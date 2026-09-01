Țara europeană care le oferă peste 30.000 de euro migranților pentru a pleca. Sute de persoane au depus cereri

Suedia oferă până la 350.000 de coroane, echivalentul a peste 30.000 de euro, migranților eligibili care aleg să părăsească definitiv țara și să se întoarcă în statele de origine. Aproximativ 370 de cereri au fost depuse după ce valoarea ajutorului a fost majorată considerabil la începutul acestui an.

Autoritățile suedeze au aprobat primele cereri pentru noul ajutor financiar destinat persoanelor care aleg să părăsească definitiv Suedia, relatează SVT.

Valoarea ajutorului a fost majorată la începutul anului de la 10.000 de coroane la maximum 350.000 de coroane pentru fiecare adult, adică peste 30.000 de euro.

Până la începutul lunii martie, aproximativ 370 de persoane depuseseră cereri pentru a beneficia de program. Cei mai mulți solicitanți provin din Siria.

Primele cereri au fost deja aprobate

Trei persoane au primit până acum aprobarea pentru noul ajutor financiar: doi cetățeni sirieni și o persoană originară din Coasta de Fildeș.

Anterior, până la sfârșitul lunii ianuarie fuseseră depuse 272 de cereri, dintre care 82 au fost respinse.

Programul se adresează în principal persoanelor care au primit permis de ședere în Suedia din motive de protecție. Pentru a primi banii, acestea trebuie să intenționeze să se întoarcă definitiv în țara de origine și să îndeplinească o serie de condiții. Cetățenii suedezi nu pot beneficia de acest ajutor, potrivit Sveriges Radio.

Solicitanții nu trebuie, printre altele, să aibă datorii aflate în executare silită sau datorii provenite din împrumuturile pentru studii.

Banii nu sunt plătiți integral înainte de plecare

Doar 20% din suma acordată este plătită în Suedia, înainte ca beneficiarul să plece din țară.

Cealaltă parte a banilor este transferată după ce autoritățile verifică dacă persoana respectivă a părăsit într-adevăr Suedia și s-a stabilit în țara de origine.

O familie poate primi în total cel mult 600.000 de coroane, echivalentul a peste 55.000 de euro. Autoritățile suedeze estimează că aproximativ 600 de persoane ar putea primi anual ajutorul financiar, mai scrie sursa citată.

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