Acasă » Știri » Lia Olguța Vasilescu, impresionată de un loc spectaculos din România: „Zone unicat pe planeta”

Lia Olguța Vasilescu, impresionată de un loc spectaculos din România: „Zone unicat pe planeta”

De: Andreea Stăncescu 18/08/2026 | 13:47
Lia Olguța Vasilescu, impresionată de un loc spectaculos din România: „Zone unicat pe planeta”
Lia Olguța Vasilescu, vacanță în România / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lia Olguța Vasilescu încearcă să promoveze cât mai mult zonele turistice din România, iar recent a descoperit câteva dintre locurile spectaculoase din județul Mehedinți. Primarul Craiovei a vizitat zona și a rămas impresionată de peisajele și obiectivele întâlnite, încurajându-i și pe români să le descopere.

Primărița este cunoscută pentru atenția pe care o acordă orașului pe care îl conduce, în special în perioadele de sărbătoare. Craiova a devenit cunoscută pentru Târgul de Crăciun, dar și pentru modul în care orașul este decorat și animat cu ocazia diferitelor evenimente.

Cum a fost pentru Lia Olguța Vasilescu experiența

Unul dintre locurile care i-au atras atenția a fost Peștera Topolnița, o adevărată comoară naturală a Olteniei. Edilul Craiovei a descris regiunea drept una dintre zonele încă insuficient valorificate din punct de vedere turistic, deși ascunde obiective deosebite.

Lia Olguța Vasilescu a povestit că vizita la peșteră a fost o experiență solicitantă din punct de vedere fizic, însă efortul a meritat pe deplin. Prin imaginile publicate pe rețelele sociale, aceasta a vrut să le arate urmăritorilor o parte dintre locurile mai puțin cunoscute ale Olteniei și să îi încurajeze să le viziteze.

„Regiunea Oltenia, insuficient exploatată turistic, din păcate, deține locuri puțin explorate, dar fantastic de frumoase. Județul Mehedinți are câteva zone unicat pe planetă, de o frumusețe aparte. Peștera Topolnița este una dintre ele. Profitați de cele câteva zile de vară pe care le mai aveți ca să o vizitați! Nouă nu ne-a părut rău, în ciuda efortului depus, până la testarea limitelor rezistenței fizice. Las aici câteva fotografii ca să vă faceți o imagine despre ce comori ascund Oltenia și Mehedințiul!”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe contul ei de Facebook.

Sursa foto: Facebook

Peștera Topolnița, din județul Mehedinți, este una dintre cele mai impresionante formațiuni subterane din România. Peștera are o rețea vastă de galerii dispuse pe patru niveluri, formate de-a lungul timpului prin acțiunea apei.

O parte dintre galerii prezintă și interes arheologic. În zona cunoscută drept Peștera Femeii au fost descoperite urme ale prezenței umane, inclusiv vetre de foc datând din perioade diferite, de la Neolitic până în Evul Mediu. Cercetătorii au găsit aici și fragmente de ceramică și obiecte metalice. Explorarea peșterii este încă în desfășurare, astfel că specialiștii nu au cartografiat în totalitate complexul subteran.

Sursa foto: Facebook

CITEȘTE ȘI: Coreeanul care a ales România în locul țării natale. Ce cultivă în zecile de solarii din Prahova

Smaranda Știrbu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Motivul pentru care iubita lui Selly a plâns chiar în timp ce se afla la Nibiru

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Laura Cosoi, cu ochii în lacrimi după ce și-a revăzut mama în fotografii. Ce obiect de suflet a păstrat după moartea ei
Știri
Laura Cosoi, cu ochii în lacrimi după ce și-a revăzut mama în fotografii. Ce obiect de suflet a…
Vacanţă de 12 săptămâni pe o insulă siciliană, fără costuri de cazare. Voluntarii au o singură obligație
Știri
Vacanţă de 12 săptămâni pe o insulă siciliană, fără costuri de cazare. Voluntarii au o singură obligație
Marea Neagră înaintează pe Dunăre. Apa sărată poate ajunge la 25 km în interiorul Deltei. Pericol pentru apa potabilă
Mediafax
Marea Neagră înaintează pe Dunăre. Apa sărată poate ajunge la 25 km în...
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal. Cum comentează interdicția de a vorbi cu primarul Sectorului 6
Gandul.ro
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Adevarul
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară....
Noi detalii în cazul decesului actriţei Hayden Panettiere. Ce a stabilit autopsia preliminară
Digi24
Noi detalii în cazul decesului actriţei Hayden Panettiere. Ce a stabilit autopsia preliminară
„Fac pariu că o să legalizeze drogurile”
Mediafax
„Fac pariu că o să legalizeze drogurile”
Parteneri
Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani! Ținuta din plasă care a atras toate privirile. Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani! Ținuta din plasă care a atras...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe o saltea
Click.ro
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe...
Vladimir Kliciko, mesaj sfâșietor după moartea lui Hayden Panettiere. Ce a spus despre relația lor
Digi 24
Vladimir Kliciko, mesaj sfâșietor după moartea lui Hayden Panettiere. Ce a spus despre relația lor
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră l-au urmărit și i-au confiscat-o
Digi24
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de...
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din TOP 8 soluții pentru casă și grădină
go4it.ro
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din...
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal. Cum comentează interdicția de a vorbi cu primarul Sectorului 6
Gandul.ro
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Laura Cosoi, cu ochii în lacrimi după ce și-a revăzut mama în fotografii. Ce obiect de suflet a ...
Laura Cosoi, cu ochii în lacrimi după ce și-a revăzut mama în fotografii. Ce obiect de suflet a păstrat după moartea ei
Vacanţă de 12 săptămâni pe o insulă siciliană, fără costuri de cazare. Voluntarii au o singură ...
Vacanţă de 12 săptămâni pe o insulă siciliană, fără costuri de cazare. Voluntarii au o singură obligație
Mama Alinei Pușcău, grav afectată de lupta fiicei sale cu boala. Ce se întâmplă acum cu femeia: ...
Mama Alinei Pușcău, grav afectată de lupta fiicei sale cu boala. Ce se întâmplă acum cu femeia: „Parcă nu realizează”
Mircea Badea a luat-o peste picior pe Ilinca Vandici. Mesajul ironic transmis de prezentator
Mircea Badea a luat-o peste picior pe Ilinca Vandici. Mesajul ironic transmis de prezentator
Vlad și Ionuț au fost aduși acasă în sicrie albe. Sora lor urma să se căsătorească luna viitoare
Vlad și Ionuț au fost aduși acasă în sicrie albe. Sora lor urma să se căsătorească luna viitoare
Claudia Pavel a spus ce a schimbat după 40 de ani. Cum arată viața ei acum
Claudia Pavel a spus ce a schimbat după 40 de ani. Cum arată viața ei acum
Vezi toate știrile