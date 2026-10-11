Atac masiv pe aeroportul internațional din Riad. Peste 300 de persoane au fost rănite și 12 pasageri și-au pierdut viața

Atac masiv pe aeroportul internațional din Riad. Peste 300 de persoane au fost rănite și 12 pasageri și-au pierdut viața
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Un nou atac asupra aeroportului internațional din Riad, unul dintre cele mai importante noduri aeriene din Orientul Mijlociu, a provocat un bilanț tragic și a amplificat temerile privind securitatea în regiune.

Potrivit informațiilor furnizate de AFP și autoritățile saudite, cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte 309 au fost rănite în urma incidentului produs sâmbătă, în apropierea aeroportului din capitala Arabiei Saudite.

Atac masiv pe aeroportul internațional din Riad

Atacul reprezintă al treilea incident de acest tip înregistrat în zona aeroportului din Riad într-un interval de doar o săptămână. Autoritățile au avertizat că numărul victimelor ar putea crește, în condițiile în care mai multe persoane rănite se află în stare critică. Conform datelor oficiale, printre cei care și-au pierdut viața se numără patru cetățeni saudiți, doi cetățeni din Bangladesh, precum și persoane din Palestina, Statele Unite, Egipt, Iordania, Siria și Sudan.

În urma exploziei, echipele de intervenție au declanșat o mobilizare de amploare. Răniții au fost transportați de urgență către spitalele din capitală, atât cu ambulanțe, cât și cu elicoptere medicale. Personalul medical a fost chemat suplimentar pentru a face față numărului mare de victime și pentru a asigura asistența necesară celor aflați în stare gravă.

Impactul atacului s-a resimțit imediat și asupra traficului aerian. Autoritatea aviației civile din Arabia Saudită a anunțat suspendarea temporară a operațiunilor pe aeroportul internațional din Riad, cel mai aglomerat aeroport al țării și principalul punct de legătură al capitalei cu restul lumii.

Mai multe zboruri programate către Riad au fost anulate sau redirecționate, în timp ce companiile aeriene au început să adopte măsuri suplimentare de siguranță pe fondul deteriorării situației de securitate.

Mai multe state au emis avertismente de călătorie pentru cetățenii lor. Ambasada Statelor Unite la Riad a transmis că monitorizează îndeaproape situația și le-a recomandat americanilor să evite aeroportul și zonele din apropiere.

Peste 300 de persoane au fost rănite și 12 pasageri și-au pierdut viața

Mesaje similare au fost transmise și de reprezentanțele diplomatice ale Regatului Unit și Irlandei, în timp ce autoritățile canadiene au atras atenția că activitățile militare afectează operațiunile aeroportuare. Germania, Canada și Spania și-au sfătuit cetățenii să evite tranzitarea aeroportului din Riad până la stabilizarea situației.

Până în acest moment, nicio organizație nu și-a asumat oficial responsabilitatea pentru atacul de sâmbătă. Cu toate acestea, atenția este îndreptată către gruparea Houthi din Yemen, susținută de Iran, care și-a intensificat în ultimele luni atacurile cu rachete asupra Arabiei Saudite.

Gruparea a revendicat deja două atacuri anterioare produse în aceeași săptămână, iar după incidentul de sâmbătă, un purtător de cuvânt militar al mișcării a redistribuit o postare mai veche în care susținea că pe aeroportul din Riad ar trebui să aterizeze doar zborurile umanitare aprobate în prealabil.

Evoluția situației este urmărită atent și la nivel internațional. Întrebat dacă Statele Unite ar putea participa la eventuale operațiuni saudite împotriva grupării Houthi, președintele american Donald Trump a declarat:

„S-ar putea. Vom analiza situația. Abia am aflat despre recentul atac, așa că vom lua o decizie. Acționăm foarte rapid”, a afirmat Donald Trump, în fața Casei Albe.

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