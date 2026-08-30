Ce a deranjat-o pe Dana Săvuică în perioada în care lucra în televiziune: „Gura lumii nu tace niciodată”

Una din cele mai sincere și asumate vedete din showbiz, Dana Săvuică spune că atunci când „nu ai ce ascunde, viața e o carte deschisă”. A ales să-și trăiască viața fără falsitate, la vedere, pentru că și-a respectat mereu urmăritorii. Succesul nu i s-a ‘urcat’ niciodată la cap și, de multe ori, i s-a reproșat că este o persoană prea…normală. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fostul fotomodel ne dezvăluie ce a simțit atunci când Julie, fiica ei, s-a căsătorit și ne spune ce fel de soacră este. Recunoaște că nu-I plac clișeele, dar știe sigur că va fi o bunică sclipitoare.

Referitor la frumusețea ei, Dana Săvuică mărturisește că „n-am prea jucat cartea asta”, în ciuda faptului ca a fost primul iepuraș Playboy. De acord cu operațiile estetice, Dana Săvuică recunoaște că o femeie trebuie să se oprească înainte să ajungă să nu mai semene cu poza din buletin. Cât despre iubire, frumoasa fostă prezentatoare mărturisește că „sunt foarte atentă la toate semnalele de alarmă” și ne povestește despre trădările pe care le-a trăit în viață. A muncit ani de zile în televiziune și a ținut piept urii, răutății și invidiei. După atâția ani a ajuns la concluzia că „gura lumii nu tace niciodată” și recunoaște că e mai puțin vulcanică și mai mult calculată.

CANCAN.RO: Cum merg proiectele cu Dana Sota și Carmen Negoiță?

Dana Săvuică: Aceste 2 proiecte pe care le-am lansat cu două dintre prietenele mele sunt într-o creștere continuă, necesitând efort, pasiune și muncă continuă. „Dare2Shine” este o serie de evenimente care aduce în prim plan curajul de străluci la orice vârstă iar focusul este pe femeile care au nevoie să fie inspirate, informate și chiar răsfățate. Evenimentele se desfășoară în săli de cinema sau teatre pentru că valorile artistice și culturale sunt foarte importante. În plus, motto-ul nostru e „viața bate filmul”.

În octombrie sărbătorim 2 ani de la lansarea acestui proiect și muncim mult pentru cele 4 evenimente din toamna-iarnă. 3 octombrie și 5 decembrie București, sala Epika de la Cineplexx Băneasa. În 22 octombrie la Timișoara și 11 noiembrie Brașov. Biletele se pot procura de pe pagina de Instagram Dare2Shine.

Călătoriile sunt marea mea pasiune și mă bucur mult că sunt deja 10 ani de când cutreier lumea, promovând destinații, serviciile agențiilor de turism românești, transmițând comunităților mele ideea că excursiile sunt o adevărată terapie pentru fericire, împlinire și evoluție. Iar Carmen este partenera perfectă întrucât avem o prietenie nealterată de certuri. Din contra, ne ajutăm reciproc atunci când trebuie să livrăm content de calitate prin filme, poze și idei care să inspire lumea la călătorii.

CANCAN.RO: „Călătoriile unei femei cu suflet de copil”. Cum ai reușit să ții copilul viu și activ toată viața?

Dana Săvuică: Cartea pe care am scris-o și care există pe site la Editura Univers este o introspecție în anumite momente din viața mea, întâmplări și amintiri din copilărie dar văzute prin ochii femeii mature ce sunt acum. Sunt relatări despre momente de cumpănă, de fericire, de emoție și câteva sunt și despre anumite acțiuni ale tatălui meu, ambasador în diferite misiuni diplomatice și impactul lor asupra mea. Copilul din mine îl hrănesc continuu cu libertate de gândire, creativitate pe care le folosesc în proiecte gândite de mine și care pun focus pe pasiunile mele.

Dana Săvuică recunoaște: „Când nu ai ce ascunde, viața e o carte deschisă”

CANCAN.RO: Ești una dintre cele mai sincere și asumate vedete din showbiz. De unde toată naturalețea și normalitatea ta?

Dana Săvuică: Am considerat că autenticitatea și sinceritatea sunt mai bune decât să pierd timpul clădind o imagine falsă, perfectă. Iar asumarea și naturalețea provin dintr-o educație și creștere bazată pe valori solide, morale. Când nu ai ce ascunde, viața e o carte deschisă. Asumându-mi atât succesele cât și greșelile, pot evolua atât ca individ cât și ca formator de opinie. Când ajungi persoană publică ai o responsabilitate față de urmăritorii tăi. Eu îmi iau în serios acest rol.

