Andrei Rotaru și Cristina Petre continuă să atragă atenția la mult timp după participarea lor la „Insula Iubirii”. Cei doi au format un cuplu timp de mai bine de un deceniu, însă relația lor s-a încheiat după o perioadă marcată de tensiuni și declarații controversate. Recent, fostul concurent a făcut o nouă afirmație despre despărțirea de Cristina, iar răspunsul său a stârnit reacții în mediul online.

Andrei Rotaru și Cristina Petre au participat împreună la sezonul 7 al emisiunii „Insula Iubirii”, pe vremea când erau căsătoriți. Parcursul lor în Thailanda a schimbat însă radical dinamica relației. Apropierea lui Andrei de ispita Diandra Boris a generat numeroase controverse, iar cei doi soți au plecat separat de pe insulă. Ulterior, după revenirea în România, Andrei și Cristina au încercat să își salveze relația, însă împăcarea nu a fost de durată. În cele din urmă, cei doi s-au separat definitiv, iar de atunci au apărut în spațiul public mai multe declarații despre motivele care au dus la despărțire.

Recent, Andrei Rotaru a publicat în mediul online un mesaj prin care și-a luat rămas-bun de la „marea lui dragoste”. Postarea i-a determinat pe urmăritori să îl întrebe dacă relația cu Cristina Petre s-a încheiat.

O internaută i-a adresat direct întrebarea:

„Te-ai despărțit de Cristina?”

Răspunsul lui Andrei a fost unul care a atras imediat atenția:

„Nu, am acceptat că m-a aruncat ca pe un nimeni din viața noastră.”

Declarația fostului concurent a generat numeroase reacții în secțiunea de comentarii, mai mulți internauți criticându-i afirmația.

Andrei Rotaru și Cristina Petre, în mijlocul unor acuzații reciproce

Nu este prima dată când Andrei Rotaru vorbește public despre fosta sa parteneră. În ultimele luni, fostul concurent de la „Insula Iubirii” a făcut mai multe afirmații despre perioada de după separare. La un moment dat, acesta a dezvăluit inclusiv că ar fi ajuns să fie internat într-un spital de psihiatrie și a susținut că fosta sa soție nu ar fi fost alături de el în acea perioadă.

Cristina Petre a ales, la rândul ei, să vorbească despre perioada dificilă prin care a trecut după încheierea relației.

Cristina Petre: „Mi-a luat mult timp să-mi găsesc liniștea”

Fosta parteneră a lui Andrei Rotaru a povestit că despărțirea nu a fost deloc ușor de depășit. După mai bine de zece ani în care a fost obișnuită să își construiască viața alături de o altă persoană, Cristina a trebuit să învețe să fie din nou singură. Șatena a comparat perioada de după separare cu un proces de doliu. Aceasta a mărturisit că a trecut prin momente în care i-a fost foarte greu să își găsească echilibrul.

„Mi-a luat mult timp să-mi găsesc liniștea după despărțirea finală. Au fost luni în care am trecut prin toate etapele unui doliu, am plâns, m-am consumat, am stat în pat, m-am rugat, am avut zile în care nu am avut chef de nimic și zile în care am simțit că, în sfârșit, pot să respir. Au contat enorm rugăciunile oamenilor care mi-au fost alături, familia mea, natura, animalele și faptul că mi-am dat voie, încet-încet, să ies din casă și să-mi înfrunt anxietățile. Eu eram obișnuită să fac aproape totul în doi și a trebuit să învăț din nou să fiu eu singură.”

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