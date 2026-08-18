Acasă » Știri » Cristina Petre, din nou în vizorul lui Andrei Rotaru. Ce a spus fostul concurent de la Insula Iubirii

Cristina Petre, din nou în vizorul lui Andrei Rotaru. Ce a spus fostul concurent de la Insula Iubirii

De: Simona Vlad 18/08/2026 | 13:47
Cristina Petre, din nou în vizorul lui Andrei Rotaru. Ce a spus fostul concurent de la Insula Iubirii
Cristina și Andrei de la Insula Iubirii / Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Andrei Rotaru și Cristina Petre continuă să atragă atenția la mult timp după participarea lor la „Insula Iubirii”. Cei doi au format un cuplu timp de mai bine de un deceniu, însă relația lor s-a încheiat după o perioadă marcată de tensiuni și declarații controversate. Recent, fostul concurent a făcut o nouă afirmație despre despărțirea de Cristina, iar răspunsul său a stârnit reacții în mediul online.

Andrei Rotaru și Cristina Petre au participat împreună la sezonul 7 al emisiunii „Insula Iubirii”, pe vremea când erau căsătoriți. Parcursul lor în Thailanda a schimbat însă radical dinamica relației. Apropierea lui Andrei de ispita Diandra Boris a generat numeroase controverse, iar cei doi soți au plecat separat de pe insulă. Ulterior, după revenirea în România, Andrei și Cristina au încercat să își salveze relația, însă împăcarea nu a fost de durată. În cele din urmă, cei doi s-au separat definitiv, iar de atunci au apărut în spațiul public mai multe declarații despre motivele care au dus la despărțire.

Recent, Andrei Rotaru a publicat în mediul online un mesaj prin care și-a luat rămas-bun de la „marea lui dragoste”. Postarea i-a determinat pe urmăritori să îl întrebe dacă relația cu Cristina Petre s-a încheiat.

O internaută i-a adresat direct întrebarea:

„Te-ai despărțit de Cristina?”

Răspunsul lui Andrei a fost unul care a atras imediat atenția:

„Nu, am acceptat că m-a aruncat ca pe un nimeni din viața noastră.”

Declarația fostului concurent a generat numeroase reacții în secțiunea de comentarii, mai mulți internauți criticându-i afirmația.

Andrei Rotaru și Cristina Petre, în mijlocul unor acuzații reciproce

Nu este prima dată când Andrei Rotaru vorbește public despre fosta sa parteneră. În ultimele luni, fostul concurent de la „Insula Iubirii” a făcut mai multe afirmații despre perioada de după separare. La un moment dat, acesta a dezvăluit inclusiv că ar fi ajuns să fie internat într-un spital de psihiatrie și a susținut că fosta sa soție nu ar fi fost alături de el în acea perioadă.

Cristina Petre a ales, la rândul ei, să vorbească despre perioada dificilă prin care a trecut după încheierea relației.

Cristina Petre: „Mi-a luat mult timp să-mi găsesc liniștea”

Fosta parteneră a lui Andrei Rotaru a povestit că despărțirea nu a fost deloc ușor de depășit. După mai bine de zece ani în care a fost obișnuită să își construiască viața alături de o altă persoană, Cristina a trebuit să învețe să fie din nou singură. Șatena a comparat perioada de după separare cu un proces de doliu. Aceasta a mărturisit că a trecut prin momente în care i-a fost foarte greu să își găsească echilibrul.

„Mi-a luat mult timp să-mi găsesc liniștea după despărțirea finală. Au fost luni în care am trecut prin toate etapele unui doliu, am plâns, m-am consumat, am stat în pat, m-am rugat, am avut zile în care nu am avut chef de nimic și zile în care am simțit că, în sfârșit, pot să respir. Au contat enorm rugăciunile oamenilor care mi-au fost alături, familia mea, natura, animalele și faptul că mi-am dat voie, încet-încet, să ies din casă și să-mi înfrunt anxietățile. Eu eram obișnuită să fac aproape totul în doi și a trebuit să învăț din nou să fiu eu singură.”

