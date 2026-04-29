Codin Maticiuc, alături de actorul premiat la Oscar! Cuba Gooding Jr., pe șantierul clinicii de 16 milioane de euro din Capitală

Actorul Cuba Gooding Jr, câștigător al Premiului Oscar, a vizitat astăzi șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, alături de Codin Maticiuc, fondatorul inițiativei „Spitale Publice din Bani Privați”, și de Eduard Irimia. Vizita marchează alăturarea directă a actorului cauzei susținute de Fundația Metropolis și confirmă sprijinul internațional pentru unul dintre cele mai importante proiecte de sănătate mintală din România. Proiectul reprezintă cea mai ambițioasă inițiativă a Fundației Metropolis de până acum, iar investiția totală se ridică la o sumă colosală.

Vizita actorului Cuba Gooding Jr pe șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia” nu este doar un gest simbolic, ci un semnal puternic că una dintre cele mai importante cauze din sănătatea mintală din România atrage atenția și la nivel internațional. Alături de Codin Maticiuc, fondatorul inițiativei „Spitale publice din bani privați” și de Eduard Irimia, celebrul actor premiat cu Oscar a venit să susțină construcția primei clinici moderne dedicate psihiatriei pediatrice. Proiectul este considerat cea mai ambițioasă inițiativă a Fundației Metropolis de până acum și presupune o investiție de 16, 5 milioane de euro. Până în prezent s-au strâns 6 milioane de euro, iar fiecare sprijin contează în cursa pentru finalizarea spitalului care se vrea o clinică modernă unde pacienții să se simtă confortabil și să fie ajutați.

Codin Maticiuc, alături de actorul premiat la Oscar, inițiativă pentru viitorul copiilor care au nevoie de ajutor psihiatric

Codin Maticiuc: Apreciez din suflet vizita lui Cuba Gooding Jr, sunt onorat, sunt un fan mare de-al lui. Îl știu de 10-11 ani , ne-am întâlnit în Miami de câteva ori, dar apreciez vizita lui pentru că încercăm să construim aici un spital psihiatric pentru copii care costă 16,5 milioane de euro și în momentul de față avem 6 milioane de euro. Așadar, orice fel de a atrage atenția, de a-I determina pe oameni să conștientizeze este foarte apreciată. Mulțumesc că ai venit.

Cuba Gooding Jr: Este o onoare să fiu aici, în București, România. Ultima data când am venit aici a fost în 2011 când filmam pentru un film, One in the Chamber (n.r. Ultimul glonț), în anul 2011. Am văzut umanitatea oamenilor, am văzut cum sunt românii, deschiși, calzi, prietenoși. Și, până la urmă, suntem nimic fără viitorul nostrum. Așa că atunci când am auzit că el vrea să construiască un spital și strânsese 4 milioane și avea nevoie de 16 milioane, i-am zis: Arată-mi banii! Trebuie să facem asta pentru copii. Sunt o grămadă de lucruri rele pe care le face internetul, dar un lucru foarte bun este că ne poate aduce împreună ca o națiune a lumii. Și din acest motiv, eu și doctor Mike, aici de față și el încearcă într-un fel mai tineri. Și el este aici ca să lumineze drumul acestor copii.

Codin Maticiu: Și, totodată aș dori să punctez faptul că totul aici a fost făcut datorită bunul meu prieten Edi, care face o gala special dedicată acestui lucru.

Eduard Irimia: Am dedicat această campanie pentru conștientizarea și ajutorul persoanelor cu autism, iar Campania globală a mers la festivalul de la Cannes, la cel de la Veneția și la cel din Dubai în care am câștigat un premiu, iar profesorul Mike Chan este aici să susțină o conferință și un seminar pentru persoanele cu autism unde sunt invitați profesori și doctori care vor vorbi despre asta, asta face parte din Campania noastră globală.

Codin Maticiuc: Este o colaborare specială cu fundația ta, Edi. Îți mulțumesc pentru tot ce faci aici și dumneavoastră domnule Chan că ați venit aici și sper să discutați cu medicii, cu Florentina Rad și echipa ei.

