Doliu la Hollywood! Tom Skerritt, actorul din Alien și Top Gun, a murit la 93 de ani

Lumea cinematografiei internaționale este în doliu după moartea actorului american Tom Skerritt, unul dintre artiștii care au contribuit la succesul unor producții legendare de la Hollywood. Cunoscut pentru aparițiile sale în filme precum „Alien”, „Top Gun”, „MASH” și „Steel Magnolias”, dar și pentru rolul principal din serialul „Picket Fences”, actorul s-a stins din viață miercuri, la vârsta de 93 de ani. Potrivit informațiilor transmise de reprezentantul său publicației Variety, decesul a survenit din cauze naturale.

Dispariția sa marchează sfârșitul unei cariere impresionante, desfășurate de-a lungul a mai bine de șase decenii. Cu o prezență distinctă pe ecran și o capacitate remarcabilă de a interpreta personaje foarte diferite, Tom Skerritt a devenit un nume respectat atât în cinematografie, cât și în televiziune. De-a lungul timpului, acesta a lucrat alături de actori celebri și regizori importanți, construindu-și o filmografie care a traversat mai multe generații.

De la serviciul militar la primele apariții pe marele ecran

Născut în Detroit, Michigan, sub numele de Thomas Roy Skerritt, viitorul actor a urmat cursurile Wayne State University și ale University of California, Los Angeles. Înainte să își găsească drumul în industria filmului, a servit în Forțele Aeriene ale Statelor Unite, experiență care a precedat începutul unei cariere ce avea să îl transforme într-unul dintre actorii cunoscuți ai generației sale.

Primul său rol pe marele ecran a venit în 1962, când a apărut în „War Hunt”, o dramă de război inspirată de conflictul din Coreea. Producția i-a avut în distribuție pe John Saxon și Sydney Pollack și a reprezentat unul dintre primele proiecte cinematografice în care au fost implicați și Robert Redford, respectiv Francis Ford Coppola, acesta din urmă fără să apară în genericul filmului.

În anii care au urmat, Skerritt și-a demonstrat versatilitatea prin roluri din filme de război, drame, comedii și producții science-fiction. Nu s-a limitat la un singur tip de personaj, iar această diversitate i-a permis să rămână activ într-o industrie aflată într-o continuă schimbare.

„MASH”, filmul care l-a adus în atenția publicului

Unul dintre proiectele importante din prima parte a carierei sale a fost comedia neagră „MASH”, lansată în 1970 și regizată de Robert Altman. Tom Skerritt l-a interpretat pe Duke Forrest, un chirurg militar implicat în povestea unui grup de medici care încearcă să facă față absurdităților războiului prin umor și atitudine nonconformistă.

Filmul, în care au mai jucat Donald Sutherland și Elliott Gould, a devenit o producție emblematică a cinematografiei americane. Succesul său a contribuit la consolidarea reputației lui Skerritt și i-a oferit oportunitatea de a participa ulterior la alte proiecte importante.

Filmografia actorului include și producții apreciate pentru poveștile lor emoționante. În 1992, Tom Skerritt a apărut în „A River Runs Through It”, film regizat de Robert Redford și inspirat de volumul autobiografic semnat de Norman Maclean. Actorul a interpretat rolul unui pastor prezbiterian, tatăl personajelor jucate de Brad Pitt și Craig Sheffer.

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