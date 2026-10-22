Doliu în muzică! A murit John Andersen, la vârsta de 71 de ani. Familia a făcut anunțul trist

Legenda muzicii country John Anderson, cunoscut mai ales pentru hitul din 1983 „Swingin’”, a încetat din viață la vârsta de 71 de ani, la doar câteva zile după ce a participat la ceremonia de intrare în Country Music Hall of Fame, la Nashville.

John Anderson a murit liniștit în somn, la domiciliul său, miercuri, 21 octombrie, potrivit unui comunicat transmis public de către familia artistului. Legenda muizicii country lasă în urmă pe soția sa, Jamie, fiicele Alexa și Brionna, precum și familiile acestora.

„Cu inima îndurerată vă anunțăm trecerea în neființă a iubitului nostru soț, tată, bunic și cel mai bun prieten. Pentru lume, el a fost un cântăreț talentat de muzică country, a cărui voce și cântece au atins viețile a nenumărate persoane. Pentru noi, a însemnat mult mai mult. A fost inima familiei noastre, cel care ne-a făcut să râdem, ne-a iubit cu toată inima și a transformat fiecare moment obișnuit într-unul special. Suntem complet distruși de durere. Muzica lui va dăinui, dar pentru noi, cea mai mare moștenire a lui va fi întotdeauna dragostea pe care a dăruit-o familiei sale și amintirile pe care le vom păstra pentru totdeauna”, a declarat familia sa în comunicat.

Legenda muzicii country John Anderson avea 71 de ani

Născut pe 13 decembrie 1954 și crescut în Apopka, Florida, John Anderson a semnat un contract cu Warner Bros. Records în 1976 și și-a construit o carieră îmbinând influențe tradiționale din muzica country și folk.

În 1980, legenda muzicii country Merle Haggard l-a invitat pe John Anderson să deschidă o serie de concerte ale sale, iar mai târziu Willie Nelson i-a oferit locuri în programul turneelor sale naționale, ajutându-l să ajungă la un public mai larg. Succesul său a venit în 1983, când piesa „Swingin’” s-a vândut în peste un milion de exemplare și i-a adus premiul Horizon al Asociației de Muzică Country, precum și titlul de „Single-ul anului”.

Ulterior, a înregistrat o serie de succese majore în anii 1990, cu piesele „Straight Tequila Night” și „Seminole Wind”. John Anderson a primit premiul „Career Achievement Award” al Academiei de Muzică Country în 1993 și a fost inclus în Nashville Songwriters Hall of Fame în 2014. În 2024, Anderson a fost inclus în Country Music Hall of Fame alături de Toby Keith și de chitaristul James Burton.

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