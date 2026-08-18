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Alertă ANM pentru marți. Furtuni, grindină și rafale de până la 90 km/h în mai multe zone

De: Anca Chihaie 18/08/2026 | 13:41
Alertă ANM pentru marți. Furtuni, grindină și rafale de până la 90 km/h în mai multe zone
Sursa-colaj CANCAN.RO
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Vremea se schimbă radical în mai multe zone ale României marți, 18 august, după perioada de temperaturi ridicate din ultimele zile. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat fenomene de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse, în timp ce sudul și sud-estul țării rămân sub influența caniculei.

Pentru ziua de marți au fost emise atenționări meteorologice care vizează atât fenomenele severe, cât și temperaturile ridicate. În anumite regiuni, vântul poate atinge viteze de 70 km/h, iar în zonele montane rafalele pot depăși 90 km/h.

Furtuni și vijelii în mai multe regiuni

Una dintre principalele atenționări este valabilă marți, între orele 10:00 și 21:00, și vizează mai multe regiuni din țară. Sunt așteptate perioade cu intensificări ale vântului, iar local pot apărea vijelii. Zonele aflate sub atenționare sunt Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, precum și nordul Dobrogei.

În aceste regiuni, rafalele de vânt pot ajunge la 50-70 km/h. Situația poate deveni mai severă în zonele montane, în special la altitudini mari, unde vântul poate depăși 80-90 km/h.

Pe lângă vântul puternic, sunt posibile averse, descărcări electrice și episoade de vijelie. În unele zone poate apărea și grindină de mici dimensiuni.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta în special în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, dar și local în Transilvania și Moldova. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot fi depășite valori de 20-25 de litri pe metru pătrat.

Ploile vor fi însoțite, pe alocuri, de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Nu este exclusă nici apariția grindinei, în special în timpul averselor mai puternice. Instabilitatea vine în contextul unei schimbări importante a regimului termic. În vestul, centrul și nordul țării, temperaturile vor coborî semnificativ față de zilele precedente.

Marți, maximele din vestul, centrul și nordul României vor fi cuprinse, în general, între 20 și 28 de grade Celsius.

Față de valorile ridicate înregistrate anterior, scăderea temperaturilor poate ajunge la 10-12 grade Celsius. Astfel, în timp ce unele regiuni se vor confrunta cu ploi și vijelii, sudul și sud-estul țării vor rămâne sub influența aerului foarte cald.

Contrastul termic dintre regiuni va fi, prin urmare, unul important. În timp ce în nord și centru vremea se răcește accentuat, în sud-est temperaturile vor continua să atingă valori de până la 35-36 de grade Celsius.

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