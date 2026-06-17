Florin Chilian, noi dezvăluiri despre scandalul cu Mihai Mărgineanu: ”Ar trebui să dea înapoi toți banii adunați în acești 20 de ani pe drepturile de autor”

Scandalul dintre Florin Chilian și Mihai Mărgineanu este departe de final. Invitat la Dan Capatos Show, artistul a vorbit despre procesul pe care îl duce și a explicat că lupta lui nu este împotriva lui Mihai Mărgineanu, ci împotriva unui sistem despre care spune că a permis astfel de situații ani la rând. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Chilian susține că nu urmărește o răfuială personală, ci își dorește ca instanța să stabilească adevărul și să creeze un precedent. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu n-am nimic cu el, să înțelegi. Doamne ferește! Pe mine mă enervează sistemul și, din păcate, el este reprezentantul de vârf. Nu e singurul care fură. Eu nu am o luptă cu Mihai Mărgineanu, am o luptă cu sistemul, dar îl folosesc pe el drept caz concret.”

Artistul a explicat că multe dintre piesele cunoscute publicului ar fi fost compuse cu mult înainte de a fi înregistrate de Mihai Mărgineanu.

„Astea au fost compuse în anul 2005, unele în 2007 și sunt, vorba aia, 20 de ani de furt. Pentru că, dacă modifici ceva, trebuie să treci autorul. Tu ești aranjor. Autorul este autor. Nu poți să iei o piesă și să o treci pe numele tău. Ar trebui să dea înapoi toți banii adunați în acești 20 de ani pe drepturile de autor și să păstreze doar drepturile de interpretare. Despre câți bani vorbim? Habar n-am. Pot fi zeci sau sute de mii de euro.”

Artistul susține că a început să își pună întrebări după ce a observat anumite declarații făcute public de Mihai Mărgineanu.

„M-am prins că el fură. La un moment dat a declarat public că nu plătește taxa de spectacol către Uniunea Compozitorilor. Dar nu poți să faci asta decât în calitate de compozitor, autor de text și editor. Ori el nu prea este nimic din toate astea. În Regatul Unit se va face o plângere și vor veni controale și de acolo. Pentru că trebuie să se afle de ce nu se duc bani acolo și de ce s-au făcut plăți în fals. Problema este că PRS-ul a plătit toate aceste sume de bani în fals, pentru că Mihai Mărgineanu nu era compozitorul lor. Eu am avut concert la Dublin, într-o sală de spectacol. Mi-am înscris piesele în playlist și mi-au venit bani după concert, pentru că erau piesele mele. Așa funcționează lucrurile în mod normal.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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