O vedetă sinceră: „Mi s-a reproșat că sunt prea abordabilă, normală”

CANCAN.RO: Ești cunoscută de toți românii, viața ta a fost mereu în vizorul presei. Te-ai simțit vreodată…celebră? Te-a atins acest ‘flagel’?

Dana Săvuică: Nu m-a atins. Mă bucur să văd că lumea mă recunoaște pe stradă, mă opresc să stau de vorbă cu ei și să facem o poză. Dar asta nu mi s-a urcat la cap. Chiar mi s-a reproșat că sunt prea abordabilă, normală. Nu îmi place să apar ca fiind o prințesă în palatul de cleștar. Dar, repet, asta ține de educație și dacă nu ai nevoie să fii validată, nu ai insecurități, nu ai falsă percepție că ești deasupra tuturor, atunci ești doar un om care își face job-ul de ‘vedetă’ dar rămâi ‘om’

Dana Săvuică nu a știut să-și pună în valoare frumusețea: „N-am prea jucat cartea asta”

CANCAN.RO: Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu atunci când ai vrut să faci ceva nou, să „deschizi” o ușă?

Dana Săvuică: N-am prea jucat cartea asta. Chiar dacă știu să îmi pun în valoare frumusețea, prefer să fac asta prin felul de a fi, de a vorbi, socializa. Prin ideile și creativitatea mea, bagajul de cunoștințe acumulate în peste 35 de ani de activitate. Ca femeie, la prima vedere poate că trebuie să te folosești de imagine și atu-urile cu care te a înzestrat natura, dar asta ține doar pentru prima întâlnire. Dacă frumusețea nu vine la pachet cu educație, inteligență, spiritualitate, rămâne o carcasă poleită, dar goală.

CANCAN.RO: Arăți absolut minunat, ești un exemplu pentru multe femei trecute de 50 de ani. Care este secretul? Ai renunțat la diverse alimente, încerci să te bucuri de lucrurile simple, cum faci?

Dana Săvuică: Deși trăim într-o epocă a științei în frumusețe și longevitate, nu sunt neapărat adepta rețetelor, dietelor și a formulelor miraculoase. Într-o măsură mică merg pe aceste trenduri, mai ales că sunt atentă la alimentație, în special datorită menținerii sănătății. Dar eu mă focusez mult pe starea de bine mentală, spirituală. De acolo vine secretul meu, dacă e să-l descriu așa.

CANCAN.RO: Apropo de mâncare, sincer, ai vreun viciu alimentar la care nu poți renunța?

Dana Săvuică: Ca orice om, am și eu micile plăceri, dar le gust puțin și rar.

CANCAN.RO: Ești un om deschis la nou așa că te întreb direct: care este „relația” ta cu intervențiile estetice? Până unde trebuie „lucrat” și unde e musai să se oprească o femeie?

Dana Săvuică: Îmi place să îmi păstrez prospețimea și să arăt bine „pentru vârsta mea”. Ce clișeu, este exact ce propovăduim la „Dare2Shine”. Debarasarea de etichete și prejudecăți. Tocmai de aceea eu sunt deschisă cu intervențiile estetice făcute în timp. Dar relația mea cu astfel de terapii se oprește la „puțin dar bine făcut”. Întreținerea frumuseții, fără transformări majore care schimbă chipul în așa hal încât nu mai semene cu cel din buletin.

CANCAN.RO: Ce-ți place să faci în timpul liber? Ai vreun hobby mai…neobișnuit?

Dana Săvuică: Nimic neobișnuit. Plimbări lungi și dese, atunci când nu călătoresc prin lume. Anul acesta, prin colaborarea cu Hello Holidays, am câte o călătorie pe lună. Stau cu valizele la ușa și doar schimb ținutele din ele. În rest, îmi place să ies cu prietenii în oraș, dar și să plec la căsuța de la țară și să stau singură, bucurându- mă de liniștea și spectacolul naturii.

CANCAN.RO: Fetița ta s-a căsătorit. Bănuiesc că emoțiile tale au fost uriașe.

Dana Săvuică: Da, s-a căsătorit anul trecut și, ca orice părinte, emoțiile au fost mari. Sunt foarte fericită pentru ea.

