Acasă » Știri » Tot mai mulți rechini pe plajele din Grecia. Autoritățile trag un semnal de alarmă

Tot mai mulți rechini pe plajele din Grecia. Autoritățile trag un semnal de alarmă

De: Denisa Crăciun 24/06/2026 | 12:42
Rechini și pești periculoși în Grecia Sursa foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În ultima perioadă, plajele din Grecia au devenit din ce în ce mai periculoase. Destinația este una dintre preferatele românilor și turiștilor din Europa, adunând în fiecare an mii de vizitatori. Autoritățile trag un semnal de alarmă important cu privire la rechinii văzuți tot mai des în apele grecești.

Oficialii din Grecia trag un semnal de alarmă important. În ultima vreme, tot mai mulți turiști s-au plâns că au văzut peștii-iepure pe plajele grecești. Nu este singura problemă, ci și rechinii periculoși care sunt tot mai aproape de plajă. Mulți oameni au fost atacați, iar pescarii sunt plătiți ca să îi prindă. Mai mult, autoritățile spun că peștii-iepure au apărut în urmă cu 10 ani.

Semnale de alarmă în Grecia

Românii care ajung în Grecia sunt sfătuiți să aibă grijă la peștii-iepure care au împânzit plajele grecești. În plus, rechinii au fost văzuți tot mai aproape de plajă. Autoritățile spun că peștii care au făcut ravagii în ultima vreme au apărut în urmă cu 10 ani în Creta, însă s-au răspândit în timp. Peste 148 de turiști au fost atacați, așadar oficialii au luat măsuri serioase.

Autoritățile spun că problema asta a apărut acuma 10 ani în Creta. De 10 ani de zile, pescuitorii din Creta spun de apariția acestui pește, numai că războiul din regiunea Marea Roșie, care a avut loc acum câteva luni a făcut în așa fel încât foarte multe petroliere să fie bombardate și acest pește vine din Marea Roșie, Marea Mediteraneană și Marea Egee, a spus Nikos Koudunis, medic din Grecia.

Aceștia au început să plătească pescarii ca să prindă peștii periculoși cu 4,3 euro per kilogram. Mii de tone de pește au înconjurat întreaga țară, iar oficialii au publicat o hartă cu zonele cele mai afectate. Cu atât mai mult că vietățile se apropie foarte mult de mal. Oamenii sunt avertizați să nu îi atingă sau să se joace cu ei. De asemenea, el este foarte surprins de apariția rechinilor și spune că nu au fost până acum.

Și rechinii la noi, care la noi nu am avut niciodată. Au apărut rechini Mako, rechinii albaștri și de aceea este alertă maximă și la ei, a mai spus medicul.

VEZI ȘI: Alertă în Grecia! Ce se întâmplă dacă mănânci peștele-iepure

Pericol pe litoralul bulgar. Plajă populară printre români, închisă după analizele apei

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Denisa a murit la doar 24 de ani. Ce s-a întâmplat cu sportiva care a participat la Jocurile Olimpice
Știri
Denisa a murit la doar 24 de ani. Ce s-a întâmplat cu sportiva care a participat la Jocurile…
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitată: Rodica Mandache
Știri
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitată: Rodica Mandache
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Mediafax
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Elena Lasconi, despre cazul fotografiilor fake din campania electorală: ”Vin din zona lui Nicușor Dan, este omul sistemului 100%”
Gandul.ro
Elena Lasconi, despre cazul fotografiilor fake din campania electorală: ”Vin din zona lui...
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum...
Vacanțe pe încredere. Fenomenul „case la schimb” explodează și în România. Cum poți ajunge gratis în California sau Germania
Adevarul
Vacanțe pe încredere. Fenomenul „case la schimb” explodează și în România. Cum poți...
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști
Digi24
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost...
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24...
Parteneri
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare filme! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi? A lăsat actoria în urmă. Cu ce se ocupă acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele...
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport.ro
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Cornel Păsat trece printr-o perioadă dificilă. Fostul dansator, cu sănătatea în piuneze: „Nu prea reușesc să îi dau de capăt”
Click.ro
Cornel Păsat trece printr-o perioadă dificilă. Fostul dansator, cu sănătatea în piuneze: „Nu prea reușesc...
Subiecte la matematică la Evaluarea Națională 2026: A început examenul. Ce tipuri de exerciții pot primi elevii
Digi 24
Subiecte la matematică la Evaluarea Națională 2026: A început examenul. Ce tipuri de exerciții pot...
Are voie Poliția să confiște motocultorul dacă e folosit pe drumurile publice? Ce stabilește noul Cod Rutier 2026
Promotor.ro
Are voie Poliția să confiște motocultorul dacă e folosit pe drumurile publice? Ce stabilește noul...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Oamenii de știință deschid o „capsulă a timpului” veche de un milion de ani
go4it.ro
Oamenii de știință deschid o „capsulă a timpului” veche de un milion de ani
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Elena Lasconi, despre cazul fotografiilor fake din campania electorală: ”Vin din zona lui Nicușor Dan, este omul sistemului 100%”
Gandul.ro
Elena Lasconi, despre cazul fotografiilor fake din campania electorală: ”Vin din zona lui Nicușor Dan,...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Denisa a murit la doar 24 de ani. Ce s-a întâmplat cu sportiva care a participat la Jocurile Olimpice
Denisa a murit la doar 24 de ani. Ce s-a întâmplat cu sportiva care a participat la Jocurile Olimpice
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitată: Rodica Mandache
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitată: Rodica Mandache
Alertă pentru românii care merg în Grecia. Zonele unde se fură bani și bagaje din mașini
Alertă pentru românii care merg în Grecia. Zonele unde se fură bani și bagaje din mașini
Ce se întâmplă acum cu Kader Keita, după ce femeia accidentată de el pe trecerea de pietoni a murit
Ce se întâmplă acum cu Kader Keita, după ce femeia accidentată de el pe trecerea de pietoni a murit
Adriana Trandafir a căzut victima unei escrocherii în lanț. A rămas fără o mulțime de bani
Adriana Trandafir a căzut victima unei escrocherii în lanț. A rămas fără o mulțime de bani
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: George Simion
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: George Simion
Vezi toate știrile