Fosta vedetă Playboy a murit fulgerător la 46 de ani! Mărturia tulburătoare despre ultimele clipe din viața ei

S-a stins din viață o româncă ce a făcut furori în Playboy în urmă cu aproape două decenii. Luciana Păunescu, cunoscută ulterior sub numele de Luciana Monteleone, a murit la vârsta de 46 de ani, în Elveția. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate despre dispariția sa.

Playboy a fost una dintre revistele de succes care au apărut în România la sfârșitul anilor ’90. Ediția românească a fost lansată în 1999, primul număr fiind publicat în noiembrie și având-o pe Dana Săvuică pe copertă. În primii ani, revista a cunoscut un succes considerabil, ajungând la vânzări de peste 100.000 de exemplare pentru unele ediții.

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De-a lungul anilor, în paginile revistei au apărut numeroase vedete cunoscute din România, printre care Loredana Groza, Nicoleta Luciu, Gina Pistol, Andreea Bănică, Andreea Mantea și Cosmina Păsărin.

În 2007, în ediția cu numărul 96, apărea și Luciana Păunescu, prezentată drept „Miss Internet România 2007”. Apariția avea să-i aducă notorietate, însă Luciana nu s-a rezumat la lumea mondenă și și-a dorit să își construiască un viitor și în zona de business. Ulterior, aceasta a plecat în Italia, unde s-a căsătorit cu Daniele Monteleone. Cei doi au avut parte de o nuntă cu totul neobișnuită. Pe 29 aprilie 2012, la Belgrad, în timpul unui festival internațional dedicat noilor tehnologii și open data, Luciana și Daniele și-au unit destinele într-o ceremonie transmisă în direct pe internet.

Cei doi și-au scris singuri scenariul nunții, organizată după ritualul religiei kopimiste, o mișcare asociată libertății informației și culturii digitale. Luciana a purtat o rochie futuristă, în timp ce Daniele a ales o ținută medievală, ambele costume fiind găsite în recuzita Teatrului Comunal din Belgrad.

Ceremonia a fost oficiată de un prieten care purta o mască Anonymous. După nuntă, cei doi au plecat în luna de miere, primul popas fiind la Timișoara, la părinții Lucianei. Parcursul Lucianei avea să includă și zona de business. În 2013, numele ei apărea în presa economică în legătură cu Blue Air Travel și Maxitours Belgia. Luciana Păunescu figura atunci printre acționarii Airline Management Solutions, compania care preluase activitatea comercială a Blue Air, cu o participație de 17%.

Luciana era bună prietenă cu Sandra Romain, pe numele real Maria Popescu, o româncă originară din zona Timișului, care și-a construit o carieră internațională în industria filmelor pentru adulți. Înainte de a deveni cunoscută în acest domeniu, Sandra a pozat în Playboy, iar în 2004 a plecat în Statele Unite, unde avea să se remarce și să primească mai multe distincții. În tot acest parcurs, alături de Sandra s-a aflat Paul Popescu, cel care i-a fost soț și manager. Cei doi au fost căsătoriți timp de aproximativ 18 ani. Contactat de CANCAN.RO, Paul Popescu a mărturisit că a rămas șocat de moartea Lucianei.

Cu aproximativ o lună înainte de tragedie, acesta vorbise cu o prietenă comună, care îi povestise că Luciana își făcuse toate analizele, era bine și își dorea să devină mamă. Potrivit informațiilor primite de Paul, Luciana se afla în Lugano, unde locuia împreună cu soțul ei, Daniele Monteleone, la o pensiune.

Paul Popescu: Era o bună prietenă de-a noastră, de pe vremea când eram căsătorit cu Sandra. Am cunoscut-o în 2002, era iubita unui bun prieten de-al meu. De la el a și luat numele de scenă „Păunescu”, pentru că pe ea nu o chema Păunescu. Pe prietenul meu îl chema așa. Ei au avut o relație de mulți ani, nu erau căsătoriți, iar când a apărut în Playboy, a apărut sub numele de Luciana Păunescu.

CANCAN.RO: Cum era?

Paul Popescu: Foarte open-minded. Era o tipă foarte energică, era implicată în multe chestii și voia să își depășească condiția, nu doar să fie o tipă frumoasă. După aceea, eu am plecat în America cu Sanda, soția mea, și nu am mai ținut legătura. Între timp, ea s-a despărțit de prietenul meu. După aceea, s-a căsătorit cu un italian. Aveau un business în Italia și, în ultimii ani, se mutaseră în Elveția, la o pensiune. Acum o lună am vorbit cu alți prieteni de-ai mei, care mai țineau legătura cu ea, și mi-au spus că era încrezătoare și voia să devină mămică. Își făcuse toate analizele. De aceea și moartea ei m-a luat prin surprindere, pentru că știam că este în regulă.

CANCAN.RO: De ce a murit?

Paul Popescu: De infarct. De la prietenii noștri de acolo, din Elveția, asta am înțeles. Când a venit salvarea, nu au mai putut să îi facă nimic. Era cu soțul. Nu știu alte amănunte. Eu nu i-am cunoscut soțul. A fost înmormântată pe 29 august, în Lugano. Frații și părinții ei sunt din Timișoara.

Vestea dispariției Lucianei a fost confirmată și printr-un necrolog publicat în Elveția. Anunțul funerar o menționează sub numele de Luciana Monteleone și precizează că aceasta s-a stins din viață la vârsta de 46 de ani. Ceremonia funerară a avut loc pe 29 august, la Lugano, în cantonul Ticino.

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