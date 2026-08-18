Lia Olguța Vasilescu, impresionată de un loc spectaculos din România: „Zone unicat pe planeta”

Lia Olguța Vasilescu încearcă să promoveze cât mai mult zonele turistice din România, iar recent a descoperit câteva dintre locurile spectaculoase din județul Mehedinți. Primarul Craiovei a vizitat zona și a rămas impresionată de peisajele și obiectivele întâlnite, încurajându-i și pe români să le descopere.

Primărița este cunoscută pentru atenția pe care o acordă orașului pe care îl conduce, în special în perioadele de sărbătoare. Craiova a devenit cunoscută pentru Târgul de Crăciun, dar și pentru modul în care orașul este decorat și animat cu ocazia diferitelor evenimente.

Cum a fost pentru Lia Olguța Vasilescu experiența

Unul dintre locurile care i-au atras atenția a fost Peștera Topolnița, o adevărată comoară naturală a Olteniei. Edilul Craiovei a descris regiunea drept una dintre zonele încă insuficient valorificate din punct de vedere turistic, deși ascunde obiective deosebite.

Lia Olguța Vasilescu a povestit că vizita la peșteră a fost o experiență solicitantă din punct de vedere fizic, însă efortul a meritat pe deplin. Prin imaginile publicate pe rețelele sociale, aceasta a vrut să le arate urmăritorilor o parte dintre locurile mai puțin cunoscute ale Olteniei și să îi încurajeze să le viziteze.

„Regiunea Oltenia, insuficient exploatată turistic, din păcate, deține locuri puțin explorate, dar fantastic de frumoase. Județul Mehedinți are câteva zone unicat pe planetă, de o frumusețe aparte. Peștera Topolnița este una dintre ele. Profitați de cele câteva zile de vară pe care le mai aveți ca să o vizitați! Nouă nu ne-a părut rău, în ciuda efortului depus, până la testarea limitelor rezistenței fizice. Las aici câteva fotografii ca să vă faceți o imagine despre ce comori ascund Oltenia și Mehedințiul!”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe contul ei de Facebook.

Peștera Topolnița, din județul Mehedinți, este una dintre cele mai impresionante formațiuni subterane din România. Peștera are o rețea vastă de galerii dispuse pe patru niveluri, formate de-a lungul timpului prin acțiunea apei.

O parte dintre galerii prezintă și interes arheologic. În zona cunoscută drept Peștera Femeii au fost descoperite urme ale prezenței umane, inclusiv vetre de foc datând din perioade diferite, de la Neolitic până în Evul Mediu. Cercetătorii au găsit aici și fragmente de ceramică și obiecte metalice. Explorarea peșterii este încă în desfășurare, astfel că specialiștii nu au cartografiat în totalitate complexul subteran.

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