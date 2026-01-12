Acasă » Știri » Ce salariu are o badantă româncă din Italia în 2026. Suma la care ajunge lunar, pe lângă cazare și mâncare

De: David Ioan 12/01/2026 | 13:52
În 2026, remunerațiile pentru îngrijitoarele din Italia sunt diferențiate în funcție de tipul de contract, respectiv cu locuire în casa persoanei asistate („conviventi”) sau fără locuire („non conviventi”).

Estimările pentru acest an, realizate de Webcolf pe baza noilor prevederi din CCNL semnat la 28 octombrie 2025 și a actualizărilor ISTAT, indică majorări ale salariilor minime pentru toate categoriile de lucrătoare din domeniu.

Structura salarială rămâne organizată pe niveluri, de la A la DS, iar pe lângă salariul de bază pot fi adăugate anumite indemnizații, valabile doar în situații specifice, precum îngrijirea copiilor sub 6 ani, asistarea mai multor persoane sau deținerea unei certificări profesionale.

Un element distinctiv este „indennità di funzione”, o compensație suplimentară destinată nivelurilor superioare D și DS, acordată atunci când angajata îndeplinește sarcini cu grad ridicat de responsabilitate, coordonare sau autonomie, precum organizarea activităților zilnice ori gestionarea îngrijirii.

Pentru badantele care locuiesc la domiciliul asistatului, salariile minime lunare cresc în 2026. Nivelul DS ajunge la 1.681,85 euro, sumă formată din 1.474,23 euro salariu de bază și 207,62 euro indemnizație de funcție, la care se pot adăuga 119,62 euro pentru îngrijirea mai multor persoane.

Nivelul D este stabilit la 1.611,65 euro, incluzând aceeași indemnizație de funcție. Pentru categoria CS, remunerația minimă este de 1.193,43 euro, cu posibilitatea unor suplimente pentru mai mulți asistați sau pentru certificare profesională. Nivelurile C, BS, B, AS și A au valori cuprinse între 1.123,25 euro și 772,21 euro, în funcție de atribuții și calificare.

Suma la care ajunge lunar, pe lângă cazare și mâncare

În regim part time, salariile lunare sunt ajustate proporțional, nivelurile C, BS și B având valori între 814,32 euro și 702,01 euro, cu suplimente pentru îngrijirea copiilor mici acolo unde este cazul.

Pentru activitatea de noapte, salariile sunt diferențiate în funcție de nivel și tipul de sarcini, de la 1.695,41 euro pentru asistență nocturnă DS până la 810,82 euro pentru prezență nocturnă.

Indemnizația pentru hrană și cazare, aplicabilă lucrătoarelor conviventi, este stabilită la 6,66 euro pe zi, incluzând sume separate pentru prânz, cină și cazare. Pentru îngrijitoarele fără locuire, plata se face la oră, cu tarife între 5,61 euro și 9,96 euro, în funcție de nivel, la care se pot adăuga suplimente pentru situații speciale. În cazul înlocuirii în zilele de repaus, tarifele orare sunt de 8,90 euro pentru nivelul CS și 10,75 euro pentru DS.

Webcolf subliniază că aceste valori reprezintă o simulare pentru 2026, iar cifrele finale vor fi confirmate oficial spre sfârșitul lunii ianuarie 2026.