CITEȘTE ȘI:

Cristina Petre, prima reacție după mesajul îngrijorător postat de Andrei Rotaru: ”Poate are pe altcineva, altă soție!”

De ce apare încă drept Cristina Rotaru pe Instagram, deși a divorțat de Andrei? Fosta concurentă de la Insula Iubirii a lămurit totul

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mama Alinei Pușcău, grav afectată de lupta fiicei sale cu boala. Ce se întâmplă acum cu femeia: „Parcă nu realizează”
Știri
Mama Alinei Pușcău, grav afectată de lupta fiicei sale cu boala. Ce se întâmplă acum cu femeia: „Parcă…
Mircea Badea a luat-o peste picior pe Ilinca Vandici. Mesajul ironic transmis de prezentator
Știri
Mircea Badea a luat-o peste picior pe Ilinca Vandici. Mesajul ironic transmis de prezentator
Marea Neagră înaintează pe Dunăre. Apa sărată poate ajunge la 25 km în interiorul Deltei. Pericol pentru apa potabilă
Mediafax
Marea Neagră înaintează pe Dunăre. Apa sărată poate ajunge la 25 km în...
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal. Cum comentează interdicția de a vorbi cu primarul Sectorului 6
Gandul.ro
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Adevarul
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară....
Noi detalii în cazul decesului actriţei Hayden Panettiere. Ce a stabilit autopsia preliminară
Digi24
Noi detalii în cazul decesului actriţei Hayden Panettiere. Ce a stabilit autopsia preliminară
„Fac pariu că o să legalizeze drogurile”
Mediafax
„Fac pariu că o să legalizeze drogurile”
Parteneri
Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani! Ținuta din plasă care a atras toate privirile. Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani! Ținuta din plasă care a atras...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe o saltea
Click.ro
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe...
Vladimir Kliciko, mesaj sfâșietor după moartea lui Hayden Panettiere. Ce a spus despre relația lor
Digi 24
Vladimir Kliciko, mesaj sfâșietor după moartea lui Hayden Panettiere. Ce a spus despre relația lor
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră l-au urmărit și i-au confiscat-o
Digi24
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de...
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din TOP 8 soluții pentru casă și grădină
go4it.ro
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din...
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal. Cum comentează interdicția de a vorbi cu primarul Sectorului 6
Gandul.ro
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Mama Alinei Pușcău, grav afectată de lupta fiicei sale cu boala. Ce se întâmplă acum cu femeia: ...
Mama Alinei Pușcău, grav afectată de lupta fiicei sale cu boala. Ce se întâmplă acum cu femeia: „Parcă nu realizează”
Mircea Badea a luat-o peste picior pe Ilinca Vandici. Mesajul ironic transmis de prezentator
Mircea Badea a luat-o peste picior pe Ilinca Vandici. Mesajul ironic transmis de prezentator
Vlad și Ionuț au fost aduși acasă în sicrie albe. Sora lor urma să se căsătorească luna viitoare
Vlad și Ionuț au fost aduși acasă în sicrie albe. Sora lor urma să se căsătorească luna viitoare
Claudia Pavel a spus ce a schimbat după 40 de ani. Cum arată viața ei acum
Claudia Pavel a spus ce a schimbat după 40 de ani. Cum arată viața ei acum
Salma Hayek a devenit bunică la 59 de ani. Cum îl cheamă pe nepotul actriței
Salma Hayek a devenit bunică la 59 de ani. Cum îl cheamă pe nepotul actriței
Lia Olguța Vasilescu, impresionată de un loc spectaculos din România: „Zone unicat pe planeta”
Lia Olguța Vasilescu, impresionată de un loc spectaculos din România: „Zone unicat pe planeta”
Vezi toate știrile