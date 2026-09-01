Țara europeană care le oferă peste 30.000 de euro migranților pentru a pleca. Sute de persoane au depus cereri

Țara europeană care le oferă peste 30.000 de euro migranților pentru a pleca. Sute de persoane au depus cereri
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Suedia oferă până la 350.000 de coroane, echivalentul a peste 30.000 de euro, migranților eligibili care aleg să părăsească definitiv țara și să se întoarcă în statele de origine. Aproximativ 370 de cereri au fost depuse după ce valoarea ajutorului a fost majorată considerabil la începutul acestui an.

Autoritățile suedeze au aprobat primele cereri pentru noul ajutor financiar destinat persoanelor care aleg să părăsească definitiv Suedia, relatează SVT.

Valoarea ajutorului a fost majorată la începutul anului de la 10.000 de coroane la maximum 350.000 de coroane pentru fiecare adult, adică peste 30.000 de euro.

Până la începutul lunii martie, aproximativ 370 de persoane depuseseră cereri pentru a beneficia de program. Cei mai mulți solicitanți provin din Siria.

Primele cereri au fost deja aprobate

Trei persoane au primit până acum aprobarea pentru noul ajutor financiar: doi cetățeni sirieni și o persoană originară din Coasta de Fildeș.

Anterior, până la sfârșitul lunii ianuarie fuseseră depuse 272 de cereri, dintre care 82 au fost respinse.

Programul se adresează în principal persoanelor care au primit permis de ședere în Suedia din motive de protecție. Pentru a primi banii, acestea trebuie să intenționeze să se întoarcă definitiv în țara de origine și să îndeplinească o serie de condiții. Cetățenii suedezi nu pot beneficia de acest ajutor, potrivit Sveriges Radio.

Solicitanții nu trebuie, printre altele, să aibă datorii aflate în executare silită sau datorii provenite din împrumuturile pentru studii.

Banii nu sunt plătiți integral înainte de plecare

Doar 20% din suma acordată este plătită în Suedia, înainte ca beneficiarul să plece din țară.

Cealaltă parte a banilor este transferată după ce autoritățile verifică dacă persoana respectivă a părăsit într-adevăr Suedia și s-a stabilit în țara de origine.

O familie poate primi în total cel mult 600.000 de coroane, echivalentul a peste 55.000 de euro. Autoritățile suedeze estimează că aproximativ 600 de persoane ar putea primi anual ajutorul financiar, mai scrie sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

Jamie Oliver și-a întărit măsurile de securitate la proprietatea lui din Essex. Celebrul bucătar s-ar teme după ce o tabără de refugiați a fost ridicată în apropiere de reședința sa

Tragedie în Canalul Mânecii. Patru morți după ce sute de migranți au încercat să ajungă în Marea Britanie

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Gheorghe Neagos, un român de 52 de ani, a murit după ce a fost lovit de o betonieră. Ar fi traversat pe roșu
Gheorghe Neagos, un român de 52 de ani, a murit după ce a fost lovit de o betonieră. Ar fi traversat pe roșu
Fosta iubită a lui Hugh Hefner e însărcinată! Karissa Shannon lasă în urmă nebuniile de la Playboy Mansion
Fosta iubită a lui Hugh Hefner e însărcinată! Karissa Shannon lasă în urmă nebuniile de la Playboy Mansion
Mihai Bobonete, dezvăluiri despre fosta bonă a copiilor. Ce-a putut să facă femeia într-o noapte: ”L-am trimis urgent pe fratele meu acolo”
Mihai Bobonete, dezvăluiri despre fosta bonă a copiilor. Ce-a putut să facă femeia într-o noapte: ”L-am trimis urgent pe fratele meu acolo”
30 de persoane au acuzat stări de rău la un hotel din stațiunea Saturn. S-a activat Planul Roșu de intervenție
30 de persoane au acuzat stări de rău la un hotel din stațiunea Saturn. S-a activat Planul Roșu de intervenție
Părinții lui Dragoș și ai Andreei, întâlnire de gradul zero după crima care a îngrozit România. Ce s-a întâmplat la morgă
Părinții lui Dragoș și ai Andreei, întâlnire de gradul zero după crima care a îngrozit România. Ce s-a întâmplat la morgă
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
Mediafax
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
Ion Cristoiu: Mișculațiile privind formarea noului guvern amână în chip iresponsabil alegerile anticipate
Gandul.ro
Ion Cristoiu: Mișculațiile privind formarea noului guvern amână în chip iresponsabil alegerile anticipate
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Continuă telenovela preotului care a lăsat însărcinată cu gemeni o enoriașă căsătorită. După ce a fost răspopit ar fi golit visteria bisericii înainte de plecare
Adevarul
Continuă telenovela preotului care a lăsat însărcinată cu gemeni o enoriașă căsătorită. După ce a fost răspopit ar fi golit visteria bisericii înainte de plecare
VIDEO Noi negocieri pentru viitorul guvern. Nicușor Dan e gata să desemneze premierul, fără dovada unei majorități (surse)
Digi24
VIDEO Noi negocieri pentru viitorul guvern. Nicușor Dan e gata să desemneze premierul, fără dovada unei majorități (surse)
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Mediafax
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Oana Ioniță, vacanță de neuitat! A vizitat America și Sardinia în aceeași vară! Fosta „Bebelușă” s-a întors cu forțe proaspete
Click.ro
Oana Ioniță, vacanță de neuitat! A vizitat America și Sardinia în aceeași vară! Fosta „Bebelușă” s-a întors cu forțe proaspete
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de oameni dispuşi să facă compromisuri”
Digi 24
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de oameni dispuşi să facă compromisuri”
„Țiuia, se aprindeau becurile”. Cum a încercat un cioban să demonteze drona cu explozibil din Vaslui: „Am scos firele și s-a oprit”
Digi24
„Țiuia, se aprindeau becurile”. Cum a încercat un cioban să demonteze drona cu explozibil din Vaslui: „Am scos firele și s-a oprit”
EXCLUSIV | Lista cu cele peste 140 de radare fixe cu rol de „calmare a traficului” și locul unde sunt acestea montate
Promotor.ro
EXCLUSIV | Lista cu cele peste 140 de radare fixe cu rol de „calmare a traficului” și locul unde sunt acestea montate
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
go4it.ro
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Ion Cristoiu: Mișculațiile privind formarea noului guvern amână în chip iresponsabil alegerile anticipate
Gandul.ro
Ion Cristoiu: Mișculațiile privind formarea noului guvern amână în chip iresponsabil alegerile anticipate
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.