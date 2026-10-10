Doliu la „Vocea”. O fostă concurentă a murit după o luptă de doi ani cu o boală nemiloasă

Doliu la „Vocea”. O fostă concurentă a murit după o luptă de doi ani cu o boală nemiloasă
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Concurentă decedată
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Modelul și cântăreața braziliană Karina Zeviani, cunoscută publicului larg după participarea sa la ediția braziliană a emisiunii „The Voice” (n.r. Vocea), a murit la vârsta de 51 de ani, după o luptă de doi ani cu cancerul de sân. Artista s-a stins din viață joi seara, într-un spital din Brazilia, după ce boala s-a extins la ficat și oase.

Născută în orașul Jaboticabal, Karina a atras atenția unei audiențe largi în 2020, când a participat la „The Voice Brazil”, reușind să impresioneze juriul încă din etapa audițiilor pe nevăzute. Totuși, cariera sa artistică era deja una solidă cu mult înainte de apariția televizată care i-a adus notorietatea în țara natală.

Karina Zeviani de la „The Voice” a murit

În 2005, artista s-a alăturat colectivului american de muzică electronică Thievery Corporation, după ce a fost recomandată de David Byrne, solistul trupei Talking Heads. Trei ani mai târziu, a devenit una dintre vocile proiectului francez Nouvelle Vague.

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De-a lungul anilor, Karina Zeviani a locuit în metropole importante precum Londra, New York, Paris și în Germania, dezvoltându-și cariera pe scena internațională. Printre aparițiile sale notabile s-au numărat și concertele susținute în celebrul club Nublu din Manhattan. După o perioadă petrecută peste hotare, artista s-a întors în Brazilia, unde a lansat în 2012 singurul său album solo, „Amor Inventado”.

Înainte de a se dedica în totalitate muzicii, Karina a lucrat și ca model. La un moment dat, a decis să se retragă din această industrie, declarând că nu se mai regăsea în standardele stricte de frumusețe promovate în domeniu.

A luptat doi ani cu cancerul de sân


Vestea morții sale a provocat numeroase reacții emoționante din partea celor care au cunoscut-o. Prietenul său din copilărie, Rodrigo Villela, a descris-o drept „o persoană plină de strălucire”, care reușea întotdeauna să iasă în evidență.

În ultimii doi ani, artista a vorbit deschis despre lupta sa cu boala pe rețelele sociale. În ultima postare publicată, pe 20 septembrie, ea le-a mărturisit urmăritorilor că urma să înceapă ședințe de chimioterapie intravenoasă și că era afectată de perspectiva de a-și pierde din nou părul.

Mesajul a stârnit imediat reacții de susținere din partea fanilor. Unul dintre aceștia i-a transmis:

„Vei fi minunată și frumoasă ca întotdeauna.”

Funeraliile artistei au avut loc vineri, în orașul său natal, Jaboticabal. Și colegii săi din Thievery Corporation, Rob Garza și Eric Hilton, i-au adus un ultim omagiu după dispariția sa.

„Era un suflet frumos, talentat și cu adevărat minunat, având o aură și o energie imposibil de uitat”, au transmis aceştia.

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