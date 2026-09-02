Prognoza meteo azi, 2 septembrie 2026. Vara mai dă o lovitură înainte să plece! 34 de grade în România și disconfort termic la pragul critic

Vara nu pare deloc pregătită să cedeze locul toamnei. Miercuri, 2 septembrie 2026, vremea va fi călduroasă în vestul și sudul României și local în celelalte regiuni, iar în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei disconfortul termic va deveni ridicat. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar termometrele vor indica până la 35 de grade în sud-vestul Olteniei. În același timp, atmosfera va deveni instabilă în zonele montane, Moldova și nordul Munteniei, unde vor apărea averse și descărcări electrice. Izolat se pot strânge 10–20 l/mp, vor exista condiții de grindină, iar în timpul ploilor vântul poate avea rafale de 40–50 km/h.

Vremea în România

Conform prognozei ANM, ziua aduce temperaturi ridicate în special în jumătatea vestică și în sudul României. Maximele vor fi cuprinse, la nivel național, între 25 și 35 de grade, cele mai mari valori fiind așteptate în sud-vestul Olteniei.

În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, căldura va fi însoțită de disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, însă temporar se va înnora. Pe parcursul zilei vor apărea local averse și descărcări electrice în zonele montane, Moldova și nordul Munteniei.

Noaptea, ploile vor apărea pe arii restrânse în sudul și estul țării, cu probabilitate mai ridicată în Oltenia, nord-vestul Munteniei și jumătatea de nord a Moldovei.

Izolat, cantitățile de apă vor ajunge la 10–20 l/mp și vor exista condiții de grindină. Vântul va sufla în general slab și moderat, dar în timpul ploilor poate avea intensificări de scurtă durată, cu rafale de 40–50 km/h.

Temperaturile minime vor coborî până la 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral vor rămâne la aproximativ 21 de grade. Izolat se va forma ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

În Banat, Crișana și Maramureș, vremea va fi în general călduroasă. Soarele va avea perioade generoase, iar ploile de scurtă durată vor fi posibile doar cu totul izolat.

În zonele joase din Banat și Crișana, temperaturile maxime se vor apropia de 31–34 de grade, în timp ce în nord și în Maramureș valorile vor fi ceva mai temperate, în general în jurul a 27–31 de grade.

Noaptea, temperaturile vor coborî spre aproximativ 12–18 grade, iar vântul va rămâne în general slab și moderat.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia va fi cald, iar în sud-vestul regiunii disconfortul termic va deveni ridicat. Temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 34 de grade, iar local senzația de căldură va fi accentuată de umiditate.

Nordul Munteniei va avea însă o vreme mai instabilă. Pe parcursul zilei vor apărea local averse și descărcări electrice, iar izolat vor exista condiții de grindină. În timpul ploilor, vântul poate atinge la rafală 40–50 km/h.

Noaptea, probabilitatea pentru averse va crește în nord-vestul Munteniei. Minimele vor fi în general de 14–19 grade.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va fi una dintre cele mai fierbinți regiuni ale țării. În sudul regiunii va exista disconfort termic ridicat, iar ITU va atinge pragul critic de 80 de unități.

În sud-vestul Olteniei se vor înregistra și cele mai ridicate temperaturi din România, de până la 35 de grade.

În timpul zilei, probabilitatea de ploaie va fi redusă în zonele joase, însă situația se va schimba în cursul nopții. Atunci vor apărea pe arii restrânse averse și descărcări electrice. Izolat pot fi cantități mai importante de apă și condiții de grindină.

Temperaturile minime vor fi în general cuprinse între 15 și 19 grade.

Vremea în est și nord-est

Moldova va avea o zi mai instabilă. Pe parcursul zilei vor apărea local averse și descărcări electrice, iar izolat cantitățile de apă pot ajunge la 10–20 l/mp.

Nu este exclusă nici grindina, iar în timpul furtunilor vântul poate avea rafale de aproximativ 40–50 km/h.

În cursul nopții, probabilitatea pentru ploi va rămâne mai ridicată în jumătatea de nord a Moldovei.

Temperaturile maxime vor fi în general de 26–31 de grade, iar minimele se vor situa aproximativ între 11 și 17 grade, cu valori mai mici în zonele depresionare și submontane.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zona Carpaților, temperaturile vor fi mai plăcute decât în sud și vest. În zonele montane vor apărea însă local averse și descărcări electrice.

Izolat, ploile pot aduce 10–20 l/mp, iar condițiile de grindină nu sunt excluse. În timpul averselor, rafalele de vânt vor putea ajunge la 40–50 km/h.

Maximele vor fi în general de 25–30 de grade, cu valori mai scăzute în zonele montane.

Noaptea va fi răcoroasă, iar în depresiunile din estul Transilvaniei temperatura poate coborî până la numai 7 grade, cea mai scăzută valoare prognozată la nivelul țării. Izolat se va forma ceață.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va rămâne caldă, dar apropierea mării va tempera valorile din timpul zilei. Temperaturile maxime vor fi în general de 27–31 de grade.

Cerul va fi variabil, iar probabilitatea pentru ploi va fi redusă în cea mai mare parte a zilei. Noaptea, în estul țării, vor putea apărea pe arii restrânse ploi de scurtă durată.

Pe litoral, temperaturile nocturne vor rămâne foarte ridicate pentru începutul lunii septembrie, cu minime în jurul valorii de 21 de grade, cele mai mari din România.

Vremea în Capitală

Bucureștiul va avea parte de o nouă zi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări la începutul zilei, însă probabilitatea pentru ploi slabe și de scurtă durată va fi redusă.

Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va ajunge la 31–32 de grade, iar în timpul nopții valorile vor coborî până la 15–18 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, vremea va fi caldă, dar mai suportabilă decât în sud-vest. Maxima se va situa în jurul valorilor de 27–29 de grade, iar noaptea temperatura va coborî spre 11–13 grade. În regiune nu sunt excluse înnorările temporare.

La Timișoara, ziua va fi călduroasă și predominant liniștită, cu o maximă de aproximativ 32–34 de grade. Minima nocturnă se va situa în jurul valorilor de 16–18 grade, iar probabilitatea pentru ploi va fi foarte redusă.

La Iași, vremea va fi mai instabilă. Sunt posibile averse și descărcări electrice, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 28–30 de grade. Noaptea vor fi în jur de 14–16 grade, iar probabilitatea de ploaie se va menține.

La Craiova, căldura va fi accentuată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 33–35 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat în regiune. Spre noapte vor crește șansele de averse, iar minima va fi de aproximativ 17–19 grade.

La Constanța, influența Mării Negre va ține temperatura diurnă ceva mai jos decât în sud-vest. Maxima va fi de aproximativ 28–30 de grade, iar minima va rămâne foarte ridicată, în jurul valorilor de 20–21 de grade.

La Brașov, vremea va fi mai răcoroasă și instabilă. Maxima va ajunge la aproximativ 25–27 de grade, iar pe parcursul zilei vor exista condiții pentru averse și descărcări electrice în regiune. Noaptea, temperatura va coborî spre 9–11 grade.

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