-40%: Cea mai mare reducere din acest weekend, din LIDL. Produsul preferat al românilor costă doar 28 lei/kg

Supermarketul Lidl vine cu noi oferte incredibile pentru români. În acest weekend, lanțul de magazine pune la vânzare un produs preferat la raft cu cea mai mare reducere din ultima perioadă.

Lidl este unul dintre cele mai apreciate supermarketuri din țară și nu numai. În fiecare săptămână, comercianții oferă clienților produse reduse. De această dată, magazinul pune la vânzare un aliment căutat și adesea cumpărat de români.

Mai mult decât atât, ieftinirea produsului marchează și cea mai mare reducere din acest weekend. Astfel, românii îl pot achiziționa cu 40% mai puțin decât în mod obișnuit.

Cea mai mare reducere din acest weekend, din LIDL

Lanțul de magazine Lidl prezintă în catalogul săptămânal oferte de nerefuzat. În weekendul acesta, vineri, 4 septembrie și până duminică, 6 septembrie, clienții pot beneficia de o reducere de până la 40% la unul dintre produsele preferate.

Aceasta fiind una dintre cele mai mari reduceri din ultima perioadă. Este vorba despre Brânză semitare feliată, de la MILBONA. Un kilogram de brânză costă 28,73 de lei. Pe de altă parte, 400 de grame costă după reducerea aplicată 11,49 lei. Nu este singurul aliment care este ieftinit în acest interval. Supermarketul pregătește o surpriză pentru clienți.

Alte produse reduse la LIDL în weekendul 4-6 septembrie

Tot din categoria produselor lactate, Lidl propune în weekendul 4-6 septembrie o reducere incredibilă la Iaurt Natur, de la PILOS. O cutie de un kilogram costă 4,89 lei, având o reducere de 31%. De asemenea, Brânza topită, HOCHLAND, la 280 de grame, poate fi achiziționată cu doar 9,99 lei.

Catalogul Lidl prezintă o altă ofertă uriașă. Detergentul pudră Mountain Spring, pentru 100 de spălări, la 6,5 kilograme, costă doar 69,99 lei. Alesto selection, migdale, are o reducere de 35%, astfel că pentru 200 de grame, clienții trebuie să scoată din buzunar 10,89 lei. Croissantul 7 DAYS costă 2,39 de lei, iar băturile răcoritoare carbogazoase FANTA sau COCA-COLA, la 2 litri, au un preț după ieftinire de 16,89 lei.

În plus, în acest weekend, românii mai pot cumpăra la reducere și Prosecco D.O.C Frizzante, de la ALINI, 0,75 litri cu 16,99 lei, fiind cu 34% mai puțin decât în mod obișnuit. De asemenea, oferte mai sunt și la ceafa de porc fără os, ciuperci, pui grill fără antibiotice, dar și la cartofii pentru prăjit sau gratinat.

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