării sale de sănătate după începerea perioadei în care a fost îngrijit de româncă. Profesorul Ariatti a mers chiar mai departe și a precizat că bărbatul nu ar fi prezentat vreodată ceea ce rudele descriau drept o „demență senilă reală”.

Astfel, acuzația potrivit căreia femeia ar fi profitat de incapacitatea psihică a pensionarului a primit o lovitură serioasă în timpul procesului. Românca, apărată juridic de avocatul Gabriele Bordoni, a mai primit un sprijin important în sala de judecată. Doi apropiați ai pensionarului au fost chemați să vorbească despre starea în care se afla acesta înainte ca femeia să intre în viața lui.

Cei doi le-au spus judecătorului Andrea Migliorelli că bărbatul trecea printr-o perioadă extrem de dificilă, dar că situația lui s-ar fi schimbat după ce românca a început să îl îngrijească.

„Sunt inseparabili și, de când a venit ea, el practic a renăscut”, a confirmat unul dintre prieteni.

VEZI ȘI: După 20 de ani în care a lucrat ca badantă în Italia, o româncă s-a pensionat. Ireal ce pensie lunară primește pentru cele două decenii de muncă

Ce salariu are o badantă româncă din Italia în 2026. Suma la care ajunge lunar, pe lângă cazare și mâncare