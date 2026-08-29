2026, cel mai călduros an din istoria omenirii? Meteorologii, în alertă. Ce urmează

Europa începe să iasă treptat de sub influența perioadei de temperaturi extreme care a afectat numeroase regiuni în ultimele săptămâni, însă situația climatică rămâne una îngrijorătoare. Temperaturile neobișnuit de ridicate au readus în atenție posibilitatea ca anul 2026 să încheie seria recordurilor climatice și să devină cel mai cald an de când există măsurători sistematice.

În mai multe zone ale continentului, valorile termice au fost cu aproximativ 5-6 grade Celsius peste mediile considerate normale pentru această perioadă. Temperaturile de peste 35 de grade Celsius au devenit frecvente, iar nopțile tropicale, în care aerul nu s-a răcorit suficient după apus, au amplificat efectele resimțite de populație.

2026, cel mai călduros an din istoria omenirii?

Fenomenul nu a fost limitat la câteva zile izolate. Persistența temperaturilor ridicate este unul dintre aspectele care atrag atenția specialiștilor, deoarece organismul uman are nevoie de perioade de răcire pentru a se recupera după expunerea la căldură. În special nopțile foarte calde pot reprezenta o problemă pentru persoanele vulnerabile.

Anul 2024 deține în prezent recordul pentru cea mai ridicată temperatură medie globală înregistrată, însă evoluția din 2026 a alimentat scenariul unei noi depășiri. Datele climatice analizate la nivel european și internațional indică o perioadă de încălzire persistentă, iar rezultatul final al anului depinde de evoluția temperaturilor din ultimele luni.

Un aspect important este faptul că un an nu trebuie să înregistreze temperaturi extreme în fiecare lună pentru a ajunge pe primul loc în clasamentul climatic. O perioadă foarte caldă la începutul anului poate ridica suficient media globală astfel încât recordul să fie menținut chiar dacă ulterior temperaturile se apropie de valorile obișnuite.

În acest moment, evoluția lunilor următoare va avea un rol esențial. Dacă temperaturile globale vor rămâne peste medie, probabilitatea ca 2026 să încheie anul pe primul loc în clasamentul celor mai calzi ani crește.

Fenomenul El Niño ar putea aduce temperaturi și mai mari

Un alt element urmărit de meteorologi este posibilitatea dezvoltării unui episod El Niño. Fenomenul climatic este asociat cu încălzirea anormală a apelor din partea centrală și estică a Oceanului Pacific și poate influența temperaturile la nivel global.

Atunci când El Niño se suprapune peste încălzirea produsă de concentrația ridicată a gazelor cu efect de seră, temperatura medie a planetei poate crește suplimentar. Din acest motiv, există scenarii în care 2027 ar putea deveni, la rândul său, un an extrem de cald și chiar să depășească recordurile stabilite în anii anteriori.

Această succesiune este una dintre principalele preocupări ale cercetătorilor. Nu este vorba doar despre existența unui singur an cu temperaturi excepționale, ci despre faptul că perioadele foarte calde apar tot mai des.

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