Doctor Cezar explică de ce nu toată lumea trebuie să doarmă opt ore legate. Somnul nostru ar putea fi mai „modern” decât credem

Doctor Cezar explică de ce nu toată lumea trebuie să doarmă opt ore legate. Somnul nostru ar putea fi mai „modern” decât credem
Somnul de 8 ore produs de revoluția industrială? Sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ni s-a spus atât de des că trebuie să dormim opt ore pe noapte, încât cifra a ajuns aproape o poruncă: dacă ai dormit șapte, începi să calculezi paguba, dacă te-ai trezit la trei dimineața, te uiți disperat la ceas și deja îți imaginezi ziua următoare distrusă. Doctor Cezar explică însă că lucrurile pot fi mai nuanțate. Trezirea în timpul nopții nu înseamnă automat că există o problemă, iar ideea unui somn neîntrerupt de opt ore nu ar reprezenta neapărat singurul model natural pentru organismul uman. Există inclusiv teoria somnului segmentat, potrivit căreia oamenii pot dormi în două perioade separate de un interval de veghe. Iar aici povestea devine interesantă: programul modern de muncă și Revoluția Industrială ar fi contribuit la transformarea felului în care ne organizăm somnul.

Te trezești noaptea? Nu înseamnă automat că ai o problemă

Primul lucru important pe care îl spune Doctor Cezar este că o trezire nocturnă nu trebuie interpretată imediat drept semnul unei tulburări de somn. Poate exista o problemă, desigur, însă simplul fapt că un om se trezește după câteva ore nu este suficient pentru a trage această concluzie.

Aici apare teoria somnului segmentat sau bifazic. În locul unui singur bloc continuu de opt ore, noaptea ar putea fi împărțită în două perioade de somn.

„E posibil să fie o problemă, dar e posibil să nu fie o problemă. Există teoria conform căreia nu trebuie să dormim opt ore legat.”

Două reprize de somn în loc de opt ore fără oprire

Doctor Cezar oferă și un exemplu concret. O persoană s-ar putea culca în jurul orei 22:00 sau 23:00 și ar putea dormi până pe la 3:00-4:00 dimineața. Ar urma o perioadă în care este trează, după care ar începe un al doilea episod de somn.

Cu alte cuvinte, dacă te trezești în toiul nopții și nu adormi instantaneu la loc, nu înseamnă obligatoriu că organismul tău a declarat război pernei.

„Dormim în două calupuri, de genul zece seara, trei-patru dimineața, sau unsprezece seara, trei-patru dimineața, un calup de vreo patru ore, trei cicluri, și încă unul de pe la, să zicem, cinci-cinci, că după aia dacă se face șase deja ne trezim cu totul.”

Somnul în două calupuri ar putea fi un comportament natural

Ideea importantă este că acest tip de somn ar putea reprezenta, pentru unele persoane, un comportament firesc. Problema apare atunci când comparăm orice noapte cu modelul idealizat al celor opt ore perfecte, dormite fără întrerupere.

Dacă omul se trezește noaptea, vede ora 3:17 pe telefon și începe imediat să se gândească „gata, am insomnie”, anxietatea provocată de trezire poate deveni ea însăși o problemă.

Doctor Cezar vorbește despre posibilitatea ca somnul împărțit în două perioade să facă parte dintr-un model mai vechi al comportamentului uman.

„Și că și ăsta este un comportament normal și natural.”

Ne-a băgat Revoluția Industrială în pat opt ore?

Aici explicația devine și mai interesantă. Doctor Cezar amintește teoria potrivit căreia somnul continuu, organizat riguros în jurul programului zilnic, ar fi fost favorizat de schimbările sociale produse odată cu industrializarea.

Viața a început să fie dictată tot mai strict de ceas. Nu mai conta numai când îți era somn. Trebuia să știi când începe schimbul, când ajungi la fabrică și, mai târziu, când începe programul la birou.

Somnul trebuia și el să încapă undeva în această nouă ordine.

„Și că de fapt dormitul cu opt ore a fost impus cumva de Revoluția Industrială, când oamenii trebuiau să ducă la fabrică și să muncească până seara târziu.”

Viața modernă nu prea îți permite să fii boem la trei dimineața

Un somn împărțit în două este mult mai simplu atunci când dimineața nu începe cu alarma, dușul făcut pe fugă, copiii pregătiți, mașina pornită și întrebarea dacă prinzi sau nu traficul de la ora opt.

Doctor Cezar atrage atenția tocmai asupra acestei rigidități introduse de societatea modernă. Programul comun obligă milioane de oameni să doarmă aproximativ în aceleași intervale și să fie funcționali la aceleași ore.

„Și pentru că chestia asta înseamnă că și te trezești mai târziu și ăla-i mai mult. Adică ești într-un ritm mai așa, boem, nu trebuie să te trezești la fix.”

„Societatea asta ne-a malformat somnul”

Ceasul deșteptător este, până la urmă, o invenție socială, nu un organ al corpului uman. Organismul are propriile ritmuri, în timp ce societatea îi spune foarte clar la ce oră trebuie să fie în metrou, în mașină, la școală sau la serviciu.

Din această perspectivă, Doctor Cezar ridică întrebarea dacă nu cumva am ajuns să considerăm „normal” acel tip de somn care se potrivește cel mai bine programului societății moderne.

„Deci cumva societatea asta ne-a malformat somnul. Faptul că trebuie să ne trezim toți dimineața, trebuie să mergem la muncă, toți trebuie să fim în trafic la ora opt, toți trebuie să… Deci chestia asta s-ar putea să fie naturală, da?”

