Ce ar fi primit esteticianul Alexander Aslani cu câteva ore înainte să moară. Detalii noi din anchetă

Noi informații ies la iveală în cazul asasinării chirurgului estetician Alexander Aslani, medicul devenit cunoscut pentru intervențiile de tip Brazilian Butt Lift și pentru clientele sale din lumea mondenă. Potrivit presei spaniole, acesta ar fi reclamat autorităților încă din luna aprilie că primea amenințări legate de activitatea sa profesională, cu câteva luni înainte de a fi împușcat mortal în clinica sa din Marbella.

Medicul, în vârstă de 57 de ani, a fost ucis miercuri seară în fața unor clienți aflați în clinică. Un tânăr suedez în vârstă de 18 ani a fost arestat la aproximativ 24 de ore după atac, însă anchetatorii încearcă în continuare să stabilească cine ar fi comandat crima și care a fost motivul exact din spatele acesteia.

Ce ar fi primit esteticianul Alexander Aslani cu câteva ore înainte să moară

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, una dintre pistele analizate de anchetatori are legătură cu o pacientă nemulțumită de rezultatul unei proceduri efectuate la clinica Cirumed, fondată de Alexander Aslani. Aceasta ar fi transmis mesaje prin care își exprima nemulțumirea și solicita returnarea banilor achitați pentru tratament.

De asemenea, partenerul femeii s-ar fi prezentat cu aproximativ o săptămână înainte la clinică pentru a reclama rezultatele obținute și pentru a transmite avertismente personalului. În paralel, anchetatorii verifică și alte piste privind posibile conflicte profesionale sau personale care ar fi putut conduce la tragedie.

În presa spaniolă au apărut și informații potrivit cărora omorul ar putea avea legătură cu decesul unui pacient din America de Sud survenit în timpul unei intervenții medicale. Surse apropiate chirurgului au contestat însă această ipoteză și au susținut că medicul nu a pierdut niciodată pacienți în astfel de circumstanțe.

Publicația Sur a relatat că Alexander Aslani a mers la poliție în aprilie pentru a reclama faptul că primea amenințări asociate activității sale profesionale. Deocamdată nu este clar dacă în declarațiile oferite autorităților ar fi indicat persoane concrete pe care le considera responsabile.

Anchetatorii au identificat între timp mai mulți foști pacienți considerați de interes pentru investigație și le verifică activitatea din perioada imediat anterioară atacului. Surse din poliție au declarat că ancheta avansează într-un ritm bun și că sunt analizate toate informațiile disponibile.

Potrivit unor informații neconfirmate, pacienta aflată în centrul uneia dintre piste ar fi fost nemulțumită după o procedură de tip BBL și ar fi cerut restituirea banilor. Presa spaniolă susține că disputa s-ar fi amplificat după ce solicitarea de rambursare ar fi fost refuzată.

Suspectul arestat era cazat într-un apartament din Benalmádena și, conform informațiilor apărute în presa locală, nu locuia în mod obișnuit în zonă. Anchetatorii cred că acesta intenționa să părăsească Spania înainte de a fi reținut.

Detalii noi din anchetă

Potrivit versiunii investigate de autorități, tânărul ar fi intrat în clinică și l-ar fi împușcat de mai multe ori în cap pe chirurg, după care a fugit cu o motocicletă pregătită pentru retragere. Ulterior, poliția a confirmat oficial arestarea unui suspect în vârstă de 18 ani în legătură cu omuciderea produsă în Marbella.

Alexander Aslani era o figură cunoscută în chirurgia estetică internațională și avea aproximativ 200.000 de urmăritori pe Instagram. De-a lungul carierei, acesta a lucrat în spitale din Marea Britanie și și-a construit o reputație în domeniul procedurilor corporale, inclusiv Brazilian Butt Lift. Printre persoanele publice care au apelat la serviciile sale se numără Chloe Sims și Aisleyne Horgan-Wallace.

După anunțul morții sale, numeroase mesaje de condoleanțe au fost publicate pe rețelele sociale. Aisleyne Horgan-Wallace a transmis:

„Sunt absolut devastată. Dr. Aslani era un om minunat, cu mult umor și o inimă mare. Nu găsesc cuvinte. Toată dragostea mea merge către soția, copiii și echipa lui. Mă rog să fie găsit cel care a făcut asta.”

Într-o altă postare, vedeta a scris:

„Mi se face rău. Inima mea este frântă pentru el și familia lui.”

Mesaje emoționante au venit și din partea reprezentanților organizației Age Concern Estepona, care au declarat:

„Suntem devastați. Un om extraordinar a fost ucis la clinica sa. Gândurile noastre sunt alături de soția sa incredibilă și de cei doi copii ai lor. Ne-au ajutat enorm cu hrană pentru persoanele fără adăpost. Sunt oameni minunați.”

Organizația a mai transmis:

„Suntem cu inima frântă pentru această familie extraordinară care a ajutat atât de mult Age Concern Estepona în perioade foarte dificile, inclusiv în timpul pandemiei de Covid.”

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Prima ipoteză a anchetatorilor în cazul morții esteticianului Alexander Aslani. O familie extrem de influentă ar putea fi în spatele asasinatului?