Dr. Mike Chan: O să găsim soluții și până și bolile netratabile vor fi tratate. Și eu la rândul meu am fost un copil autistic, nu am vorbit până la șapte ani.

Codin Maticiuc: Mulțumim, apreciem!

„Va arăta ca un hotel, nu ca un spital”

Proiectul de construire a noii Clinici de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia” reprezintă cea mai ambițioasă inițiativă a Fundației Metropolis de până acum. Noua unitate, cu o suprafață de aproximativ 3.900 mp utili și structură S+P+4, este gândită ca un spațiu complet dedicat tratamentului, recuperării și terapiei, integrând servicii medicale, zone educaționale și de sprijin emoțional pentru pacienți și familiile acestora. Clădirea va dispune de 67 de paturi, peste 40 de saloane cu câte 2 paturi și grupuri sanitare proprii, peste 20 de săli de terapie și o secție dedicată cu 9 paturi pentru adolescenți care suferă de adicții de substanțe interzise.

CANCAN.RO: Spune-ne puțin despre facilitățile din acest spital. Ce facilități va oferi?

Codin Maticiuc: Aici, cred că cel mai bine este să vorbiți cu doamna Florentina Rad, dar ce vreau să vă spun că va face o diferență este că echipele noastre au fost în Anglia și au vizitat câteva astfel de spitale. Diferența va fi că nu va arăta cu un spital, va arăta ca un hotel. Aici te vei caza, nu te vei interna, este o mare diferență. Am văzut foarte multe lucruri pe care le-am luat și le-am învățat din Anglia, lucruri pe care le vom aplica aici. Vreau să vă spun că atunci când vom fi gata, noi vom da tonul la spitale de psihiatrie pediatrice în Europa. Eu vreau ca noi să fim luați exemplu în următorii cinci ani după ce terminăm.

CANCAN.RO: De ce ai decis să ajuți în special pe boli psihiatrice și care a fost primul tău impact când ai văzut ce este în spitalele din România?

Codin Maticiuc: Am fost chemat să renovez ce vedeți aici, o clădire de 104 ani, mi s-a părut de nerenovat. Nu puteam să renovăm băile. Am văzut acest spațiu și am întrebat ce este acolo? Mi s-a zis că este curtea. I-am întrebat: Și nu vreți mai bine să construim aici? Așa se întâmplă, vine de undeva de sus, nu este un super calcul, o strategie. Am vrut să renovez această secție, am fost impresionat de câte probleme sunt. Am văzut niște lucruri, m-au impresionat și am spus: Eu vreau să renovez aici! Momentul acesta de nebunie ne-a aruncat în asta și uite că se întâmplă ți lucruri frumoase, cum ar fi să vină Cuba Gooding Jr pe care eu l-am cunscut acum 10-11 ani la Miami, am avut câteva nopți mai grele împreună, dar acum o să facem și nopți mai grele și zile frumoase la București.

CANCAN.RO: Când estimezi că o să fie gata?

Codin Maticiuc: Dacă mergeți afară puteți vedea că suntem obligați să punem termenul de finalizare al construcției așa că am scris: „Când o vrea Dumnezeu!”. Constructorul când a negociat cu noi ne-a spus că ni-l face în 18 luni, iar eu am zis: Nu, să ni-l faceți în 36. Pai de ce? Că nu am banii.

Investiția totală estimată pentru realizarea clinicii se ridică la aproximativ 16,5 milioane de euro. Până în prezent, Fundația Filantropică Metropolis a atras 6 milioane de euro din donații și sponsorizări, sumă care acoperă realizarea structurii de rezistență a clădirii. Pentru finalizarea proiectului, sunt necesare în continuare peste 10 milioane de euro.

Cum poți contribui

Oricine poate contribui la finalizarea acestui proiect: printr-un SMS lunar (10 euro trimițând „FACEM” la 8830, 4 euro la 8864 sau 2 euro la 8845), prin donații cu cardul sau transfer bancar în conturile dedicate inițiativei „Spitale Publice din Bani Privați”, ori prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit. Companiile se pot alătura prin direcționarea a 20% din impozitul pe profit.

