Tragedie românească în Italia! Nina a murit la vârsta de 51 de ani, după ce i s-a făcut rău la muncă

Tragedie românească în Italia! Nina a murit la vârsta de 51 de ani, după ce i s-a făcut rău la muncă
Nina Vasile s-a stins din viață
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Tragedie românească în Italia! Nina Vasile, o româncă originară din Brăila, s-a stins din viață. Femeia în vârstă de 51 de ani lucra în agricultură și i s-a făcut rău în timp ce se afla la muncă. Aceasta a fost transportată de urgență la spital, a fost operată, însă în cele din urmă a murit. Fiul său, Petru, acuză condițiile grele de muncă pe care mama sa trebuia să le suporte și care ar fi avut legătură cu sfârșitul prematur al acesteia.

Nina Vasile lucra în agricultură în provincia Bolzano, din Italia. În dimineața zilei de 5 octombrie, atunci când se afla la muncă, femeii i s-a făcut rău. Aceasta a fost dusă la Spitalul Provincial „San Maurizio” din Bolzano. Se pare că starea acesteia era una destul de gravă, așa că medicii au decis să o opereze.

Nina Vasile s-a stins din viață

Deși operația la care a fost supusă românca a fost una reușită, starea ei de sănătate era deja grav afectată. Femeia a fost internată la terapie intensivă pentru mai multe zile, însă în data de 9 octombrie și-a dat ultima suflare. Nina a fost deconectată de la aparate și a murit.

Nina Vasile s-a stins din viață la vârsta de 51 de ani

Familia româncei este distrusă de durere și se pregătește acum să o conducă pe ultimul drum. Mai mult, fiul Ninei face acuzații grave. Acesta spune că mama sa lucra în condiții foarte grele. Activitatea în agricultură presupunea efort fizic greu, în căldură. Acesta a mai vorbit și despre hainele utilizate în timpul muncii, care nu erau unele adecvate, precum și despre condițiile precare în spațiul unde era cazată mama sa.

Însă, deși familia acuză condițiile grele de muncă, nu a fost stabilită o legătură între condițiile descrise și starea medicală care a dus la decesul româncei. Familia nu a depus încă o plângere oficială. Cazul a fost preluat de carabinieri, care urmează să stabilească cauza decesului și împrejurările în care a avut loc și existența unor eventuale nereguli privind condițiile de muncă.

 

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