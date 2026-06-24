Tot mai mulți rechini pe plajele din Grecia. Autoritățile trag un semnal de alarmă

În ultima perioadă, plajele din Grecia au devenit din ce în ce mai periculoase. Destinația este una dintre preferatele românilor și turiștilor din Europa, adunând în fiecare an mii de vizitatori. Autoritățile trag un semnal de alarmă important cu privire la rechinii văzuți tot mai des în apele grecești.

Oficialii din Grecia trag un semnal de alarmă important. În ultima vreme, tot mai mulți turiști s-au plâns că au văzut peștii-iepure pe plajele grecești. Nu este singura problemă, ci și rechinii periculoși care sunt tot mai aproape de plajă. Mulți oameni au fost atacați, iar pescarii sunt plătiți ca să îi prindă. Mai mult, autoritățile spun că peștii-iepure au apărut în urmă cu 10 ani.

Semnale de alarmă în Grecia

Românii care ajung în Grecia sunt sfătuiți să aibă grijă la peștii-iepure care au împânzit plajele grecești. În plus, rechinii au fost văzuți tot mai aproape de plajă. Autoritățile spun că peștii care au făcut ravagii în ultima vreme au apărut în urmă cu 10 ani în Creta, însă s-au răspândit în timp. Peste 148 de turiști au fost atacați, așadar oficialii au luat măsuri serioase.

Autoritățile spun că problema asta a apărut acuma 10 ani în Creta. De 10 ani de zile, pescuitorii din Creta spun de apariția acestui pește, numai că războiul din regiunea Marea Roșie, care a avut loc acum câteva luni a făcut în așa fel încât foarte multe petroliere să fie bombardate și acest pește vine din Marea Roșie, Marea Mediteraneană și Marea Egee, a spus Nikos Koudunis, medic din Grecia.

Aceștia au început să plătească pescarii ca să prindă peștii periculoși cu 4,3 euro per kilogram. Mii de tone de pește au înconjurat întreaga țară, iar oficialii au publicat o hartă cu zonele cele mai afectate. Cu atât mai mult că vietățile se apropie foarte mult de mal. Oamenii sunt avertizați să nu îi atingă sau să se joace cu ei. De asemenea, el este foarte surprins de apariția rechinilor și spune că nu au fost până acum.

Și rechinii la noi, care la noi nu am avut niciodată. Au apărut rechini Mako, rechinii albaștri și de aceea este alertă maximă și la ei, a mai spus medicul.

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