Ce făceau oamenii când se trezeau în mijlocul nopții

Și aici apare probabil cea mai frumoasă imagine din explicația Doctorului Cezar. Înainte de telefoane, televizoare, becuri aprinse în fiecare cameră și alarma pusă pentru 6:30, o trezire nocturnă putea avea cu totul altă semnificație.

Oamenii se puteau ridica pentru o vreme, puteau sta lângă foc sau pur și simplu puteau privi cerul, după care se întorceau la somn.

Noaptea nu trebuia neapărat „rezolvată”. Era pur și simplu o parte a vieții.

„Și există această teorie conform căreia oamenii pe timpuri se mai trezeau noaptea, se mai trezeau la lumina focului, mai admirau cerul, mai vedeau cerul.”

Opt ore rămâne un reper, nu o sentință

Ideea explicației nu este că opt ore de somn ar fi greșite sau că fiecare trezire nocturnă trebuie considerată perfect normală. Chiar Doctor Cezar începe prin a spune că „e posibil să fie o problemă, dar e posibil să nu fie”.

Importantă este diferența dintre durata totală și arhitectura somnului. Oamenii nu dorm identic, iar nevoia de somn poate varia. Pentru adulți, recomandările medicale actuale vorbesc în general despre aproximativ 7-9 ore de somn într-un interval de 24 de ore, nu despre obligația universală de a dormi exact opt ore fără nicio trezire.

Așa că, dacă deschizi ochii într-o noapte la trei dimineața, nu este obligatoriu să începi imediat numărătoarea inversă până la catastrofa de a doua zi. Uneori poate exista o problemă care merită investigată, alteori poate fi pur și simplu o trezire nocturnă.

Iar dacă teoria amintită de Doctor Cezar are ceva seducător, este imaginea strămoșilor noștri care, în loc să verifice disperați ceasul și să calculeze câte ore le-au mai rămas până sună alarma, se ridicau, se uitau puțin la foc și la stele și apoi se băgau liniștiți înapoi la somn.

CITEȘTE ȘI:  Îți sare muștarul din orice prostie? Doctorul Cezar dezvăluie șmecheria simplă care te poate calma pe loc

Dr. Cezar le atrage atenția românilor: analiza simplă care poate descoperi din timp unul dintre cele mai mari pericole pentru sănătate

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
De ce timpul pare să treacă mai repede pe măsură ce îmbătrânești
De ce timpul pare să treacă mai repede pe măsură ce îmbătrânești
Prognoza meteo azi, 2 septembrie 2026. Vara mai dă o lovitură înainte să plece! 34 de grade în România și disconfort termic la pragul critic
Prognoza meteo azi, 2 septembrie 2026. Vara mai dă o lovitură înainte să plece! 34 de grade în România și disconfort termic la pragul critic
Țara europeană care le oferă peste 30.000 de euro migranților pentru a pleca. Sute de persoane au depus cereri
Țara europeană care le oferă peste 30.000 de euro migranților pentru a pleca. Sute de persoane au depus cereri
Gheorghe Neagos, un român de 52 de ani, a murit după ce a fost lovit de o betonieră. Ar fi traversat pe roșu
Gheorghe Neagos, un român de 52 de ani, a murit după ce a fost lovit de o betonieră. Ar fi traversat pe roșu
Fosta iubită a lui Hugh Hefner e însărcinată! Karissa Shannon lasă în urmă nebuniile de la Playboy Mansion
Fosta iubită a lui Hugh Hefner e însărcinată! Karissa Shannon lasă în urmă nebuniile de la Playboy Mansion
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
Mediafax
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
Ion Cristoiu: Mișculațiile privind formarea noului guvern amână în chip iresponsabil alegerile anticipate
Gandul.ro
Ion Cristoiu: Mișculațiile privind formarea noului guvern amână în chip iresponsabil alegerile anticipate
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Continuă telenovela preotului care a lăsat însărcinată cu gemeni o enoriașă căsătorită. După ce a fost răspopit ar fi golit visteria bisericii înainte de plecare
Adevarul
Continuă telenovela preotului care a lăsat însărcinată cu gemeni o enoriașă căsătorită. După ce a fost răspopit ar fi golit visteria bisericii înainte de plecare
VIDEO Noi negocieri pentru viitorul guvern. Nicușor Dan e gata să desemneze premierul, fără dovada unei majorități (surse)
Digi24
VIDEO Noi negocieri pentru viitorul guvern. Nicușor Dan e gata să desemneze premierul, fără dovada unei majorități (surse)
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Mediafax
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Oana Ioniță, vacanță de neuitat! A vizitat America și Sardinia în aceeași vară! Fosta „Bebelușă” s-a întors cu forțe proaspete
Click.ro
Oana Ioniță, vacanță de neuitat! A vizitat America și Sardinia în aceeași vară! Fosta „Bebelușă” s-a întors cu forțe proaspete
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de oameni dispuşi să facă compromisuri”
Digi 24
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de oameni dispuşi să facă compromisuri”
„Țiuia, se aprindeau becurile”. Cum a încercat un cioban să demonteze drona cu explozibil din Vaslui: „Am scos firele și s-a oprit”
Digi24
„Țiuia, se aprindeau becurile”. Cum a încercat un cioban să demonteze drona cu explozibil din Vaslui: „Am scos firele și s-a oprit”
EXCLUSIV | Lista cu cele peste 140 de radare fixe cu rol de „calmare a traficului” și locul unde sunt acestea montate
Promotor.ro
EXCLUSIV | Lista cu cele peste 140 de radare fixe cu rol de „calmare a traficului” și locul unde sunt acestea montate
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
go4it.ro
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Ion Cristoiu: Mișculațiile privind formarea noului guvern amână în chip iresponsabil alegerile anticipate
Gandul.ro
Ion Cristoiu: Mișculațiile privind formarea noului guvern amână în chip iresponsabil alegerile anticipate
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.