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Coreeanul care a ales România în locul țării natale. Ce cultivă în zecile de solarii din Prahova

De: Anca Chihaie 18/08/2026 | 11:38
Coreeanul care a ales România în locul țării natale. Ce cultivă în zecile de solarii din Prahova
Foto: captură TVR
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Povestea lui Lee Song Su este una despre adaptare, curaj și despre felul în care o nevoie personală poate deveni o afacere de nișă. Originar din Coreea de Sud, acesta a ajuns pentru prima dată în România în 1996, iar mai bine de un deceniu mai târziu a decis să transforme țara noastră în locul pe care să-l numească „acasă”.

În 2009, Lee Song Su s-a stabilit definitiv în România. A ales să trăiască în Cocorăștii Colț, județul Prahova, unde și-a început treptat activitatea în agricultură. Ideea afacerii sale a pornit de la o problemă simplă: după venirea în România, a constatat că pe piața locală lipseau numeroase legume cu care era obișnuit în Coreea de Sud.

Ce cultivă în zecile de solarii din Prahova

În loc să renunțe la produsele pe care le căuta, a încercat să le cultive chiar aici. A adus semințe și răsaduri din țara natală și a început să testeze modul în care acestea se adaptează solului și climei din România.

Primele încercări i-au arătat că legumele asiatice se pot dezvolta foarte bine în zona Prahovei. Agricultura românească i-a oferit condiții favorabile, iar proiectul care pornise inițial pentru consum propriu s-a transformat treptat într-o activitate comercială.

Astăzi, pe terenul său se află numeroase solarii în care sunt cultivate plante mai puțin întâlnite în agricultura românească. Printre acestea se numără ridichi coreene, salată chinezească, frunze de susan și alte soiuri utilizate în bucătăria asiatică.

Producția ajunge în primul rând la membrii comunităților asiatice din România, care caută ingredientele specifice preparatelor tradiționale. O parte dintre legume sunt cumpărate și de restaurantele cu specific asiatic, unde sunt folosite pentru meniurile inspirate din gastronomia orientală.

„Nu a fost foarte greu. Pământul este foarte roditor aici în comparație cu Coreea de Sud, aici nu trebuie să folosesc îngrășăminte chimice, merge și cu bălegar. În Europa nu există o mare varietate de legume, de aceea am vrut să aduc din Coreea (…)

În timp, și alte familii coreene venite în România au dorit legumele noastre, așa că am plantat mai multe. Nu se găseau deloc legume coreene la piață. Românii sunt foarte curioși și dornici să le încerce, de aceea le-am dăruit răsaduri de ale noastre”, a spus Lee Song Su, într-un reportaj TVR.

În ultimii ani, însă, interesul nu s-a limitat la comunitățile asiatice. Tot mai mulți români au devenit curioși să descopere plante și gusturi pe care nu le întâlnesc în mod obișnuit în piețele tradiționale.

Pentru agricultor, această curiozitate a reprezentat și o oportunitate de a face culturile asiatice mai cunoscute în România. În anumite situații, a oferit răsaduri celor care voiau să experimenteze și să cultive acasă astfel de plante.

Afacerea din Prahova a devenit astfel mai mult decât o sursă de venit. Este și o punte între două culturi gastronomice diferite. Legumele aduse din Coreea de Sud sunt cultivate într-un sol românesc și ajung, în cele din urmă, atât pe mesele asiaticilor care trăiesc în România, cât și ale românilor interesați să încerce preparate și ingrediente noi.

După aproape trei decenii de la prima sa venire în România și peste 15 ani de când s-a stabilit definitiv aici, Lee Song Su este deja legat puternic de locul în care și-a construit viața. România nu mai reprezintă pentru el doar țara în care a ales să muncească, ci spațiul în care și-a dezvoltat familia, activitatea și afacerea.

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