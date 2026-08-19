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Goana după like-uri, la un pas de tragedie. Mai mulți influenceri s-au apropiat periculos de rechini pentru poza perfectă

De: Simona Vlad 19/08/2026 | 13:39
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Tot mai mulți creatori de conținut aleg să se apropie de rechini pentru a obține imagini spectaculoase, însă ceea ce pare la prima vedere o experiență memorabilă se poate transforma într-o tragedie. Biologii marini avertizează că astfel de interacțiuni pun în pericol atât oamenii, cât și animalele.

Dorința de a obține fotografia perfectă pentru rețelele de socializare îi determină pe unii influenceri să ignore pericolele și să se apropie foarte mult de rechini. În ultimii ani, astfel de imagini au devenit tot mai populare în mediul online, iar scufundările alături de prădătorii marini sunt promovate ca experiențe spectaculoase. În realitate, însă, specialiștii atrag atenția că apropierea de rechini nu este lipsită de riscuri. Mai mult, interacțiunile provocate de oameni pot afecta și animalele.

Influencerii, avertizați să nu se apropie de rechini

Potrivit informațiilor prezentate de biologii marini, mai mulți creatori de conținut au ajuns să fie grav răniți sau chiar să își piardă viața după ce s-au apropiat prea mult de rechini în încercarea de a obține imagini spectaculoase. Deși unele dintre aceste persoane susțin că astfel de materiale contribuie la protejarea și conservarea speciei, cercetătorii pun sub semnul întrebării aceste argumente. În opinia specialiștilor, motivul principal pentru care unii oameni aleg să se expună unui asemenea pericol este dorința de a obține like-uri, distribuiri și vizualizări. Problema nu se oprește însă la riscul asumat de persoana care intră în apă. Conținutul publicat ulterior pe rețelele de socializare poate determina și alți utilizatori să reproducă experiența, fără să conștientizeze cât de periculoasă poate fi apropierea de un animal sălbatic.

Scufundările alături de rechini au devenit tot mai populare

În ultima perioadă, scufundările organizate în zone în care pot fi întâlniți rechini au devenit o adevărată atracție pentru turiști și creatori de conținut. Imaginile filmate sub apă, în imediata apropiere a prădătorilor marini, sunt spectaculoase și pot strânge rapid mii sau chiar milioane de vizualizări.

Biologii marini avertizează însă că astfel de experiențe pot avea consecințe nedorite. Prezența repetată a oamenilor în apropierea rechinilor poate genera stres și perturbarea comportamentului natural al animalelor. Mai mult, orice apropiere de un animal sălbatic de dimensiuni mari presupune un anumit grad de risc, indiferent cât de controlată pare situația.

Specialiștii trag un semnal de alarmă

Cercetătorii susțin că rechinii nu trebuie tratați ca niște animale domestice și că interacțiunile cu aceștia nu ar trebui transformate într-un spectacol pentru rețelele de socializare. Un rechin poate reacționa imprevizibil atunci când este abordat de oameni, iar o simplă fotografie poate avea consecințe grave.

În același timp, distribuirea masivă a unor astfel de imagini poate crea impresia că apropierea de rechini este o activitate sigură și ușor de replicat.

Specialiștii recomandă păstrarea unei distanțe de siguranță și respectarea comportamentului natural al animalelor, chiar și atunci când întâlnirea are loc în cadrul unei activități organizate.

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