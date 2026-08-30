Doctorița Liliana Bobic Predescu a murit după ce a fost lovită de o mașină. Avea 63 de ani

O tragedie a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Drăgoieni, județul Gorj. Un medic primar ORL, în vârstă de 63 de ani, și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa strada. Femeia, Liliana Bobic Predescu, lucra de mai bine de două decenii la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, unde și-a desfășurat cea mai mare parte a carierei medicale.

Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 00:20. Potrivit primelor informații, medicul se afla pe partea carosabilă în momentul în care a fost acroșat de un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 38 de ani, din Târgu Jiu.2

Doctorița Liliana Bobic Predescu a murit după ce a fost lovită de o mașină

Din datele preliminare furnizate de autorități, femeia traversa strada printr-un loc care nu era destinat trecerii pietonilor. Impactul a fost extrem de puternic, iar victima a suferit răni grave.

La scurt timp după producerea accidentului, la fața locului au ajuns echipajele medicale de intervenție. Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, medicul nu a mai putut fi salvat. A fost declarat decesul.

Șoferul autoturismului implicat în accident a fost verificat de polițiști. Testarea cu aparatul etilotest a indicat că acesta nu consumase alcool înainte de a se urca la volan.

„Cu profundă tristețe și regret, conducerea și întregul colectiv al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu își exprimă regretul față de decesul tragic al doamnei doctor Liliana Predescu, medic primar ORL. Timp de mai bine de 25 de ani, doamna doctor Predescu și-a dedicat întreaga carieră și energie pacienților, fiind un medic caracterizat de profesionalism, empatie, dăruire și competență. Dincolo de calitățile profesionale excepționale, doctorul Liliana Predescu a fost un om cu un suflet nobil, recunoscut pentru firea sa bonomă, optimismul contagios și bunătatea infinită”, a fost mesajul transmis de reprezentanții Spitalului Judeţean din Târgu Jiu.

Liliana Bobic Predescu era medic primar în specialitatea ORL și activa la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Avea o experiență profesională de peste 25 de ani, perioadă în care a tratat numeroși pacienți și și-a construit o carieră în sistemul medical din Gorj.

Vestea morții sale a provocat o puternică emoție în rândul colegilor de la unitatea medicală. Moartea medicului vine după mai mult de două decenii dedicate profesiei și pacienților.

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