CANCAN.RO: Ai fost mereu nu doar o mamă ci și un ghid prin viață pentru Julie. Care a fost cel mai important lucru de care ai vrut s-o ferești?

Dana Săvuică: Ea a avut o maturitate și înțelepciune încă de mic copil. Rar s-a întâmplat să fie ceva ce să necesite intervenția mea în viața ei. Am încercat să fiu alături de ea, atunci când avea nevoie. Fără să îi impun ideile mele sau să mă bag cu buldozerul în viața ei. I-am urmărit acțiunile și am încurajat o să și urmeze visurile, pasiunile.

CANCAN.RO: Îți aduci aminte de cea mai grea întrebare pe care ți-a pus-o fiica ta?

Dana Săvuică: Da, dar nu e subiect pentru presă (râde, n.red.).

CANCAN.RO: Cum ești ca mamă soacră?

Dana Săvuică: Nu știu, sunt mai mult plecată (râde, n.red.). Sunt o mamă soacră cool. Relația mea cu ei este una de camaraderie, easy going. Râdem, glumim, luăm viața așa cum e ea.

CANCAN.RO: Sincer, te vezi bunica peste câțiva ani? Sigur te-ai gândit la acest aspect.

Dana Săvuică: Eu mă feresc de clișee și etichete. Așa cum am spus, dare to shine anytime este definiția mea așa că dacă și când voi deveni „bunică” voi fi una … sclipitoare (râde, n.red.).

CANCAN.RO: Ce te face să razi, cu adevărat? Dar să plângi?

Dana Săvuică: Mă face să râd cu adevărat atunci când sunt înconjurată de oameni care nu sunt toxici, care se bucură de viață așa cum o fac eu. Mă face să plâng degradarea umanității, lipsa de empatie, ignoranța și cruzimea care au căpătat contur într-o societate din ce în ce mai dezbinată, individualistă și ruptă de realitate.

CANCAN.RO: De câte ori, în viață, a trebuit să parezi nefericirea pe care o trăiai?

Dana Săvuică: De foarte multe ori, dar asta m-a făcut mai puternică și mai dornică să mă debarasez de tot ce este toxic în jurul meu.

Dana Săvuică nu s-a lăsat păcălită: „Sunt foarte atentă la toate semnalele de alarmă”

CANCAN.RO: Care este cel mai nebunesc, neconvențional lucru pe care l-ai făcut pentru iubire?

Dana Săvuică: Nu știu. Nu sunt genul care să facă ceva nebunesc. Sunt destul de bine ancorată în realitate. Sunt foarte atentă la toate semnalele de alarmă. Asta m-a ajutat în viață să iau decizii bune pentru mine, dar e adevărat că au existat și momente când am lăsat prea mult timp pentru oameni cărora le-am oferit iubire, respect și loialitate, iar ei s-au folosit de ele ca de niște arme împotriva mea. Sunt câteva persoane cărora le-am întors spatele după o trădare. Nici până azi nu au înțeles de ce.

CANCAN.RO: Există vreun lucru pe care nu l-ai ierta niciodată jumătății tale? Ceva peste care nu ai putea să treci?

Dana Săvuică: Minciuna.

Despre lumea televiziunii: „Gura lumii nu tace niciodată”

CANCAN.RO: Lumea televiziunii nu e roz iar tu ai petrecut mulți ani în această branșă. De câte ori te-ai izbit de invidie, de răutate? Cum ai reușit să le depășești?

Dana Săvuică: Mă izbesc de ele în fiecare zi. Uneori trec pe lângă ele, fără să-mi pese. Gura lumii nu tace niciodată. Alteori, dacă asta afectează cumva o relație de prietenie sau de muncă, un proiect sau demersurile pe care le fac pentru a continua pe drumul meu, atunci iau atitudine. Nu m-am lăsat niciodată condusă de ură, răutate gratuită, dar dacă am considerat că mi-ai făcut rău, îmi pregătesc foarte atent ieșirea și îmi fac planuri de rezervă. Apoi închid ușa definitiv.

CANCAN.RO: Pari o femeie calmă, calculată. Se mai întâmplă să te și enervezi?

Dana Săvuică: Par, dar nu sunt tot timpul așa. Sunt extrovertită, vulcanică mai ales atunci când consider că se face o nedreptate, lupt până-n pânzele albe cu pasiune și foc, dar întotdeauna cu plan de rezervă. Deci calculată, da.

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