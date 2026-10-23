Rodica a murit la locul de muncă, în Italia. O asistentă româncă este anchetată după ce ar fi consultat-o înainte de tragedie

Rodica a murit la locul de muncă, în Italia. O asistentă româncă este anchetată după ce ar fi consultat-o înainte de tragedie
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O tragedie petrecută într-un cămin de bătrâni din provincia Veneția a dus la deschiderea unei anchete pentru ucidere din culpă, după moartea unei angajate românce în vârstă de 56 de ani. Femeia s-ar fi simțit rău în timpul programului și ar fi cerut ajutorul unei colege, asistentă medicală, care ar fi consultat-o înainte ca starea acesteia să se agraveze. Procurorii încearcă acum să stabilească dacă intervenția medicală a fost întârziată și dacă o reacție diferită ar fi putut împiedica decesul.

Incidentul s-a produs duminică, 18 octombrie 2026, la căminul de bătrâni „Ida Zuzzi”, situat în localitatea San Michele al Tagliamento, din provincia Veneția, Italia. Rodica Gram lucra în cadrul instituției ca operatoare socio-sanitară și era responsabilă de îngrijirea persoanelor vârstnice internate aici.

O româncă de 56 de ani a murit în Italia

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, ancheta este coordonată de Parchetul din Pordenone. O asistentă medicală în vârstă de 54 de ani, tot de origine română, a ajuns în atenția autorităților în urma circumstanțelor în care s-a produs decesul. Aceasta este suspectată că nu ar fi solicitat suficient de repede intervenția unui medic sau a serviciului de urgență, deși colega sa prezenta simptome care ar fi putut indica o problemă medicală gravă.

Pentru clarificarea împrejurărilor în care a murit Rodica, procurorul Angela Vignotto a dispus efectuarea unei autopsii, programată pentru luni, 26 octombrie, la spitalul din Portogruaro. Examinarea va fi realizată de medicul legist Antonello Cirnelli și de cardiologul Paolo Ius.

Cei doi specialiști vor trebui să stabilească ce a provocat moartea femeii și dacă simptomele prezentate înainte de prăbușirea acesteia puteau fi asociate unei afecțiuni cardiace acute. De asemenea, experții vor analiza dacă îngrijirile acordate au fost corespunzătoare și dacă eventualele întârzieri în solicitarea ajutorului medical ar fi putut influența deznodământul.

Simptomele care au precedat tragedia

Unul dintre principalele aspecte analizate de procurori este evoluția stării de sănătate a Rodicăi în minutele dinaintea decesului. Conform reconstituirii prezentate în anchetă, femeia ar fi început să acuze dureri în zona dinților, care se extindeau către piept, precum și senzația neplăcută a unui nod în gât.

Simțindu-se rău, aceasta ar fi apelat la asistenta medicală aflată în tură, care ar fi efectuat un consult. Anchetatorii verifică dacă, în acel moment, simptomele impuneau solicitarea imediată a unui echipaj de ambulanță sau evaluarea de urgență de către un medic.

Suspiciunea principală vizează tocmai lipsa unei solicitări prompte a ajutorului specializat. Procurorii încearcă să afle dacă semnele prezentate de angajată puteau fi recunoscute ca indicii ale unei urgențe cardiace și dacă intervenția serviciilor medicale ar fi putut schimba evoluția evenimentelor.

După ce starea Rodicăi s-a agravat, colegele sale au încercat să o resusciteze. Acestea au folosit inclusiv defibrilatorul disponibil în cadrul instituției, în încercarea de a-i salva viața. La fața locului au ajuns ulterior echipaje medicale din Portogruaro și Latisana, însă manevrele de resuscitare nu au avut rezultatul sperat.

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