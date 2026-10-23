Tragedie în mediul online. O influenceriță de 23 de ani a murit după un incident transmis live

Tragedie în mediul online. O influenceriță de 23 de ani a murit după un incident transmis live
Influencerița de 23 de ani a murit după ce a primit îngrijiri medicale
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Iida-Sofia Heimonen, o creatoare de conținut din Finlanda, cunoscută în mediul online sub numele de Iidasofya, a murit la vârsta de 23 de ani, după ce a ajuns în stare critică la spital în urma unui incident petrecut în timpul unei transmisiuni live. Vestea dispariției sale a provocat numeroase reacții în mediul online, unde tânăra avea mii de urmăritori.

Anunțul a fost făcut pe 20 octombrie 2026 de Susanna Lehto, una dintre prietenele sale. Aceasta a publicat pe TikTok o înregistrare în care cele două apar cântând împreună, însoțită de un mesaj emoționant prin care și-a exprimat regretul pentru pierderea suferită. Gestul său a atras atenția utilizatorilor care o urmăreau pe creatoarea de conținut și care au transmis mesaje de condoleanțe.

„Îmi va fi dor de tine pentru totdeauna. Drum lin, draga mea.”, a scris Susanna Lehto.

Sursa foto: Social media

Ce s-a întâmplat cu Iida Sodia Heimonen

Potrivit informațiilor apărute în presa finlandeză, incidentul a avut loc pe 15 octombrie, când tânăra ar fi manifestat un comportament de autovătămare în timpul unei transmisiuni în direct. Mai mulți spectatori au alertat serviciile de urgență, iar autoritățile au intervenit și au transportat-o la spital. Deși a primit îngrijiri medicale timp de câteva zile, aceasta a murit ulterior.

Iida-Sofia Heimonen era cunoscută pentru videoclipurile despre viața de zi cu zi, publicate pe platforme precum Instagram sau TikTok. De-a lungul timpului, activitatea sa online i-a adus o comunitate numeroasă de urmăritori.

Înainte de moartea sa, creatoarea de conținut se confrunta și cu probleme judiciare. Conform publicației finlandeze Ilta-Sanomat, aceasta era acuzată de abuz sexual și de o infracțiune legată de droguri, iar procesul urma să aibă loc spre finalul anului 2026.

Până în prezent, autoritățile nu au prezentat informații care să stabilească o legătură între acuzațiile judiciare și incidentul din timpul transmisiunii live. Circumstanțele exacte ale morții sale nu au fost clarificate public, iar ancheta este în desfășurare.

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